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Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilleri hakim karşısında! Duruşma öncesi mezarına saldırı... Ne kadar hapis isteniyor?

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüyle ilgili davada sanıklar hakim karşısına çıkıyor. Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarının gece saatlerinde tahrip edildiği ve polisin mezarda inceleme yaptığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 10:36 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 10:39
Mattia Ahmet Minguzzi’nin katilleri hakim karşısında! Duruşma öncesi mezarına saldırı... Ne kadar hapis isteniyor?

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İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar hakim karşısına çıkıyor.

Bıçaklı saldırıda öldürülen Ahmet Minguzzi (Takvim.com.tr Arşiv)Bıçaklı saldırıda öldürülen Ahmet Minguzzi (Takvim.com.tr Arşiv)

DURUŞMA ÇOCUK MAHKEMESİNDE
İki sanığın ilk kez hakim karşısına çıkacağı duruşma Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Ahmet Minguzzi davası Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor (Fotoğraf: DHA)Ahmet Minguzzi davası Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor (Fotoğraf: DHA)

AVUKATLARDAN KATILMA TALEBİ
Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, ailenin yakınları ve taraf avukatları katılıyor.

Diğer yandan duruşmaya katılma talebinde bulunan avaukatlarla güvenik görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Minguzzi'nin mezarı tahrip edildi!

MİNGUZZİ'NİN MEZARINA SALDIRI!
Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarı dün gece saatlerinde tahrip edildi.

Polisin, Ahmet Minguzzi'nin mezarında inceleme yaptığı öğrenildi.

BAŞKAN ERDOĞAN MİNGUZZİ AİLESİNİ KABUL ETTİ: BU TÜR ELİM OLAYLARIN BİR DAHA YAŞANMAMASI İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 Nisan'da, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve baba Andrea Minguzzi'nin yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da katıldı.

Başkan Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımında, "Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da hunharca katledilen evladımız Mattia Ahmet Minguzzi'nin kıymetli ailesiyle bugün bir araya geldik. Adalet Bakanımızın da katıldığı görüşmede, Mattia Ahmet'in hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen hukuki süreci ayrıntılı şekilde ele aldık." ifadelerini kullandı.

Yaşanan acının tarifinin olmadığını belirten Erdoğan, "Evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diliyorum. Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Başkan Erdoğandan Mattia Ahmet Minguzzinin ölümünün ardından talimat! Çocuk suçlular için ceza düzenlemesiBaşkan Erdoğandan Mattia Ahmet Minguzzinin ölümünün ardından talimat! Çocuk suçlular için ceza düzenlemesi

AHMET MİNGUZZİ NASIL KATLEDİLDİ?
Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin ayraya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı.

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'in oğlu Mattia Ahmet Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti (Takvim.com.tr Arşiv)Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'in oğlu Mattia Ahmet Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti (Takvim.com.tr Arşiv)

O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi'nin 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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