Terörsüz Türkiye için kritik temas: Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul ediyor! Görüşme öncesi hangi mesaj verildi?

ÖCALAN ÇAĞRI YAPTI AMA ÇATLAK SESLER VAR!

Öte yandan süreç içerisinde yükselen çatlak sesler de var. MHP lideri Bahçeli'nin DEM Parti heyetine el uzatması ve devam eden süreçte "PKK elebaşı örgütün feshedildiğini açıklasın" çıkışının ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan 27 Şubat'taki mektubunda terör örgütünün feshedilmesi için çağrı yaptı.

DEM Parti İmralı heyetinin PKK elebaşı Öcalan'a gerçekleştirdiği ziyarette çekilen fotoğraf (Takvim.com.tr Arşiv)

Öcalan, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." dedi.