Başkan Erdoğan’dan Prabowo Subianto ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile Külliye'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında imzalar atıldı.



İki lider ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Tarihi bağlarımız bundan 400 yıl öncesine kadar dayanıyor.

Dost ve kardeş Endonezya'yı Şubat ayında ziyaret etmiştim. Bu vesileyle sıcak misafirperverlikleri için şükranlarımı sunuyorum. Kardeşlik ilişkilerimiz müstesna bir düzeye ulaştı. (Subianto'nun) Bugün yaptıkları tarihi nitelikteki hitap, ülkelerimiz arasındaki kadim kardeşliğin tezahürüdür.

TİCARETTE HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

Ticaret hacmimizi, karşılıklı fayda temelinde 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. Savunma sanayii, mütahitlik, sağlık ve gıda sektörüne kadar iş birliğimizde yeni açılımlar yapma konusunda mutabık kaldık. Savunma sanayiinde yeni iş birliği imkanlarını değerlendirdik.

Endonezya ile tüm uluslararası platformlarda iş birliğini sürdürüyoruz. Endonezya'nın Filistin meselesiyle ilgili tutumunu takdirle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde Gazze için Endonezya ile çalışmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Sayın Subianto'nun ziyaretinin ikili ve çok taraflı iş birliğimize katkıda bulunacağına gönülden inanıyorum.

Subianto'nun açıklamalarından satır başları:



Küresel güneyin liderleri olarak, stratejik ortaklar olarak yeni bir küresel düzen yaratma sorumluluğunu üstlenmemiz gerekiyor.



Endonezya, Türkiye'nin KAAN ve denizaltı projelerinde yer almak istiyor.



TÜRKİYE'YE HAYRANIM

Türkiye'ye hayranım. Bizim için Osmanlı'nın devamı Türkiye.