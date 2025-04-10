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Milletten CHP'ye boykot tokadı! TCMB verileri açıkladı: 2 Nisan'da rekor kırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Ramazan Bayramı tatilini de kapsayan 29 Mart - 4 Nisan haftasında 321 milyar lira tutarında kartlı harcama gerçekleşti. CHP'nin boykot çağrılarına rağmen 2 Nisan, 70 milyar lirayla ilgili haftanın günlük en yüksek tutarda harcamanın yapıldığı günü olarak kayıtlara geçti.

Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 18:44 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 18:55
Milletten CHP’ye boykot tokadı! TCMB verileri açıkladı: 2 Nisan’da rekor kırıldı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Ramazan Bayramı tatilini de kapsayan 29 Mart - 4 Nisan haftasında 321 milyar lira tutarında kartlı harcama gerçekleşti.

Merkez Bankası, söz konusu haftaya ilişkin Banka ve Kredi Kartı Sektörel Harcama İstatistiklerini yayımladı.

POS cihazı (AA)POS cihazı (AA)

BOYKOT ÇAĞRISI YAPILDI HARCAMALAR KATLANDI
Buna göre, geçen yıl Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 15-21 Haziran'da gerçekleşen 214 milyar liralık kartlı harcamaya karşın, bu yıl 29 Mart-4 Nisan haftasındaki Ramazan Bayramı tatili döneminde 321 milyar liraya çıkan kartlı harcama yapıldı.

POS cihazı (AA)POS cihazı (AA)

İstatistikler, önceki dönemlerde tüketim harcamalarının bayram haftalarında genel olarak düştüğüne işaret ediyor. İstatistiklere göre, geçen yılın son bayram tatili olan 2024 Kurban Bayramı haftasındaki kartlı harcamalarda bir önceki haftaya göre yüzde 33'lük düşüş yaşanmıştı. Son açıklanan verilerde ise boykot çağrılarının yapıldığı 2 Nisan'ı da içeren Ramazan Bayramı tatili haftasında, bir önceki haftaya göre kartlı harcamalardaki düşüş yüzde 24 ile önceki bayram dönemine kıyasla pozitif gerçekleşti.

TCMB (AA)TCMB (AA)

Son iki bayramdaki kartlı harcamalar karşılaştırıldığında bir önceki bayrama göre söz konusu haftada yüzde 50 oranında fazla harcama yapıldığı ortaya çıktı.

Alışveriş (AA)Alışveriş (AA)

BOYKOT ÇAĞRISI YAPILDIĞI GÜN 70 MİLYAR LİRA İLE HAFTANIN EN YÜKSEK HARCAMASI GERÇEKLEŞTİ
Ayrıca, AA'nın Ticaret Bakanlığı kaynaklarından edindiği, Bankalararası Kart Merkezinin (BKM) tüm bankalardan gelen verilerle oluşturulan konsolide sonuçlarına göre ise boykot çağrılarının yapıldığı 2 Nisan, 70 milyar lirayla ilgili haftanın günlük en yüksek tutarda harcamanın yapıldığı günü olarak kayıtlara geçti.

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