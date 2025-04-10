Terörsüz Türkiye için kritik temas! Başkan Erdoğan DEM’li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’i kabul etti: Çok daha umutluyuz

ÇOK DAHA UMUTLUYUZ Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Önder, "Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz" dedi.

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk (Fotoğraf: AA)

"ADIMLAR ÇOK DAHA SERİ DEVAM EDECEK"

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmelerinden önce Meclis'te açıklama yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Önder, gelinen noktayı Başkan Erdoğan'a arz edeceklerini belirterek, "Hem kendi görüş ve önerilerini hem de biz kendi önerilerimizi paylaşacağız. İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı hem barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha hızlı ve nitelikli adımlarla devam edecektir." diye konuştu.

"Görüşme için tarihi bir görüşme diyebilir miyiz?" sorusu üzerine Önder, "Biz, öyle büyük, iddialı kavramları kullanmıyoruz. O halkın, ülkenin takdiri. Biz, süreci bugüne kadar büyük bir irade ve kararlılıkla bu noktaya getirdik. Gayet korunaklı davrandık, herkes de böyle davrandı. Bunun için de bütün ülkeye minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.