Bu hata ehliyete mal olabilir! Trafik cezalarında yeni dönem: Cezalar 2 katına çıkıyor

AA
65 Yaş Üstü Sürücülere Yeni Düzenleme
Yeni düzenleme, ileri yaş sürücüleri de doğrudan etkileyecek. 65 yaş üstü sürücüler, her yıl bir kez fiziksel ve psikolojik yeterlilik testinden geçmek zorunda olacak. Gerekli şartları sağlamayan sürücüler ömür boyu trafikten men edilebilecek. Bu adım, yaş kaynaklı kazaları önlemeyi amaçlıyor.
AA
Sık hız ihlali yapan sürücülere ağır yaptırımlar geliyor
Yeni yasa teklifi kapsamında, yıl içinde 5 kez hız sınırını yüzde 30'dan fazla aşanlara, mevcutta uygulanan 1 yıllık ehliyet el koyma cezası 3 yıla çıkarılacak. Bu düzenleme, sık hız ihlali yapan sürücülere ağır yaptırımlar getirerek caydırıcılığı artırmayı hedefliyor.
Trafikte kurallar 32 maddelik kanun taslağı ile gündemde. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Karayolları Trafik Kanunu"nda bazı değişiklikleri öngören taslağın yakında Meclis'e sunulacağını duyurdu. Tasarı kabul edilince haberimizde detaylarına yer vereceğiz.