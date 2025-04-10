FETÖ'ye "İMAŞ" çalışması! Türkiye'deki ilk haşhaşi kolejin altından Hasan ve Ekrem İmamoğlu çıktı: TAKVİM "Gülbahar" belgelerini açıklıyor

Türkiye günlerdir eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz üniversite diplomasının iptal edilmesini ve yolsuzluk soruşturmasından tutuklanmasını konuşuyor.

İmamoğlu'nun Trabzon'dan KKTC'ye KKTC'den Beylikdüzü ve İBB'ye uzanan süreçte örülen kariyer basamakları ardında pek çok muamma barındırıyor.

Ancak bu zamana kadar pek gündem olmayan öyle bir detay var ki hem devam eden soruşturmaların seyrini değiştirecek hem de diploma iptal ettiren usulsüz yatay geçişin arka planını aydınlatacak cinsten.

İmamoğlu'nun aile şirketi İMAŞ'ın 1997'de açtığı Gülbahar Hatun Koleji 2016'ya kadar FETÖ'ye hizmet verdi (Takvim.com.tr)



İMAMOĞLU AŞ TÜRKİYE'DEKİ İLK FETÖ KOLEJLERİNDEN BİRİNİ AÇTI



1990 yılında (Yatay geçisin olduğu dönem) İmamoğlu ailesi tarafından İmamoğlu Eğitim İthalat ve İhracat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi kuruldu.

Kimi resmi evrakta İMAŞ kimisinde ise İMAJ olarak kodlanan bu şirket, 1997 yılında Gülbahar Hatun adında Trabzon Akçaabat'a bağlı Yıldızlı Beldesindeki Orta Mahalle'de özel bir okul açtı.