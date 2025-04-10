Mattia Ahmet Minguzzi’nin katilleri hakim karşısında! Duruşma öncesi mezarına saldırı... Ne kadar hapis isteniyor?

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin ayraya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı.

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'in oğlu Mattia Ahmet Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti (Takvim.com.tr Arşiv)

O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi'nin 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.