Bu hata ehliyete mal olabilir! Trafik cezalarında yeni dönem: Cezalar 2 katına çıkıyor

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik cezalarına yönelik önemli değişiklikleri içeren 32 maddelik yeni düzenlemeyi duyurdu. Cezalar yüzde 100 ile 200 oranında artacak, ehliyetlere el koyma süreleri de uzatılacak. Özellikle hız sınırlarını aşan ve alkollü araç kullanan sürücüler için yeni kurallar geliyor. İşte tüm detaylar...

AA 32 MADDELİK DÜZENLEME Yerlikaya "Bakanlık olarak; trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığını arttırmak için, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılamasına dair 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladık. Bu taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız." ifadelerini paylaşmıştı. Trafikte yeni düzenleme İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı yeni düzenlemeyle, trafik cezalarında önemli artışlar yaşanacak. Bu değişiklik, sürücüleri daha dikkatli olmaya yönlendirmeyi hedefliyor. Trafik cezalarının artış oranı, yüzde 100 ile 200 arasında değişecek. Hız sınırlarını yıl içinde 5 kere yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal suçu işleyenlere ehliyetlerine uygulanan 1 yıl el koymanın cezası 3 yıla çıkarılacak.