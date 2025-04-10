Terörsüz Türkiye için kritik temas: Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul ediyor! Görüşme öncesi hangi mesaj verildi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" hamlelerinin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan 27 Şubat'ta PKK'ya yönelik "Silah bırakın ve örgütü feshedin" çağrısı geldi.
İmralı temaslarının ardından TBMM'deki partileri bilgilendiren DEM Parti heyeti bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.
Beştepe'de gerçekleşek kabul saat 13.30'da gerçekleşecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekilleri ile İftar programında DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile kısa süre sohbet etti. (13 Mart, TBMM Fotoğraf: DHA)
DEM PARTİ HEYETİNDE KİMLER YER ALACAK?
DEM Parti'den yapılan açıklamada heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'olacağı bildirildi.
GÖRÜŞME SONRASI TEKRAR İMRALI
DEM heyetinin Başkan Erdoğan ile görüşmenin ardından önümüzdeki günlerde tekrar İmralı'ya gideceği konuşuluyor.
Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk (Fotoğraf: AA)
BAŞKAN ERDOĞAN GÖRÜŞME ÖNCESİ HANGİ MESAJI VERDİ?
Başkan Erdoğan dün AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada DEM heyetini kabul edeceğini belirterek önemli mesajlar verdi.
Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu (Fotoğraf: AA)
Erdoğan şunları söyledi:
"Bizim çok daha mühim gündemlerimiz var. Terörsüz Türkiye hedefi gibi ülkemizin geleceği açısından hayati önemde meselelerimiz var. Cumhur İttifakı olarak büyük bir titizlikle, büyük bir sabırla yürüttüğümüz bu süreci inşallah ülkemizin hayrına olacak şekilde neticelendireceğiz. Yarın (Bugün) DEM heyetini kabul ederek hem kendileriyle görüşecek hem de 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Alevi'siyle, Sünni'siyle hem ülkemizi hem de bölgemizi imar ve ihya etmeye, topraklarımızda huzuru hakim kılmak için gayret göstermeye inşallah devam edeceğiz. Bize yakışan budur, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yakışan budur. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."