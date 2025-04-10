KADEM'in "10.Kadın Araştırma Kongresi" başladı! Doç. Dr. Gümrükçüoğlu: “Kadına yönelik mitleri dönüştürmek mümkün!”

KADEM’in “10. KADIN ARAŞTIRMALARI KONGRESİ” BAŞLADI
İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi Rektörlük binasında düzenlenen Kadın Araştırmaları Kongresi'nin diğer açılış konuşmacısı ise Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar idi. "KADEM Kadın Araştırmaları Kongresi bir akademik buluşma, bir fikir alışverişi, bir vicdan muhasebesidir" diyen Zülfikar, şu ifadelerde bulundu: "Mitik söylem ve kadın teması, kadının tarih boyunca üstlendiği rolleri, mitlerde gerçeğe uzanan uzun ve çetin yolu ele alıyor. Mitler bir toplumun hafızasıdır. Kadın ise bir milletin hem öznesi hem de taşıyıcısıdır. Bu kongre, kadın bilgeliğinin modern bilimle buluşmasını temsil ediyor."
KADEM’in “10. KADIN ARAŞTIRMALARI KONGRESİ” BAŞLADI
Kadının onuru ile yaşayacağı güvenli toplumun ve adaletli geleceğin tüm dünyada inşa edilmesi için sahada ve akademik alanda çalışmalar yürüten KADEM'in Kadın Araştırmaları Kongresi, KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde iki yılda bir düzenleniyor.
"Mitik Söylem ve Kadın" temalı bu yılki kongrede toplumsal cinsiyetin, kadın figürünün ve kadınlıkla ilgili rollerin mitoloji, efsaneler ve kültürel anlatılar aracılığıyla nasıl şekillenip yeniden üretildiği tartışılıyor. Kongreyle ayrıca, kadınların kimliklerine ve toplumsal rollerine dair yeni söylemlerin akademik bir perspektifle geliştirilmesi amaçlanıyor.
KADEM’in “10. KADIN ARAŞTIRMALARI KONGRESİ” BAŞLADI
CİNSİYET, KÖTÜLÜK VE KUTSALLIK: MİTLERDEN MODERNİTEYE
Kongrenin "Cinsiyet, Kötülük ve Kutsallık: Mitlerden Moderniteye" başlıklı açılış oturumunun başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu idi. Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Prof. Dr. Ekrem Demirli, Dr. Öğr. Gör. Betül Özel Çiçek ve Prof. Dr. Cengiz Çakmak'ın sunumlarına yer verilen bölümde, kadın ve erkek rolleri, dini ve mitolojik metinlerin toplumsal cinsiyet üzerindeki etkileri analiz edildi.
KADEM’in “10. KADIN ARAŞTIRMALARI KONGRESİ” BAŞLADI
Katılımcılar, dini metinlerin ve tanrıça kültlerinin kadın algısını nasıl şekillendirdiğini ve özgürleşmeye olan katkılarını sorgularken, insan tasavvurunun yorumları üzerinde de durdular. Öte yandan çeşitli tarihi ve kültürel anlatılar üzerinden ataerkil düzenin kadını kontrol etmek için ürettiği mekanizmalar da açılış oturumunda gündeme getirildi.
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, İbn-i Haldun Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Haliç Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenen kongrede sunulan bildiriler KADEM tarafından uluslararası kitap olarak yayınlanacak.