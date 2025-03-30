’Eko’sistem dağıldı bedduaya sarıldı! Hasan İmamoğlu’nun rezil sözlerine tepki yağıyor | Yatay geçişten İBB’deki yolsuzluğa merkezde o var

"Hasan İmamoğlu" ismi Ekrem İmamoğlu 'nun usulsüz diplomasında da karşımıza çıkıyor... Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiren usulsüz yatay geçişte babası Hasan İmamoğlu 'nun ANAP bağlantıları ve hemşehri damarını kullanıp dönemin TBMM Başkanı Necmettin Karaduman'ı referans olarak yazdığı görüldü. Hasan İmamoğlu gazeteci tehdit etmişti (Talvim.com.tr) Hasan İmamoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluklarını gündeme getiren merhum gazeteci Telat Çabuk'u da "Savcı ve mahkemeler senin hakkından gelmez ise ben senin cezanı keseceğim.... O......, namussuz şerefsiz" diyerek tehdit ettiği biliniyor.

Hasan İmamoğlu'nun rezil sözlerine tepki yağıyor (Takvim.com.tr)





FETÖ ELEBAŞI DA BÖYLE BEDDUA ETMİŞTİ AYAĞINA DOLANDI



Öte yandan İmamoğlu familyasından yükselen beddualara sosyal medyadan tepki yağdı.



Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, "Lise mezunu oğlunu, TBMM Başkanlarından Necmettin Karaduman'ın da torpiliyle usulsüz yatay geçiş yaptırarak İstanbul üniversitesi'ne kaydettiren Hasan İmamoğlu, bunu haberleştiren gazeteciye "Savcı ve mahkemeler senin hakkından gelmez ise ben senin cezanı keseceğim.... O......, namussuz şerefsiz" diyen, oğlunu içinde bulunduğu siyasetçilik/müteahhitlik kirli çarkının içine sokan kara kalpli zalim bir karakter. En son FETÖ elebaşı böyle beddua etmişti. Hepsinin ayağına dolandı. 1997 yılında Trabzon'da FETÖ'nün Gülbahar Hatun Koleji'ni açan İMAŞ şirketinin ortaklarından birinden de farklı bir şey beklenmez zaten…" paylaşımıyla tepkisini dile getirdi.

