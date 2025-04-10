SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Terörsüz Türkiye için kritik temas: Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul ediyor! Görüşme öncesi hangi mesaj verildi?

Terörsüz Türkiye adımları kapsamında kritik bir görüşme gerçekleştirilecek. İmralı temaslarının ardından TBMM'yi bilgilendiren DEM Parti heyeti bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Beştepe'deki kabul saat 13.30'da olacak. Peki DEM Parti heyetinde kimler yer alacak, Başkan Erdoğan görüşme öncesi hangi mesajı verdi?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 09:26 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 10:23
Terörsüz Türkiye için kritik temas: Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul ediyor! Görüşme öncesi hangi mesaj verildi?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" hamlelerinin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan 27 Şubat'ta PKK'ya yönelik "Silah bırakın ve örgütü feshedin" çağrısı geldi.

İmralı temaslarının ardından TBMM'deki partileri bilgilendiren DEM Parti heyeti bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Beştepe'de gerçekleşek kabul saat 13.30'da gerçekleşecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekilleri ile İftar programında DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile kısa süre sohbet etti. (13 Mart, TBMM Fotoğraf: DHA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekilleri ile İftar programında DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile kısa süre sohbet etti. (13 Mart, TBMM Fotoğraf: DHA)

DEM PARTİ HEYETİNDE KİMLER YER ALACAK?
DEM Parti'den yapılan açıklamada heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'olacağı bildirildi.

Başkan Erdoğan DEM Parti heyeti ile görüşecek

Sırrı Süreyya Önder anlattı... Başkan Erdoğan ile ne konuştular?Sırrı Süreyya Önder anlattı... Başkan Erdoğan ile ne konuştular?

GÖRÜŞME SONRASI TEKRAR İMRALI
DEM heyetinin Başkan Erdoğan ile görüşmenin ardından önümüzdeki günlerde tekrar İmralı'ya gideceği konuşuluyor.

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk (Fotoğraf: AA)Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk (Fotoğraf: AA)

BAŞKAN ERDOĞAN GÖRÜŞME ÖNCESİ HANGİ MESAJI VERDİ?
Başkan Erdoğan dün AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada DEM heyetini kabul edeceğini belirterek önemli mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu (Fotoğraf: AA)

Erdoğan şunları söyledi:

"Bizim çok daha mühim gündemlerimiz var. Terörsüz Türkiye hedefi gibi ülkemizin geleceği açısından hayati önemde meselelerimiz var. Cumhur İttifakı olarak büyük bir titizlikle, büyük bir sabırla yürüttüğümüz bu süreci inşallah ülkemizin hayrına olacak şekilde neticelendireceğiz. Yarın (Bugün) DEM heyetini kabul ederek hem kendileriyle görüşecek hem de 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Alevi'siyle, Sünni'siyle hem ülkemizi hem de bölgemizi imar ve ihya etmeye, topraklarımızda huzuru hakim kılmak için gayret göstermeye inşallah devam edeceğiz. Bize yakışan budur, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yakışan budur. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalanın el yazısı ile yazdığı o mektup: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir!İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalanın el yazısı ile yazdığı o mektup: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir!

ÖCALAN ÇAĞRI YAPTI AMA ÇATLAK SESLER VAR!
Öte yandan süreç içerisinde yükselen çatlak sesler de var. MHP lideri Bahçeli'nin DEM Parti heyetine el uzatması ve devam eden süreçte "PKK elebaşı örgütün feshedildiğini açıklasın" çıkışının ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan 27 Şubat'taki mektubunda terör örgütünün feshedilmesi için çağrı yaptı.

DEM Parti İmralı heyetinin PKK elebaşı Öcalan'a gerçekleştirdiği ziyarette çekilen fotoğraf (Takvim.com.tr Arşiv)DEM Parti İmralı heyetinin PKK elebaşı Öcalan'a gerçekleştirdiği ziyarette çekilen fotoğraf (Takvim.com.tr Arşiv)

Öcalan, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." dedi.

Gözler terör örgütü PKK'nın kongreyi toplayıp kendini feshetmesine çevrilmişken Kandil'den irili ufaklı çatlak sesler yükselmeye devam ediyor. Mustafa Karasu, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Helin Ümit gibi isimler her fırsatta "kongreye" ilişkin şart koşmaya kalkarak ayak diremeye çalıştı.

Ancak Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ise terörsüz Türkiye konusunda, "Ya silah bırakacaklar ya gömülecekler" mesajı vererek sürecin pazarlığa kapalı olduğunu net şekilde ortaya koydu.

PKK havanda su dövüyor! Elebaşı Helin Ümitten yine İmralı bahanesi: Kongreyi toplarız ama fesih kararı çıkmaz, kimse bizi durduramazPKK havanda su dövüyor! Elebaşı Helin Ümitten yine İmralı bahanesi: Kongreyi toplarız ama fesih kararı çıkmaz, kimse bizi durduramaz

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Terörsüz Türkiye için kritik temas: Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul ediyor! Görüşme öncesi hangi mesaj verildi?
Murat Ongun’dan çocukluk arkadaşına kıyak! Sıfırdan milyoner olmuş! İfadesindeki çelişki ortaya çıktı
Takas Bank
CANLI | ABD piyasalarında ralli! Trump fikrini neden bir anda değiştirdi?
Özgür Özel’in promter ile imtihanı! Bozulunca ne yapacağını şaşırdı
Arsenal’in yıldızı Galatasaray’a!
Türk Telekom
Diplomasinin merkezi Türkiye! Rusya ve ABD heyetlerinin görüşmesinde ikinci tur! Masada hangi konular var?
Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı! İşte sebebi! Evlerinde arama gerçekleştirildi
Ankara’da maden ocağında göçük! Çok sayıda yaralı var
Fenerbahçe’ye süper golcü!
CHP’nin 38. kurultayında soruşturma derinleşiyor! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı SGK’ya yazı gönderdi: TAKVİM belgeye ulaştı
Meteoroloji’den 31 ile sarı ve turuncu kod: Fırtına, kar, hortum, yıldırım! Göz gözü görmeyecek | Hakkari, Van, Kayseri...
10 ayrı kurula 140 isim | Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleri belli oldu! Karar Resmi Gazete’de! Listede Orhan Gencebay da var
Toplu para öde erken emekli ol: Eksik prim nasıl tamamlanır? Kimlere hangi imkanlar var?
Bakan Fidan’dan net mesaj: ABD Netanyahu’ya ayar vermeli! Şartımız Gazze
Başkan Erdoğan’dan resmi törenle karşılama: Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto Ankara’da
PKK havanda su dövüyor! Elebaşı Helin Ümit’ten yine İmralı bahanesi: Kongreyi toplarız ama fesih kararı çıkmaz, kimse bizi durduramaz
Fransa’da yolsuzluk operasyonu! Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet gözaltında: Ekrem İmamoğlu paylaşımı ortaya çıktı
Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı