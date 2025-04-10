İzinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 102 kişi tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik düzenlediği soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katıldıkları iddiasıyla tutuklanan 104 kişiden 102'si tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katılanlardan 139 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 104'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak haklarında 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Saraçhane'de provokatörler polisle karşı karşıya geldi. (Takvim.com.tr)



Tutukluluk durumları yeniden değerlendirilen şüphelilerden 102 kişi, haklarında 'Yurtdışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliye edildi.

ARALARINDA CHP'Lİ PM ÜYESİ VAR

Tahliye edilenler arasında CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda PM üyeliğine seçilen Berkay Gezgin de bulunuyor.