SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 106 şüpheli gözaltına alındı

CHP'li İBB'ye yolsuzluk ve terör soruşturması bahanesiyle sokakları terörize vandallar evlerinde gözaltına alınıyor. Kentte düzenlenen izinsiz gösterilere katılarak Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri ve polise mukavemette bulundukları iddiasıyla 106 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 15:59 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 16:27
İstanbul’da izinsiz gösterilere katılan 106 şüpheli gözaltına alındı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla kentte düzenlenen izinsiz gösterilere katılarak Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri ve polise mukavemette bulundukları iddiasıyla 106 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden ve polise mukavemet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 106 şüpheli yakalandı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek için izinsiz gösteri yaparak, Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen ve polislere saldıran göstericilere müdahale edildi. (AA)CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek için izinsiz gösteri yaparak, Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen ve polislere saldıran göstericilere müdahale edildi. (AA)

Ekipler, İstanbul Valiliğinin her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin kararına rağmen, kanuna aykırı olarak faaliyetlerde bulunan gruplar içerisinde yer alan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

Kentte belirlenen 145 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 106 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

CHPnin yolsuzluk provokasyonu! İzinsiz gösterilerde 172 kişi tutuklandıCHPnin yolsuzluk provokasyonu! İzinsiz gösterilerde 172 kişi tutuklandı
CHP'nin yolsuzluk provokasyonu! İzinsiz gösterilerde 172 kişi tutuklandı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Tutuklu İmamoğlu’nun yolsuzluk girdabına soktuğu İBB’de Nuri Aslan dönemi! Beylikdüzü’nde Serkan Çebi başkanvekili olarak seçildi
Başkan Erdoğan’dan KAAN, Ulusal Kuantum Enstitüsü ve milli çip müjdesi! CHP’ye boykot tepkisi: Milletimiz yerli markaları yem etmez
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Turpların büyükleri daha heybeden dökülmedi! | Çalan da şikayet eden de CHP’li
Özgür Özel bu kez de BBC’ye ağladı! Başbakan Starmer’a müdahale çağrısı: Bu nasıl dostluk
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Sen kimsin, gramın ne? Şehzadebaşı’nın hesabı sorulacak | CHP’nin boykot riyakarlığı
CHP İstanbul Kongresi’nde ne katakulliler döndü? İfşa olan ses kaydı sonrası harekete geçildi: İnan Güney şüpheli sıfatıyla adliyede
Yakında ABD ziyareti olabilir! Başkan Erdoğan o soruya yanıt verdi
İşten ayrılana çift maaş! 20.646 TL + 14.368 TL... Nasıl başvuru yapılıyor?
Yunan lobisinden Trump’a mektup! Türkiye’ye F-35 satmayın diye yalvardılar
1 gram altını olan kasırgaya hazır olun! İslam Memiş’ten rekor altın tahmini geldi
Özgür Özel’in teminatıyız dediği LGBT’liler Saraçhane’de azıttı! Gaylar dudak dudağa... 15 Temmuz şehitlerinin kemiklerini sızlattılar
Çöl sıcakları terk ediyor! Meteoroloji’den İstanbul dahil o illere kuvvetli yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak?
Trump yönetimine ilk ziyaret! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile bir araya geldi! Türkiye’nin desteğini istedi
Gözaltı akşamı Dilek İmamoğlu’ndan 3 milyon 800 bin TL’lik lüks alışveriş gecesi! Faturası İBB’den
Özgür Özel’in ’boykot’ çağrısı akıllara 28 Şubat’ı getirdi: Siyonistler bile bu kadarına cesaret edemezdi
Saraçhane’de kayıp telefon anonsu: Özgür Özel ceplerini yokladı
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Rüşvet çarkı 2019’da başlamış
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in esmer güzeli kardeşini görenlerin nutku tutuldu! Fahriye Evcen’in görümcesi ortalığı salladı
Yeşilçam’ın wamp kadını Lale Belkıs son haliyle 86’lık Barbie dedirtti!