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Bu hata ehliyete mal olabilir! Trafik cezalarında yeni dönem: Cezalar 2 katına çıkıyor

Trafikteki düzenlemelerle ilgili yenilikler sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak değişikliklere ilişkin 32 maddelik bir tasarının hazırlandığını duyurmuştu. Peki yeni düzenlemenin detayları ne? Trafik cezalarında yeni dönemde sürücüler nelere dikkat etmeli? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 16:20 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 17:15
Bu hata ehliyete mal olabilir! Trafik cezalarında yeni dönem: Cezalar 2 katına çıkıyor

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik cezalarına yönelik önemli değişiklikleri içeren 32 maddelik yeni düzenlemeyi duyurdu. Cezalar yüzde 100 ile 200 oranında artacak, ehliyetlere el koyma süreleri de uzatılacak. Özellikle hız sınırlarını aşan ve alkollü araç kullanan sürücüler için yeni kurallar geliyor. İşte tüm detaylar...

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32 MADDELİK DÜZENLEME

Yerlikaya "Bakanlık olarak; trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığını arttırmak için, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılamasına dair 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladık. Bu taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız." ifadelerini paylaşmıştı.

Trafikte yeni düzenleme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı yeni düzenlemeyle, trafik cezalarında önemli artışlar yaşanacak. Bu değişiklik, sürücüleri daha dikkatli olmaya yönlendirmeyi hedefliyor. Trafik cezalarının artış oranı, yüzde 100 ile 200 arasında değişecek. Hız sınırlarını yıl içinde 5 kere yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal suçu işleyenlere ehliyetlerine uygulanan 1 yıl el koymanın cezası 3 yıla çıkarılacak.

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Alkollü Araç Kullanımına Sert Yaptırım

Yeni düzenleme ile alkollü araç kullanan sürücülere karşı daha sert yaptırımlar uygulanacak. 0.50 promil üzerinde alkol tüketerek araç kullananların ehliyetlerine 1 yıl süreyle el konulacak. Ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanan sürücülerin ehliyetlerine 5 yıl yerine 10 yıl süreyle el konulması gündemde.

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65 Yaş Üstü Sürücülere Yeni Düzenleme

Yeni düzenleme, ileri yaş sürücüleri de doğrudan etkileyecek. 65 yaş üstü sürücüler, her yıl bir kez fiziksel ve psikolojik yeterlilik testinden geçmek zorunda olacak. Gerekli şartları sağlamayan sürücüler ömür boyu trafikten men edilebilecek. Bu adım, yaş kaynaklı kazaları önlemeyi amaçlıyor.

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Sık hız ihlali yapan sürücülere ağır yaptırımlar geliyor

Yeni yasa teklifi kapsamında, yıl içinde 5 kez hız sınırını yüzde 30'dan fazla aşanlara, mevcutta uygulanan 1 yıllık ehliyet el koyma cezası 3 yıla çıkarılacak. Bu düzenleme, sık hız ihlali yapan sürücülere ağır yaptırımlar getirerek caydırıcılığı artırmayı hedefliyor.

Trafikte kurallar 32 maddelik kanun taslağı ile gündemde. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Karayolları Trafik Kanunu"nda bazı değişiklikleri öngören taslağın yakında Meclis'e sunulacağını duyurdu. Tasarı kabul edilince haberimizde detaylarına yer vereceğiz.

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