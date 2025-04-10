Milletten CHP’ye boykot tokadı! TCMB verileri açıkladı: 2 Nisan’da rekor kırıldı

BOYKOT ÇAĞRISI YAPILDI HARCAMALAR KATLANDI Buna göre, geçen yıl Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 15-21 Haziran'da gerçekleşen 214 milyar liralık kartlı harcamaya karşın, bu yıl 29 Mart-4 Nisan haftasındaki Ramazan Bayramı tatili döneminde 321 milyar liraya çıkan kartlı harcama yapıldı.

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İstatistikler, önceki dönemlerde tüketim harcamalarının bayram haftalarında genel olarak düştüğüne işaret ediyor. İstatistiklere göre, geçen yılın son bayram tatili olan 2024 Kurban Bayramı haftasındaki kartlı harcamalarda bir önceki haftaya göre yüzde 33'lük düşüş yaşanmıştı. Son açıklanan verilerde ise boykot çağrılarının yapıldığı 2 Nisan'ı da içeren Ramazan Bayramı tatili haftasında, bir önceki haftaya göre kartlı harcamalardaki düşüş yüzde 24 ile önceki bayram dönemine kıyasla pozitif gerçekleşti.