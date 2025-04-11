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Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in özgeçmişi

Akın Gürlek hakkındaki bilgiler sosyal medyada merak ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Akın Gürlek'in hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in özgeçmişi...

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 12:02 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 12:11
Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in özgeçmişi

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Akın Gürlek hakkındaki bilgiler sosyal medyanın gündeminde yer alıyor ve merak ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Akın Gürlek'in hayatı ve kariyeri araştırılıyor. İşte biyografisi ve merak edilen detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Akın Gürlek kimdir?

1982 yılında Nevşehir'de doğan Akın Gürlek, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Hâkim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütmekteyken 01/06/2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Akın Gürlek, 2024 yılından bu yana görevini sürdürüyor. Akın Gürlek, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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