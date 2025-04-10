FETÖ'ye "İMAŞ" çalışması! Türkiye'deki ilk haşhaşi kolejin altından Hasan ve Ekrem İmamoğlu çıktı: TAKVİM "Gülbahar" belgelerini açıklıyor

Türkiye günlerdir eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz üniversite diplomasının iptal edilmesini ve yolsuzluk soruşturmasından tutuklanmasını konuşuyor.
İmamoğlu'nun Trabzon'dan KKTC'ye KKTC'den Beylikdüzü ve İBB'ye uzanan süreçte örülen kariyer basamakları ardında pek çok muamma barındırıyor.
Ancak bu zamana kadar pek gündem olmayan öyle bir detay var ki hem devam eden soruşturmaların seyrini değiştirecek hem de diploma iptal ettiren usulsüz yatay geçişin arka planını aydınlatacak cinsten.
İmamoğlu'nun aile şirketi İMAŞ'ın 1997'de açtığı Gülbahar Hatun Koleji 2016'ya kadar FETÖ'ye hizmet verdi (Takvim.com.tr)
İMAMOĞLU AŞ TÜRKİYE'DEKİ İLK FETÖ KOLEJLERİNDEN BİRİNİ AÇTI
1990 yılında (Yatay geçisin olduğu dönem) İmamoğlu ailesi tarafından İmamoğlu Eğitim İthalat ve İhracat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi kuruldu.
Kimi resmi evrakta İMAŞ kimisinde ise İMAJ olarak kodlanan bu şirket, 1997 yılında Gülbahar Hatun adında Trabzon Akçaabat'a bağlı Yıldızlı Beldesindeki Orta Mahalle'de özel bir okul açtı.
İmamoğlu'nun aile şirketi İMAŞ'ın 1997'de açtığı Gülbahar Hatun Koleji 2016'ya kadar FETÖ'ye hizmet verdi (Takvim.com.tr)
1998'de bünyesine Gülbahar Hatun İlköğretim Okulu'nu ekleyen İmamoğlu Eğitim AŞ, 2000 yılında aynı arsa üzerinde yapılan yeni binasına taşındı.
2005'te Özel Gülbahar Hatun Fen Lisesi hayata geçiyor. 4+4+4 eğitim sisteminin yürürlüğe girmesiyle Özel Gülbahar Hatun İlköğretim Okulu ikiye bölünüp aynı isimde bir Orta Okul açılıyor.
İmamoğlu'nun aile şirketi İMAŞ'ın 1997'de açtığı Gülbahar Hatun Koleji 2016'ya kadar FETÖ'ye hizmet verdi (Takvim.com.tr)
2013'te ise Özel Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin aynı adreste eğitim öğretine başladığı görüldü.
İMAŞ'ın Gülbahar Hatun Koleji'nde 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası yapılan polis aramasından bir kare (Takvim.com.tr)
1997'DEN 2016'YA FETÖ'NÜN EĞİTİM ÜSSÜ...
2013'e kadar ilerleyen süreçte her şey normalmiş gibi gözükse de bahsedilen okul 1997'den 2016'ya kadar FETÖ bünyesinde eğitim verdi. 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi sonrası 23 Temmuz 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla faaliyetleri sona erdi.
Kolejin ismi daha sonraki süreçte FETÖ davalarına da konu oldu.
Resmi evraklarda ve ifade tutunaklarında "FETÖ'nün Trabzon'daki Gülbahar Hatun Koleji" olarak geçti.
15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN İSMİ OKULA VERİLDİ
Daha sonra devletin el koyduğu kolej, Akçaabat Şehit Samet Uslu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ismiyle milletin hizmetine açıldı. O günden bu yana İmam Hatip Lisesi olarak faaliyetlerini yürütüyor.
Bilindiği üzere Samet Uslu, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında milli iradeyi savunmak için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmiş, burada 26 şehit düşmüştü.
BAKAN TEKİN GÜNDEME GETİRDİ
Bu mevzuyu Türkiye'de ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin gündeme getirdi.
Tekin, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiği günlerde katıldığı bir TV yayında, usulsüz yatay geçişte FETÖ eliyle bir iltimas geçilmiş olabileceğini işaret ederek şu ifadeleri kullandı:
FETÖ okulları konusunda FETÖ'nün en güçlü olduğu dönemde görevdeydim ve bende okullarla ilgili o mücadeleden kaynaklı bir hafıza var.
1990 yılında yatay geçiş süreci var. 1990 yılında enteresan bir gelişme daha oluyor. Ticaret Sicili gazetesinde Trabzon'da bir şirketin kuruluş sözleşmesi yayınlanıyor. İMAŞ yani İmamoğlu ailesinin kurduğu bir şirket. Şirketin adı eğitim, ihracat ve ithalat şirketi. Şirketin ana sözleşmesinde özel okulculuk var. Bu biraz tuhaf.
Yatay geçiş sürecindeki iltimasa sebebiyet verebilecek şey şu aynı şirket 1997 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na Özel Gülbahar Hatun Kolejleri'nin ruhsatı için başvuruyor ve açıyorlar. Bu okul FETÖ'nün Türkiye'de açılan ilk okullarından bir tanesi ve 15 Temmuz'da kapattığımız okullardan bir tanesi. Bir iltimas varsa eğer bu ilişki olabilir. Bu benim tahminim.
TAKVİM İMAŞ VE FETÖ KOLEJİNİN İZİNİ SÜRDÜ: BELGE BELGE ÇARPICI DETAYLAR
Takvim.com.tr bu iddia üzerine İmamoğlu Eğitim İthalat ve İhracat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'ni (İMAŞ) ve 15 Temmuz sonrası kapatılan FETÖ'nün Gülbahar Hatun Koleji'nin izini sürdü.
Çok çarpıcı detaylara ulaştı.
Ekrem İmamoğlu’nun İMAŞ'ta hisse sahibi olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi nüshası (Takvim.com.tr)
KURUCU BAŞKAN HASAN İMAMOĞLU, YETKİLİ EKREM İMAMOĞLU
1991 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde Hasan İmamoğlu'nun "başkan", Ekrem İmamoğlu, amca Ali İmamoğlu, akrabalardan Murat İmamoğlu ve Ahmet İmamoğlu'nun "şirket yetkilisi" sıfatıyla İMAŞ'ta görev yaptığı görüldü.
25 Temmuz 1991 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde İMAŞ'ın sermaye artırımına gittiği, Ekrem İmamoğlu'nun da hisse sahibi olduğu belirlendi.