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'Eko'sistem dağıldı bedduaya sarıldı! Hasan İmamoğlu'nun rezil sözlerine tepki yağıyor | Yatay geçişten İBB'deki yolsuzluğa merkezde o var

Hasan İmamoğlu... Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçisinden Beylikdüzü ve İBB'deki yolsuzluk sarmalarına tüm sürecin merkezinde yer alan bir isim. Oğlunun kurduğu vurgun 'eko'sistemi dağılınca en çok onun canı yandı, birden bedduaya sarıldı. Devlet ve hükümet yetkililerinin çocuklarını diline dolayacak kadar seviyeyi aşağıya çekti. Bir tek "Oğlum masum" diyemedi. Öte yandan İmamoğlu familyasından yükselen beddualara sosyal medyadan tepki yağdı. "FETÖ elebaşı da böyle beddua etmişti, ayağına dolandı" dendi. Akıllara İmamoğlu tarafından FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan'a verilen yüklü ihaleler ve FETÖ için açılan Gülbahar Hatun Koleji geldi.

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Giriş Tarihi :30 Mart 2025 , 15:21 Güncelleme Tarihi :30 Mart 2025 , 15:47
’Eko’sistem dağıldı bedduaya sarıldı! Hasan İmamoğlu’nun rezil sözlerine tepki yağıyor | Yatay geçişten İBB’deki yolsuzluğa merkezde o var

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Türkiye son günlerde İmamoğlu 'eko'sistemindeki yolsuzluk, rüşvet, evrakta sahtecilik, irtikap ve kişisel veri vurgununa şahitlik ediyor.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bahse konu yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyerek cezaevine gönderildi. İmamoğlu'nun KKTC'den İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı usulsüz yatay geçiş nedeniyle diploması da iptal edildi.

Hasan İmamoğlu'nun rezil sözlerine tepki yağıyor!

Tüm bu süreçlerin merkezinde olan, ismi soruşturma dosyalarında geçen baba Hasan İmamoğlu ise bayram sabahı bedduaya sarıldı.



DEVLET VE HÜKÜMET YETKİLİLERİNİN ÇOCUKLARINA BEDDUA ETTİ

Trabzon'da konuşan İmamoğlu, ağza alınmayacak sözler sarf etti. Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanan kendi çocuğunu görmezden gelip devlet ve hükümet yetkilerinin çocuklarına beddua edecek kadar seviyeyi aşağı çekti.

Hasan İmamoğlu, "Bizi bu kadar perişanlığa sürükleyenler, çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin" dedi.

Kirli parayı taşıyan Fatih Keleşin Ekrem İmamoğlunun babası Hasan İmamoğlu ile Kaz Dağlarında arsa aldığı ortaya çıktıKirli parayı taşıyan Fatih Keleşin Ekrem İmamoğlunun babası Hasan İmamoğlu ile Kaz Dağlarında arsa aldığı ortaya çıktı



"Oğlum masum" diyemeyip beddualara sarılan Hasan İmamoğlu'nun İBB üzerindeki kurdukları rant çarkının dağılmasıyla bu kadar kinlendiği değerlendiriliyor. Bilindiği üzere el konulan İmamoğlu İnşaat'ın bir ortağı da baba Hasan İmamoğlu.

İmamoğlu aynı zamanda oğlu Ekrem'in kasası olara bilinen ve yolsuzluktan hüküm giyen Fatih Keleş'le de yakın temasta. Aynı soruşturmada tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Hasan İmamoğlu ve Fatih Keleş'in Kaz Dağları'nda ortak arsa aldığı biliniyor.

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"Hasan İmamoğlu" ismi Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz diplomasında da karşımıza çıkıyor...

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiren usulsüz yatay geçişte babası Hasan İmamoğlu'nun ANAP bağlantıları ve hemşehri damarını kullanıp dönemin TBMM Başkanı Necmettin Karaduman'ı referans olarak yazdığı görüldü.

Hasan İmamoğlu gazeteci tehdit etmişti (Talvim.com.tr)Hasan İmamoğlu gazeteci tehdit etmişti (Talvim.com.tr)

Hasan İmamoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluklarını gündeme getiren merhum gazeteci Telat Çabuk'u da "Savcı ve mahkemeler senin hakkından gelmez ise ben senin cezanı keseceğim.... O......, namussuz şerefsiz" diyerek tehdit ettiği biliniyor.

Hasan İmamoğlu'nun rezil sözlerine tepki yağıyor (Takvim.com.tr)Hasan İmamoğlu'nun rezil sözlerine tepki yağıyor (Takvim.com.tr)


FETÖ ELEBAŞI DA BÖYLE BEDDUA ETMİŞTİ AYAĞINA DOLANDI

Öte yandan İmamoğlu familyasından yükselen beddualara sosyal medyadan tepki yağdı.

Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, "Lise mezunu oğlunu, TBMM Başkanlarından Necmettin Karaduman'ın da torpiliyle usulsüz yatay geçiş yaptırarak İstanbul üniversitesi'ne kaydettiren Hasan İmamoğlu, bunu haberleştiren gazeteciye "Savcı ve mahkemeler senin hakkından gelmez ise ben senin cezanı keseceğim.... O......, namussuz şerefsiz" diyen, oğlunu içinde bulunduğu siyasetçilik/müteahhitlik kirli çarkının içine sokan kara kalpli zalim bir karakter. En son FETÖ elebaşı böyle beddua etmişti. Hepsinin ayağına dolandı. 1997 yılında Trabzon'da FETÖ'nün Gülbahar Hatun Koleji'ni açan İMAŞ şirketinin ortaklarından birinden de farklı bir şey beklenmez zaten…" paylaşımıyla tepkisini dile getirdi.

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