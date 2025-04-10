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Çayırhan nerede? Çayırhan hangi ile bağlıdır? Çayırhan Maden Ocağı nerede?

Çayırhan Maden Ocağı'nda gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1'i ağır, 13 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Gelişmelerin ardından sosyal medyada sık aratılanlar arasında Çayırhan yer alıyor. Çayırhan'ın nerede olduğu ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki Çayırhan nerede? Çayırhan hangi ile bağlıdır? Çayırhan Maden Ocağı nerede?

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 10:37 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 10:37
Çayırhan nerede? Çayırhan hangi ile bağlıdır? Çayırhan Maden Ocağı nerede?

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Çayırhan Maden Ocağı'nda gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1'i ağır, 13 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Gelişmelerin ardından sosyal medyada sık aratılanlar arasında Çayırhan yer alıyor. Çayırhan'ın nerede olduğu ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. İşte habere ilişkin detaylar...

(Google)(Google)

Çayırhan nerede?

Çayırhan, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir beldedir.

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Çayırhan hangi ile bağlıdır?

Çayırhan, Ankara iline bağlı Nallıhan ilçesinin bir beldesidir.

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Çayırhan Maden Ocağı nerede?

Çayırhan Maden Ocağı, Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan beldesinde bulunmaktadır.

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Çayırhan'da ne olmuştu?

Ankara Valiliği Kömür İşletmeleri A.Ş. Çayırhan işletmesi Hırkatepe maden sahasında meydana gelen kaza ile ilgili açıklama yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beypazarı ilçemiz Hırkatepe Mahallesi'nde Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait maden sahasında 10.04.2025 günü saat 01.30 sıralarında; yeraltında gaz nedeniyle patlama meydana gelmiş olup; ocakta çalışan 29 işçiden 1 ağır, 1 orta, 11 işçi ise hafif olmak üzere olmak üzere toplam 13 işçi yaralanmıştır. Yaralı 2 işçi Ankara Şehir Hastanesine, 11 işçi ise Beypazarı Devlet Hastanesine sevk edilmişlerdir. Konu hakkında adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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