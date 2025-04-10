Terörsüz Türkiye için kritik temas! Başkan Erdoğan DEM’li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’i kabul etti: Çok daha umutluyuz

Başkan Erdoğan Beştepe'de DEM heyetini kabul etti. Temasta MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da yer aldı. (AA)
ÇOK DAHA UMUTLUYUZ
Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Önder, "Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz" dedi.
GÖRÜŞME SONRASI TEKRAR İMRALI
DEM heyetinin Başkan Erdoğan ile görüşmenin ardından önümüzdeki günlerde tekrar İmralı'ya gideceği konuşuluyor.
Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk (Fotoğraf: AA)
"ADIMLAR ÇOK DAHA SERİ DEVAM EDECEK"
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmelerinden önce Meclis'te açıklama yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Önder, gelinen noktayı Başkan Erdoğan'a arz edeceklerini belirterek, "Hem kendi görüş ve önerilerini hem de biz kendi önerilerimizi paylaşacağız. İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı hem barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha hızlı ve nitelikli adımlarla devam edecektir." diye konuştu.
"Görüşme için tarihi bir görüşme diyebilir miyiz?" sorusu üzerine Önder, "Biz, öyle büyük, iddialı kavramları kullanmıyoruz. O halkın, ülkenin takdiri. Biz, süreci bugüne kadar büyük bir irade ve kararlılıkla bu noktaya getirdik. Gayet korunaklı davrandık, herkes de böyle davrandı. Bunun için de bütün ülkeye minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.
Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder Külliye'ye gitmeden önce... (AA)
Şimdiye kadar yaptıkları ziyaretlere ilişkin bilgi veren, bugünkü kabulün de önemine değinen Buldan ise, "Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı belki de ilk defa bu konuda bizimle bir görüş alışverişinde bulunacak. Nelerin yapılması gerektiğine dair bize görüşlerini ifade edecek. Biz de yaptığımız bütün görüşmelerle ilgili kendisini bilgilendireceğiz. Türkiye'ye hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN GÖRÜŞME ÖNCESİ HANGİ MESAJI VERDİ?
Başkan Erdoğan dün AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada DEM heyetini kabul edeceğini belirterek önemli mesajlar verdi.
Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu (Fotoğraf: AA)
Erdoğan şunları söyledi:
"Bizim çok daha mühim gündemlerimiz var. Terörsüz Türkiye hedefi gibi ülkemizin geleceği açısından hayati önemde meselelerimiz var. Cumhur İttifakı olarak büyük bir titizlikle, büyük bir sabırla yürüttüğümüz bu süreci inşallah ülkemizin hayrına olacak şekilde neticelendireceğiz. Yarın (Bugün) DEM heyetini kabul ederek hem kendileriyle görüşecek hem de 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Alevi'siyle, Sünni'siyle hem ülkemizi hem de bölgemizi imar ve ihya etmeye, topraklarımızda huzuru hakim kılmak için gayret göstermeye inşallah devam edeceğiz. Bize yakışan budur, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yakışan budur. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekilleri ile İftar programında DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile kısa süre sohbet etti. (13 Mart, TBMM Fotoğraf: DHA)
PKK SİLAH BIRAKACAK MI?
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığına göre görüşmenin en can alıcı başlığı PKK'nın silah bırakma süreci. DEM Parti kulislerinden sızan bilgilere göre, örgütün silah bırakma kararı alabileceği bir kongrenin nisan ayı sonunda ya da mayıs ayında toplanabileceği, en geç haziran ayında ise bu kararın kamuoyuna duyurulabileceği ifade ediliyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki zirvenin ardından Türkiye'nin terörle mücadele sürecinde nasıl bir yol haritası izleyeceği merakla bekleniyor.