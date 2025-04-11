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Antalya Diplomasi Forumu bugün başlayacak! Açılış konuşması Başkan Erdoğan'dan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, dünya liderlerini buluşturacak. Bu yılki zirveye Suriye Devlet Başkanı Ahmet eş-Şara da katılacak.

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 08:17 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 08:42
Antalya Diplomasi Forumu bugün başlayacak! Açılış konuşması Başkan Erdoğan’dan

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Turizm kenti Antalya'da bugün diplomasi trafiği yaşanacak.

Daha önce G20, NATO zirveleri gibi önemli organizasyonlarla dünya liderlerini ağırlayan kent, Diplomasi Forumu'na dördüncü kez ev sahipliği yapacak.

Antalya Diplomasi Forumu bugün başlayacak. (AA)Antalya Diplomasi Forumu bugün başlayacak. (AA)

20'İ AŞKIN DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANI KATILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı forum, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılacak.

Bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla düzenlenecek forumun yapılacağı Belek'teki otellerde konaklayacak üst düzey konuklar için kent genelinde gerekli hazırlıklar yapıldı.

Bu kapsamda havalimanı ve Belek Turizm Merkezi ile forumun gerçekleşeceği NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Başkan Erdoğan Antalya'da. (AA)Başkan Erdoğan Antalya'da. (AA)

20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50'den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70'i aşkın bakan, yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisinin yanı sıra aralarında öğrencilerin de bulunduğu 4 bini aşkın konuğun katılması beklenen forum için Antalya Havalimanı'nda da hareketlilik başladı.

BAŞKAN ERDOĞAN, ANTALYA'YA GELDİ

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Antalya'ya geldi.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, Antalya Havalimanı'nda yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

Forumun açılış konuşmasını Başkan Erdoğan'ın yapması beklenirken, iklim değişikliği, terörle mücadele, insani yardım, dijitalleşme, gıda güvenliği ve yapay zeka gibi küresel gündemin öne çıkan başlıklarının ele alınacağı belirtiliyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da Antalya'daki zirveye katılacak. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da Antalya'daki zirveye katılacak. 

ŞARA'DAN TÜRKİYE'YE İKİNCİ ZİYARET
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da Antalya'daki zirveye katılacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Suriye Devlet Başkanı Şara, cuma günü Türkiye'ye gelecek. Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Türkiye'de olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Şara, geçen şubat ayında da Türkiye'yi ziyaret etmişti.

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