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FETÖ'ye "İMAŞ" çalışması! Türkiye'deki ilk haşhaşi kolejin altından Hasan ve Ekrem İmamoğlu çıktı: TAKVİM "Gülbahar" belgelerini açıklıyor

Yolsuzluktan tutuklanan, usulsüzlükten diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nun ismi Türkiye'nin ilk FETÖ okulundan çıktı. Hasan İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı, İmamoğlu'nun da uhdesinde görev aldığı İMAŞ 1997'de Gülbahar Hatun Koleji'ni açtı. Bu okul 2016'ya kadar FETÖ'ye eğitim üssü oldu. Takvim.com.tr, İMAŞ'ın ve 'haşhaşi' kolejin izini sürdü. Ticaret Sicil Gazetesi, dönemin tapu kayıtları ve kurumlara ibraz edilen evrakları içeren bilgi ve belgelere ulaştı. FETÖ koleji için 1994'te karar alındığı belirlendi. Kurucu müdür Zekeriya Zengin kilit isim olarak ön plana çıktı. İMAŞ için 15 Temmuz öncesi kayyum kararı alındığı, 15 Temmuz sonrası da kapanış ilanı verdiği görüldü.

Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 10:55 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 12:18
FETÖ’ye İMAŞ çalışması! Türkiye’deki ilk haşhaşi kolejin altından Hasan ve Ekrem İmamoğlu çıktı: TAKVİM Gülbahar belgelerini açıklıyor

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Türkiye günlerdir eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz üniversite diplomasının iptal edilmesini ve yolsuzluk soruşturmasından tutuklanmasını konuşuyor.

İmamoğlu'nun Trabzon'dan KKTC'ye KKTC'den Beylikdüzü ve İBB'ye uzanan süreçte örülen kariyer basamakları ardında pek çok muamma barındırıyor.

Ancak bu zamana kadar pek gündem olmayan öyle bir detay var ki hem devam eden soruşturmaların seyrini değiştirecek hem de diploma iptal ettiren usulsüz yatay geçişin arka planını aydınlatacak cinsten.

İmamoğlu'nun aile şirketi İMAŞ'ın 1997'de açtığı Gülbahar Hatun Koleji 2016'ya kadar FETÖ'ye hizmet verdi (Takvim.com.tr)İmamoğlu'nun aile şirketi İMAŞ'ın 1997'de açtığı Gülbahar Hatun Koleji 2016'ya kadar FETÖ'ye hizmet verdi (Takvim.com.tr)

İMAMOĞLU AŞ TÜRKİYE'DEKİ İLK FETÖ KOLEJLERİNDEN BİRİNİ AÇTI

1990 yılında (Yatay geçisin olduğu dönem) İmamoğlu ailesi tarafından İmamoğlu Eğitim İthalat ve İhracat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi kuruldu.

Kimi resmi evrakta İMAŞ kimisinde ise İMAJ olarak kodlanan bu şirket, 1997 yılında Gülbahar Hatun adında Trabzon Akçaabat'a bağlı Yıldızlı Beldesindeki Orta Mahalle'de özel bir okul açtı.

İmamoğlu'nun aile şirketi İMAŞ'ın 1997'de açtığı Gülbahar Hatun Koleji 2016'ya kadar FETÖ'ye hizmet verdi (Takvim.com.tr)İmamoğlu'nun aile şirketi İMAŞ'ın 1997'de açtığı Gülbahar Hatun Koleji 2016'ya kadar FETÖ'ye hizmet verdi (Takvim.com.tr)

1998'de bünyesine Gülbahar Hatun İlköğretim Okulu'nu ekleyen İmamoğlu Eğitim AŞ, 2000 yılında aynı arsa üzerinde yapılan yeni binasına taşındı.
2005'te Özel Gülbahar Hatun Fen Lisesi hayata geçiyor. 4+4+4 eğitim sisteminin yürürlüğe girmesiyle Özel Gülbahar Hatun İlköğretim Okulu ikiye bölünüp aynı isimde bir Orta Okul açılıyor.

İmamoğlu'nun aile şirketi İMAŞ'ın 1997'de açtığı Gülbahar Hatun Koleji 2016'ya kadar FETÖ'ye hizmet verdi (Takvim.com.tr)İmamoğlu'nun aile şirketi İMAŞ'ın 1997'de açtığı Gülbahar Hatun Koleji 2016'ya kadar FETÖ'ye hizmet verdi (Takvim.com.tr)


2013'te ise Özel Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin aynı adreste eğitim öğretine başladığı görüldü.

İMAŞ'ın Gülbahar Hatun Koleji'nde 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası yapılan polis aramasından bir kare (Takvim.com.tr)İMAŞ'ın Gülbahar Hatun Koleji'nde 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası yapılan polis aramasından bir kare (Takvim.com.tr)

1997'DEN 2016'YA FETÖ'NÜN EĞİTİM ÜSSÜ...

2013'e kadar ilerleyen süreçte her şey normalmiş gibi gözükse de bahsedilen okul 1997'den 2016'ya kadar FETÖ bünyesinde eğitim verdi. 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi sonrası 23 Temmuz 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla faaliyetleri sona erdi.



Kolejin ismi daha sonraki süreçte FETÖ davalarına da konu oldu.

Resmi evraklarda ve ifade tutunaklarında "FETÖ'nün Trabzon'daki Gülbahar Hatun Koleji" olarak geçti.

15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN İSMİ OKULA VERİLDİ

Daha sonra devletin el koyduğu kolej, Akçaabat Şehit Samet Uslu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ismiyle milletin hizmetine açıldı. O günden bu yana İmam Hatip Lisesi olarak faaliyetlerini yürütüyor.

Bilindiği üzere Samet Uslu, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında milli iradeyi savunmak için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmiş, burada 26 şehit düşmüştü.

Bakan Tekin'den İmamoğlu'nun yatay geçişi hakkında önemli açıklamalar!



BAKAN TEKİN GÜNDEME GETİRDİ

Bu mevzuyu Türkiye'de ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin gündeme getirdi.

Tekin, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiği günlerde katıldığı bir TV yayında, usulsüz yatay geçişte FETÖ eliyle bir iltimas geçilmiş olabileceğini işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

FETÖ okulları konusunda FETÖ'nün en güçlü olduğu dönemde görevdeydim ve bende okullarla ilgili o mücadeleden kaynaklı bir hafıza var.

1990 yılında yatay geçiş süreci var. 1990 yılında enteresan bir gelişme daha oluyor. Ticaret Sicili gazetesinde Trabzon'da bir şirketin kuruluş sözleşmesi yayınlanıyor. İMAŞ yani İmamoğlu ailesinin kurduğu bir şirket. Şirketin adı eğitim, ihracat ve ithalat şirketi. Şirketin ana sözleşmesinde özel okulculuk var. Bu biraz tuhaf.

Yatay geçiş sürecindeki iltimasa sebebiyet verebilecek şey şu aynı şirket 1997 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na Özel Gülbahar Hatun Kolejleri'nin ruhsatı için başvuruyor ve açıyorlar. Bu okul FETÖ'nün Türkiye'de açılan ilk okullarından bir tanesi ve 15 Temmuz'da kapattığımız okullardan bir tanesi. Bir iltimas varsa eğer bu ilişki olabilir. Bu benim tahminim.


TAKVİM İMAŞ VE FETÖ KOLEJİNİN İZİNİ SÜRDÜ: BELGE BELGE ÇARPICI DETAYLAR

Takvim.com.tr bu iddia üzerine İmamoğlu Eğitim İthalat ve İhracat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'ni (İMAŞ) ve 15 Temmuz sonrası kapatılan FETÖ'nün Gülbahar Hatun Koleji'nin izini sürdü.

Çok çarpıcı detaylara ulaştı.



Ekrem İmamoğlu’nun İMAŞ'ta hisse sahibi olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi nüshası (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu’nun İMAŞ'ta hisse sahibi olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi nüshası (Takvim.com.tr)

KURUCU BAŞKAN HASAN İMAMOĞLU, YETKİLİ EKREM İMAMOĞLU

1991 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde Hasan İmamoğlu'nun "başkan", Ekrem İmamoğlu, amca Ali İmamoğlu, akrabalardan Murat İmamoğlu ve Ahmet İmamoğlu'nun "şirket yetkilisi" sıfatıyla İMAŞ'ta görev yaptığı görüldü.

25 Temmuz 1991 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde İMAŞ'ın sermaye artırımına gittiği, Ekrem İmamoğlu'nun da hisse sahibi olduğu belirlendi.

FETÖ kolejinin inşaatı için 1994'te karar alınmış (Takvim.com.tr)FETÖ kolejinin inşaatı için 1994'te karar alınmış (Takvim.com.tr)

NİSAN 1994… FETÖ KOLEJİNİN İNŞAATI İÇİN GÖREV TAKSİMİ… TOPLANTIDAKİ İSİMLER HASAN VE EKREM İMAMOĞLU

13 Nisan 1994'te şirketteki divan heyeti seçiminde başkanlığa Hasan İmamoğlu'nun atandığı, Ekrem İmamoğlu'nun ise oy toplama memuru olarak seçildiği bildirildi. Aynı toplantıda okul inşaatı ile ilgili görev taksimi yapıldığı görüldü.

29 Kasım 1998'de Turgut Aydın başkanlığında toplanan İMAŞ yönetimi, Gülbahar Hatun Koleji'nde şirketin 1997 yılı olağan genel kurulunun yapılmasını kararlaştırdı.

İMAŞ'ın FETÖ kolejinde icra ettiği genel kurul toplantısı (Takvim.com.tr)İMAŞ'ın FETÖ kolejinde icra ettiği genel kurul toplantısı (Takvim.com.tr)

25 Aralık 1998'de söz konusu kolejde Turgut Aydın başkanlığında genel kurul toplantısı icra edildi.

2004'e gelindiğinde hem İMAŞ'a hem de FETÖ'nün Gülbahar Hatun Koleji'ne Şaban Erdemir müdür olarak atandı.

İMAŞ'ın hisse sahipleri Ahmet Hamdi İshakoğlu, Safa Celayır ile Genel Müdür olarak tayin edilen Fahrettin Özçelik TMKV kurucuları arasında (Takvim.com.tr)İMAŞ'ın hisse sahipleri Ahmet Hamdi İshakoğlu, Safa Celayır ile Genel Müdür olarak tayin edilen Fahrettin Özçelik TMKV kurucuları arasında (Takvim.com.tr)

Öte yandan 1994 yılında şirketin yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Ahmet Hamdi İshakoğlu, Safa Celayır ile Genel Müdür olarak tayin edilen Fahrettin Özçelik'in 2009 yılında %45 hisse oranı ile şirketin ortaklık yapısına dahil olan Türkiye Milli Kültür Vakfı'nın (TMKV) kurucuları arasında olduğu belirlendi.

DİPNOT: 2009 yılında şirketin ortağı olan TMKV, okulların OHAL kararıyla kapatılmış olmasına rağmen faaliyetlerine devam etmektedir.

15 TEMMUZ ÖNCESİ KAYYUM 15 TEMMUZ SONRASI KAPANIŞ KARARI

1 Haziran 2016'da yani FETÖ'cü darbe girişiminden hemen önce İmamoğlu Eğitim İthalat ve İhracat Sanayi Anonim Şirketi hakkında kayyum kararı alındığı tespit edildi.

23 Temmuz 2016'da FETÖ'cü alçak kalkışmadan hemen sonra İMAŞ uhdesindeki Gülbahar Koleji kapatıldı.

19 Ekim 2016'da Ticaret Sicil Gazetesi'nde İMAŞ'ın kapanış ilanı verdiği tespit edildi.

FETÖ koleji açan İMAŞ'ın kilit ismi Zekeriya Zengin (Takvim.com.tr)FETÖ koleji açan İMAŞ'ın kilit ismi Zekeriya Zengin (Takvim.com.tr)

KİLİT İSİM ZEKERİYA ZENGİN... İMAŞ'I TEMSİLEN TÜM SÜRECİ O YÜRÜTTÜ

Bu süreçte İmamoğlu familyası ile birlikte ön plana çıkan kilit bir isim daha var: Zekeriya Zengin.

Aslen Kelkitli olan 1964 doğumlu Zengin, FETÖ kolejinin açılış sürecinde İmamoğlu ailesini temsilen evrak ve bürokrasi sürecini yürüten, dönemin Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gerekli izinli alan bir isim.

FETÖ KOLEJİNİN KURUCU MÜDÜRÜ

Resmi evraklarda Gülbahar Hatun Koleji'nin kurucusu olarak imzası bulunuyor. Aynı zamanda kolejin ilk müdürü.

Uzun yıllar Gülbahar Hatun Koleji'nin müdürü olarak görev yaptı.

FETÖ koleji açan İMAŞ'ın kilit ismi Zekeriya Zengin (Takvim.com.tr)FETÖ koleji açan İMAŞ'ın kilit ismi Zekeriya Zengin (Takvim.com.tr)

Eylül 1997'de toplanan İmamoğlu Eğitim İthalat ve İhracat Sanayi Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu, Zekeriya Zengin ve Ali Eroğlu'nun münferiden şirketin temsilcisi olduğunu duyuruyor.

İMAŞ'ın FETÖ kolejine verilen kurum açma belgesi - 1997 (Takvim.com.tr)İMAŞ'ın FETÖ kolejine verilen kurum açma belgesi - 1997 (Takvim.com.tr)

TAKVİM, FETÖ'cü Gülbahar Hatun Koleji'nin kuruluş sürecinde ibraz edilen evraklara ulaştı.

- Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1997 tarihli kurum açma izni belgesi.

Özel Gülbahar Hatun Koleji'nin bina yerleşim planı - 1997 (Takvim.com.tr)Özel Gülbahar Hatun Koleji'nin bina yerleşim planı - 1997 (Takvim.com.tr)

- FETÖ kolejinin bina yerleşim planı.


FETÖ koleji açan İMAŞ'ın hisse sahibi Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)FETÖ koleji açan İMAŞ'ın hisse sahibi Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

"DURUMUM YOK" DEDİ, ŞİRKETTE HİSSE SAHİBİ ÇIKTI

İMAŞ'ın ana sözleşmesinde Ekrem İmamoğlu'nun hisselerine gösteren evrak - 5 hisseye tekabül eden 500 bin TL.

Aynı dönem KKTC'den İstanbul Üniversitesi'ne usulsüz geçiş yapan İmamoğlu, yatay geçiş formuna "Ekonomik durumum iyi değildir" yazmıştı. Durumunun olmadığını beyan eden İmamoğlu'nun şirkette hisse sahibi olduğu ortaya çıktı.


Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in gündeme getirdiği Gülbahar Hatun Koleji ve Takvim.com.tr'nin edindiği belgelerle birlikte İmamoğlu Eğitim İthalat ve İhracat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'nin Türkiye'deki ilk FETÖ okullarından birine ön ayak olduğunu gözler önüne serdi.

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