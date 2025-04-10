Başkan Erdoğan’dan Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü için mesaj: Şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 180'inci yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyor; Polis Haftası'nın Emniyet Teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUM

Ülkemizin emniyeti, milletimizin geleceği için tereddüt etmeden canını feda eden tüm şehit polislerimizi, askerlerimizi, jandarmalarımızı, güvenlik korucularımızı rahmetle yâd ediyorum.

Hayatta olan gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyor, her birine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Her bir polis kardeşime görevlerinizde Rabb'imden üstün başarılar niyaz ediyorum."