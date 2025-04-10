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Başkan Erdoğan'dan Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü için mesaj: Şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum

Başkan Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı dolayısıyla mesaj yayınladı. "Ülkemizin emniyeti, milletimizin geleceği için tereddüt etmeden canını feda eden tüm şehit polislerimizi, askerlerimizi, jandarmalarımızı, güvenlik korucularımızı rahmetle yâd ediyorum." diyen Erdoğan, "Her bir polis kardeşime görevlerinizde Rabb’imden üstün başarılar niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 13:17 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 13:17
Başkan Erdoğan’dan Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü için mesaj: Şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Erdoğan Türk Polis Teşkilatı heyetini ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikayayı kabul etti: Alçak iftiralara müsaade edemeyizBaşkan Erdoğan Türk Polis Teşkilatı heyetini ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikayayı kabul etti: Alçak iftiralara müsaade edemeyiz
Başkan Erdoğan Türk Polis Teşkilatı heyetini ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı kabul etti: "Alçak iftiralara müsaade edemeyiz"

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 180'inci yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyor; Polis Haftası'nın Emniyet Teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUM
Ülkemizin emniyeti, milletimizin geleceği için tereddüt etmeden canını feda eden tüm şehit polislerimizi, askerlerimizi, jandarmalarımızı, güvenlik korucularımızı rahmetle yâd ediyorum.

Hayatta olan gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyor, her birine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Her bir polis kardeşime görevlerinizde Rabb'imden üstün başarılar niyaz ediyorum."

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