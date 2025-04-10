Rehberim Peygamberim Hadis Ezberleme Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu! Bilal Erdoğan: “İmam hatipler dünya için önemli bir proje”

İbn Haldun Üniversitesi'nde ʺRehberim Peygamberim Hadis Ezberleme Yarışmasıʺnın ödül töreni yapıldı "21. YÜZYILIN SAHABELERİSİNİZ" Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "Bugün sizin gününüz sevgili gençler. Buradaki ödüller güzel fakat büyük ödülleri Rabbimiz verecek, biz buna inanıyoruz. Bizler Peygamber Efendimizi seviyoruz, onun izinden gitmeye ve 21. yüzyılın sahabeleri olmaya adayız" dedi. Yarışmaya katılan öğrencilerin yanı sıra onlara alan açan öğretmenlerine de teşekkür eder Ceylan, "Nasıl ki Medine'de Peygamber Efendimizin ashabı dört bir yana yayıldı, bugün de dünyanın dört bir yanından 21. yüzyılın sahabelerinin Türkiye'ye geldiğini düşünüyoruz. İnşallah dünyaya yayılacağız, iyiliği emredip kötülüğe set olacağız. İyi ki varsınız, Rabbim sayılarınızı artırsın" diye konuştu.

İbn Haldun Üniversitesi'nde ʺRehberim Peygamberim Hadis Ezberleme Yarışmasıʺnın ödül töreni yapıldı "PEYGAMBERİMİZİ TANIMAYA VESİLE OLSUN" İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da konuşmasında programın tüm öğrencilerin Peygamber Efendimizi daha çok tanımasına vesile olması temennisinde bulundu. Kendilerinin imam hatip liselerine yönelik çalışmalarda paydaş olmayı ve sosyal faaliyetlerine destek olmayı çok önemsediklerini belirten Erdoğan, şunları aktardı: İmam hatiplerin dünya için ne denli önemli bir proje olduğunun farkındayız. İmam hatipleri dünyaya tanıtmada, akademik faaliyetler yapmada da aktif olmak istiyoruz. İnşallah bu hadisleri ezberlemek, bizim Efendimize olan muhabbetimizin bir yansıması olarak devamlılık kazanır. Rabbim bizleri Efendimizin gölgesi altında bu dünyadan göçtükten sonra da buluşmayı nasip etsin.

İbn Haldun Üniversitesi'nde ʺRehberim Peygamberim Hadis Ezberleme Yarışmasıʺnın ödül töreni yapıldı "PEYGAMBER EFENDİMİZ YOL GÖSTERİCİ" Malezya Yükseköğretim Bakanı Dr. Zambry Abd Kadir ise çok kıymetli ve çok anlamlı bir programda olduklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi hadisler İslam'da çok önemli, çok kıymetli bir tanıktır. Kur'an'dan sonra hadisler gelir. Hadisi şerifler Kur'an'da olanları detaylı bir şekilde anlatmaktadır" dedi. Gençlerin İslam'ı öğrenebilmeleri için hadisi şeriflerin çok önemli olduğunu belirten Kadir, "İslam'ı öğrenebilmemiz için Resulullah'ın hayatını da bilmemiz gerekmektedir. O, yapmamız gerekenleri bize göstermektedir. Biz O'nu çok seviyoruz, kendisi de ümmetini çok seviyor" ifadelerini kullandı.

İbn Haldun Üniversitesi'nde ʺRehberim Peygamberim Hadis Ezberleme Yarışmasıʺnın ödül töreni yapıldı "HADİSLER İSTİKAMETİMİZİ DOSDOĞRU KILACAK" Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Ökten de konuşmasında Peygamber Efendimizin örnek kişiliği ile yol gösterici olmasının Müslüman kimliğinin inşası için çok önemli bir kaynak olduğunu söyledi. Bu çerçevede hadisi şeriflerin önemine dikkat çeken Ökten, "Hadisi şerifler istikametimizi de dosdoğru ve hak üzere kılacaktır" dedi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde de bu konuyu önemsediklerini hatırlatan Ökten, "Müfredatımız kapsamında hadislerin öğretimi bireysel ve toplumsal inkişafımız açısından önemlidir. Öğrencilerimiz hadisleri öğrenerek medeniyetimizin kökleriyle de bağlantı kurmaktadırlar. Bu vesileyle gençlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. "O'NUN MESAJLARINI AKTARMANIZ ÇOK ÖNEMLİ" İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ise "Hz. Peygamberimiz hiç şüphesiz ki yaşadığı zamanı en iyi anlayan, sorunlarını iyi bilen, sözü ve fiili tutarlı olmasıyla örneklik eden bir liderdi" dedi. Gençlere "Siz Peygamber Efendimizin hadislerini ezberlediniz, hayatınıza uygulamak için de çaba sarf edeceksiniz. Onları diğer arkadaşlarınıza aktarmanız da çok önemli" çağrısında bulundu.