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Ankara'da feci kaza! Otomobil tankere çarptı: 1'i polis, 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da Anadolu Otoyolu Cankurtaran mevkiinde, otomobilin tankere arkadan çarptığı kazada, 1'i polis, 2 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 13:19 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 13:19
Ankara’da feci kaza! Otomobil tankere çarptı: 1’i polis, 2 kişi hayatını kaybetti

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Ankara'da Anadolu Otoyolu Cankurtaran mevkiinde, otomobilin tankere arkadan çarptığı kazada, 1'i polis, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Ankara-İstanbul arasındaki Anadolu otoyolunun Bolu sınırındaki Cankurtaran mevkiinde meydana geldi.

Otomobil tankere çarptı. (DHA)Otomobil tankere çarptı. (DHA)

İstanbul yönüne giden Ahmet Ülger yönetimindeki 06 BMA 330 plakalı otomobil, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, tankere arkadan çarptı.

Otomobil tankere çarptı. (DHA)Otomobil tankere çarptı. (DHA)

1'İ POLİS 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otomobil tankere çarptı. (DHA)Otomobil tankere çarptı. (DHA)

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç şoförü Ahmet Ülger ile polis memuru İbrahim Güney hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

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