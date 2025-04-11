Bugün okullar tatil mi? 11 Nisan kar tatili olan iller listesi! Ankara, Hakkari....

Bu nedenle üniversitenin tüm birimlerinde yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verildiği bildirilen açıklamada, "Kurumumuzda çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ve tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler 10-11 Nisan tarihleri arasında iki gün süreyle idari izinli sayılacaktır." denildi.

AA

11 Nisan 2025 okullar tatil mi?

ANKARA'DA OKULLAR TATİL

Ankara Valisi Vasip Şahin: Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm'ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir. 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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