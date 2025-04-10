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Başkan Erdoğan'dan Prabowo Subianto ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile Külliye'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında imzalar atıldı. İki lider ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 18:04 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 18:29
Başkan Erdoğan’dan Prabowo Subianto ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile Külliye'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında imzalar atıldı.

İki lider ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Tarihi bağlarımız bundan 400 yıl öncesine kadar dayanıyor.

Dost ve kardeş Endonezya'yı Şubat ayında ziyaret etmiştim. Bu vesileyle sıcak misafirperverlikleri için şükranlarımı sunuyorum. Kardeşlik ilişkilerimiz müstesna bir düzeye ulaştı. (Subianto'nun) Bugün yaptıkları tarihi nitelikteki hitap, ülkelerimiz arasındaki kadim kardeşliğin tezahürüdür.

TİCARETTE HEDEF 10 MİLYAR DOLAR
Ticaret hacmimizi, karşılıklı fayda temelinde 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. Savunma sanayii, mütahitlik, sağlık ve gıda sektörüne kadar iş birliğimizde yeni açılımlar yapma konusunda mutabık kaldık. Savunma sanayiinde yeni iş birliği imkanlarını değerlendirdik.

Endonezya ile tüm uluslararası platformlarda iş birliğini sürdürüyoruz. Endonezya'nın Filistin meselesiyle ilgili tutumunu takdirle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde Gazze için Endonezya ile çalışmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Sayın Subianto'nun ziyaretinin ikili ve çok taraflı iş birliğimize katkıda bulunacağına gönülden inanıyorum.

Subianto'nun açıklamalarından satır başları:

Küresel güneyin liderleri olarak, stratejik ortaklar olarak yeni bir küresel düzen yaratma sorumluluğunu üstlenmemiz gerekiyor.

Endonezya, Türkiye'nin KAAN ve denizaltı projelerinde yer almak istiyor.

TÜRKİYE'YE HAYRANIM
Türkiye'ye hayranım. Bizim için Osmanlı'nın devamı Türkiye.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. (AA)

RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Başkan Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Subianto'yu resmi törenle karşıladı.

Subianto'nun makam aracına kaldığı otelden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişine kadar 18 motosikletten oluşan koruma ekibi refakat etti.

Atlı birlikler, konuk Cumhurbaşkanının makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayıp, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. (AA)

Başkan Erdoğan, Subianto'yu külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Subianto'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Başkan Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile görüştü

Subianto, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. (AA)

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Tören esnasında Türkiye'nin yerli ve milli helikopteri Gökbey, Endonezya ve Türk Bayrağı açarak tur attı. (AA)Tören esnasında Türkiye'nin yerli ve milli helikopteri Gökbey, Endonezya ve Türk Bayrağı açarak tur attı. (AA)

Türk ve Endonezya bayrakları taşıyan 3 Gökbey helikopteri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde gösteri uçuşu yaptı.

Erdoğan ve Subianto, merdivenlerde iki ülke bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

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