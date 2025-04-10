Saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı eski haline getirildi

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarı tahrip edilip, çevresine zarar verildi. (DHA)
İhbar üzerine mezarlığa gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlatmıştı.
Minguzzi'nin mezarı 'Tahribat' incelemesinin ardından eski haline getirildi. (DHA)
ESKİ HALİNE GETİRİLDİ
Bahçelievler Belediyesi ekipleri incelemenin ardından tahrip edilen mezarda sökülen çiçeklerin yerine yenilerini dikerken kırılan çitleri de yenileyerek mezarı eski haline getirdi.
Minguzzi'nin mezarı 'Tahribat' incelemesinin ardından eski haline getirildi. (DHA)
'BU VANDALLIĞI YAPANLAR CEZA ALMALI'
Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına gelen aile yakını, "Bu vandallığı yapanlar kesinlikle ceza almalı. Bu çok büyük bir kötülük. Mezarda yatan bir çocuğun mezarını böyle dağıtmak da bir canilik. Bugünkü duruşmada o kişinin çok büyük bir ceza almasını istiyoruz. O zaman yüreğimiz birazcık daha soğuyacak. Adliyeye gidemediğim için mezarı ziyaret etmek istedim. Gördüğümde şok oldum. Çiçek bahçesi gibiydi, hiçbir şey kalmamış. Sağ olsunlar tekrar yapıyorlar" dedi.
Minguzzi'nin mezarı 'Tahribat' incelemesinin ardından eski haline getirildi. (DHA)
Mezarlığa ziyarete gelen bir başka aile yakını ise "Ben mezarın tahrip edildiği haberini aldıktan sonra geldim. Kasalarla çiçek alıp geldim. Belediye ekipleri sağ olsun gelip toparlamışlar. Çiçekleri de ektiler, en azında Yasemin abla gelmeden toparlanmış oldu" diye konuştu.
TEHDİTLERE DE SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan Minguzzi'yi öldüren sanıkların yakınlarının maktulün ailesini tehdit ve hakaret etmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi'yi, 24 Ocak'ta Kadıköy'deki salı pazarında bıçaklayarak ölümüne neden olan sanıklar B.B. ve U.B'nin yakınları ve arkadaşlarının, sistematik olarak maktulün ailesine sosyal medya hesapları üzerinden tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar yaptığı ve uzun namlulu tüfekle fotoğraf gönderildiğine ilişkin şikayet üzerine harekete geçti.
artal'daki Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya yoğun bir katılım olduğu görüldü. (DHA)
Savcılığın, Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit ve hakarete ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne şüphelilerin tespiti için talimat verildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrıca, Minguzzi'nin Osmaniye Mezarlığı'ndaki kabrinin tahrip edilmesine ilişkin de resen soruşturma başlatıldı.
NE OLMUŞTU?
Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.
Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 sanık yakalanarak tutuklanmıştı.
Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.
Söz konusu 2 sanığın 24'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.