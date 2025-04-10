Saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı eski haline getirildi

'BU VANDALLIĞI YAPANLAR CEZA ALMALI' Mattia Ahmet Minguzzi 'nin mezarına gelen aile yakını, "Bu vandallığı yapanlar kesinlikle ceza almalı. Bu çok büyük bir kötülük. Mezarda yatan bir çocuğun mezarını böyle dağıtmak da bir canilik. Bugünkü duruşmada o kişinin çok büyük bir ceza almasını istiyoruz. O zaman yüreğimiz birazcık daha soğuyacak. Adliyeye gidemediğim için mezarı ziyaret etmek istedim. Gördüğümde şok oldum. Çiçek bahçesi gibiydi, hiçbir şey kalmamış. Sağ olsunlar tekrar yapıyorlar" dedi.

Minguzzi'nin mezarı 'Tahribat' incelemesinin ardından eski haline getirildi. (DHA)



Mezarlığa ziyarete gelen bir başka aile yakını ise "Ben mezarın tahrip edildiği haberini aldıktan sonra geldim. Kasalarla çiçek alıp geldim. Belediye ekipleri sağ olsun gelip toparlamışlar. Çiçekleri de ektiler, en azında Yasemin abla gelmeden toparlanmış oldu" diye konuştu.

TEHDİTLERE DE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Minguzzi'yi öldüren sanıkların yakınlarının maktulün ailesini tehdit ve hakaret etmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi'yi, 24 Ocak'ta Kadıköy'deki salı pazarında bıçaklayarak ölümüne neden olan sanıklar B.B. ve U.B'nin yakınları ve arkadaşlarının, sistematik olarak maktulün ailesine sosyal medya hesapları üzerinden tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar yaptığı ve uzun namlulu tüfekle fotoğraf gönderildiğine ilişkin şikayet üzerine harekete geçti.