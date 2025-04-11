Devlet Bahçeli’den Başkan Erdoğan-DEM heyeti görüşmesine ilişkin flaş açıklama

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve DEM Parti heyetinin dün yaptığı görüşmeye ilişkin önemli açıklamalara bulundu. Bahçeli, "DEM Parti'nin tutarlı açıklamalarına ve gerçekçi adımlarına Sayın Cumhurbaşkanımızın müstesna, muteber ve mütekâmil şekilde muamelede bulunması terörsüz Türkiye umutlarını çok daha güçlendirmiştir." dedi. Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye umutları güçlenmiştir İşte Bahçeli'nin açıklaması: Dünya çapında artan ve aşırılaşan gerilim ve cepheleşme ortamı insanlık vicdanını her zaviyeden zedelediği gibi küresel nitelikli barış ve huzur ümitlerini de maatteessüf zayıflatmaktadır.

Bu karışık ve karanlık muhtevada krizlerin biri biterken diğeri başlamaktadır.

Devamlı surette tahrik ve tahkim edilen ekonomik, diplomatik ve ticari cepheleşmeler askeri, siyasi ve stratejik boğuşmaları bir yanda canlı tutup diğer yanda yaygınlaştırırken gelecekle ilgili iyimser ve iyi niyetli bekleyişleri de sekteye uğratmaktadır.

Belirsizliğin sis bulutu hâkim ve havi bir durumdadır.

Ortak akıl, olgun anlayış, olgusal bilinç ve sağduyu meflûç haldedir.

Gümrük tarifelerinin silah gibi kullanılmasına eşzamanlı olacak şekilde yayılmacı heveslerin kabaran iştahı, yeni haritaların çizimine duyulan kaba ve kaotik iddia gün geçtikçe sertleşmektedir.

İnsanlık ve uluslararası toplum kalıcı huzura susamakla beraber, her bakımdan adil, eşit haklarla ihata edilmiş adaletli bir yaşama tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hasrettir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (MHP'nin paylaşımı)

Gazze tepeden tırnağa felaketin kapsamında ve buna neden olan yeni vandalizmin boyunduruğu altındadır.

Hain ve haydut devlet İsrail 2 Mart 2025 tarihinden itibaren Gazze'ye insanlık dışı bir tecrit uygulamış, tüm yardım kanallarını tıkamış, dehşet verici bir ablukayla sayıları 2 milyonu aşkın Filistinli kardeşimizi açlığa ve sefalete mahkum etmiştir.

Böyle bir cinnet, böylesi bir zincirleme cinayet ve vahşet hiçbir dönemde, hiçbir devirde vuku bulmamıştır.

Ahlaki, insani ve hukuki caydırıcılığı kalmamış cılız kınama mesajlarına bel bağlamanın, bundan bir yarar ummanın, bununla mündemiç bir sonuç beklemenin artık hiçbir önem ve önceliğinden bahsedilemeyecektir.

İsrail'in anladığı ve anlayacağı dil bellidir.

Bu dilin terennüm ve tedavülünü derhal sağlayacak malum irade, eğer bağlayıcılık, haysiyet, itibar ve şeref seviyesini kaybetmemişse Birleşmiş Milletler Teşkilatı'dır.

Seri ve sistematik katliama uğrayan sadece Gazzeli mazlumlar değil, insanlığın topyekûn miras, emanet ve değerler hazinesidir.

İsrail'e karşı bir eylem ve yaptırım programı teşkil edilmeli; askeri, siyasi ve ekonomik müdahalelerle bu program eşgüdüm içinde hayata geçirilmelidir.

Beklemeye tahammül kalmamıştır.

İsrail Başbakanı'yla birlikte soykırım suçuna karışan canilerin Lahey Adalet Divanı'nda vereceği hesap gecikmemeli, daha fazla sürüncemede bırakılmamalıdır.

Bunun yanında terör devleti İsrail'in, Suriye topraklarında ayağımızın altında dolaşması, zaman zaman nokta hedeflere saldırılar düzenlemesi, provokasyon ortamını diri tutması ve tehdit mesajlarını sıralaması kaçınılmaz akıbetin ağlarını günbegün örmektedir.

Suriye özelinde, Türkiye ile İsrail arasında kurulması düşünülen çatışmasızlık alanlarının belirlenmesine dair teknik görüşmelere ihtiyaç duyulup bunun ilki gerçekleşmiş olsa da, Netanyahu hükümeti ateşle oynadığını ağır bedeller ödemeden idrak etmek zorundadır.

Türkiye'nin ve komşu ülkelerin bağımsızlığı, egemenlik hakları, siyasi ve toprak bütünlüğü asla tartışma kabul etmeyecek hassas, kritik ve yakıcı konulardır.