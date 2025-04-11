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İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 59 sanık tahliye edildi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 59 tutuklu sanık, itiraz üzerine tahliye edildi.

Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 15:36 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 15:36
İstanbul’da izinsiz gösterilere katılan 59 sanık tahliye edildi

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 59 tutuklu sanık, itiraz üzerine tahliye edildi.

İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan 59'u tutuklu 74 sanığın yargılanmasına 18 Nisan'da başlanacak.

Davadaki tutuklu sanıkların avukatları, mahkemeye tahliye taleplerini içeren dilekçeler sundu.

Dilekçeleri inceleyen hakim, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kanunda belirlenen cezanın alt ve üst sınırı, suçun katalog suçlardan olmadığını belirterek, 59 tutuklu sanığın tamamı hakkında tahliye kararı verdi.

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Tahliye kararında, mevcut delil durumu, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, bir kısım sanığın öğrenci olması, öğrenim süreçlerinin sekteye uğrama ihtimali, sanıkların sabit ikametgah sahibi oluşu ve kaçma şüphelerinin olmadığının dikkate alındığı belirtildi.

Kararda ayrıca, aynı suça yönelik başka mahkemelerce aynı hukuki durumda olan sanıklar yönünden tahliye kararı verildiği bildirildi.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Valiliğinin kararıyla 19-23 Mart tarihlerinde toplanma, yürüyüş ve protesto gibi eylemlerin yasaklandığı, ardından bu kararın 4 gün daha uzatıldığı belirtiliyor.

İstanbul'da farklı noktalarda söz konusu yasaklama kararlarına uymayarak çeşitli toplantı, gösteri ve yürüyüşler düzenlendiğinin tespit edildiği anlatılan iddianamede, bu kapsamda şüphelilerin kimliğinin tespit edildiği kaydediliyor.

İddianamede, ifade tutanakları ve sorgu zaptları, kollukça düzenlenen araştırma tutanakları, Valilik tarafından verilen yasaklama kararı ve dosya kapsamına göre şüphelilerin İstanbul Valiliğince alınan yasaklama kararına ve dağılmaları yönünde ikaz edilmelerine rağmen "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü"nde bulunmaya devam ettikleri ve uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar ettikleri aktarılıyor.

İddianamede 74 şüphelinin "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan şüphelilerin 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

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