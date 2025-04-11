Antalya Diplomasi Forumu bugün başlayacak! Açılış konuşması Başkan Erdoğan’dan

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Turizm kenti Antalya'da bugün diplomasi trafiği yaşanacak. Daha önce G20, NATO zirveleri gibi önemli organizasyonlarla dünya liderlerini ağırlayan kent, Diplomasi Forumu'na dördüncü kez ev sahipliği yapacak.

Antalya Diplomasi Forumu bugün başlayacak. (AA) 20'İ AŞKIN DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANI KATILACAK Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı forum, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılacak. Bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla düzenlenecek forumun yapılacağı Belek'teki otellerde konaklayacak üst düzey konuklar için kent genelinde gerekli hazırlıklar yapıldı. Bu kapsamda havalimanı ve Belek Turizm Merkezi ile forumun gerçekleşeceği NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.