Çayırhan nerede? Çayırhan hangi ile bağlıdır? Çayırhan Maden Ocağı nerede?

AA

Çayırhan'da ne olmuştu?

Ankara Valiliği Kömür İşletmeleri A.Ş. Çayırhan işletmesi Hırkatepe maden sahasında meydana gelen kaza ile ilgili açıklama yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beypazarı ilçemiz Hırkatepe Mahallesi'nde Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait maden sahasında 10.04.2025 günü saat 01.30 sıralarında; yeraltında gaz nedeniyle patlama meydana gelmiş olup; ocakta çalışan 29 işçiden 1 ağır, 1 orta, 11 işçi ise hafif olmak üzere olmak üzere toplam 13 işçi yaralanmıştır. Yaralı 2 işçi Ankara Şehir Hastanesine, 11 işçi ise Beypazarı Devlet Hastanesine sevk edilmişlerdir. Konu hakkında adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.