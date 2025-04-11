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Başkan Erdoğan terörsüz Türkiye için DEM Parti Heyeti'ni kabul etti: Görüşmeler olumlu

“Teörörsüz Türkiye” sürecinde yeni bir sayfa açıldı. Başkan Erdoğan, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ı Beştepe’de ağırladı. 1 saat 25 dakika süren zirve sonrası DEM bir açıklama yaptı. “Pozitif bir görüşme oldu, olumlu geçti. Çok daha umutluyuz” ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Nisan 2025
Başkan Erdoğan terörsüz Türkiye için DEM Parti Heyeti’ni kabul etti: Görüşmeler olumlu

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Başkan Erdoğan ile DEM Parti Heyeti Beştepe'de bir araya geldi. 13 yıl sonra gerçekleşen bu ilk görüşme, çok olumlu geçti.

Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetini Külliye'de kabul etti. 1 saat 25 dakikalık görüşmenin olumlu geçtiği ve sürecin iyi gittiği bildirildi
"Terörsüz Türkiye" hedefi için dün en üst düzeyde bir zirve gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti. İmralı'nın PKK'ya yaptığı "silah bırakın" çağrısı sonrası Erdoğan'ın, DEM Heyeti'yle bir saat 25 dakika süren görüşmesi, oldukça olumlu geçti. DEM Parti, zirve ile ilgili şu mesajı bildirdi:

DÜNDEN DAHA UMUTLUYUZ
"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti. Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi. Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nı hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir. Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz. Bugüne kadar sürece gerek önerileriyle gerek uyarılarıyla gerekse de eleştiriyle güç katan bütün siyasal partilere ve toplumsal kesimlere şükranlarımızı bildiriyoruz."

NİSAN SONU ÖNEMLİ ADIM
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Terörsüz Türkiye sürecinin öngörüldüğü biçimde ilerlediğini söyledi. Terör örgütünün bütün unsurlarıyla kendisini feshetmesi konusunda nisan sonu önemli bir adım görmeyi beklediklerini belirten Ala, "Kısa zamanda bir takvim ortaya çıkmalı" dedi.

TİCARET HEDEFİ 10 MİLYAR DOLAR
Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile Külliye'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında imzalar atıldı. Erdoğan, Türkiye ve Endonezya arasındaki ticaret hedefinin 10 milyar dolar olduğunu belirtti.

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