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Bakırköy'de yaptığı kaza ile polisin şehit olmasına neden olan İETT otobüsü şoförü hakim karşısında

İstanbul Bakırköy'de geçtiğimiz sene kasım ayında meydana gelen İETT kazasında polis Ogün Yürümez şehit olmuştu. İETT otobüsü şoförü Ahmet Gül bugün hakim karşısına çıktı. Gül, "Şehit olan polis memuru benden önce kaza yapanlarla ilgili tutanak tutmak için oradaymış. Bunu araçtan indikten sonra öğrendim. Kazadan dolayı vicdan azabı çekiyorum." dedi. Mahkeme sanık Ahmet Gül'ün mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 10:52 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 10:52
Bakırköy’de yaptığı kaza ile polisin şehit olmasına neden olan İETT otobüsü şoförü hakim karşısında

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Bakırköy'de 3 Kasım 2024'te meydana gelen trafik kazasına müdahale eden trafik polisi Ogün Yürümez'e İETT otobüsüyle çarparak ölümüne neden olan sanık, hakim karşısına çıktı.

Bakırköy'de polisin şehit olduğu İETT kazası (AA)Bakırköy'de polisin şehit olduğu İETT kazası (AA)

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Gül ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, kazada yaralanan müşteki polis memuru O.P ile şehit polisin eşi Tuğba, babası Mustafa ve annesi Nurgül Yürümez de hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık Ahmet Gül, olay günü sabah saatlerinde Yenibosna'dan Zeytinburnu durağına gitmek için ilerlerken kazanın yaşandığı yolda frene bastığını, ancak havanın yağışlı olması nedeniyle yol ıslak olduğundan otobüsün arkasının kaydığını savundu.

İETT otobüsü kazasında şehit olan polis Ogün Yürümez (X)İETT otobüsü kazasında şehit olan polis Ogün Yürümez (X)

Bu sırada otobüsün sağ ön kısmının sağ taraftaki bariyerlere çarptığını belirten sanık Gül, şunları anlattı:

"Aracı toparlamak isterken bu kez ön kısmıyla sol tarafta bulunan bariyerlere vurdum. Yolun virajlı kısmına geldim. Virajı alırken önümde kaza olduğunu gördüm. Önümde kaza yapan park halindeki zabıta arabasına vurmak zorunda kaldım. O şiddetle ani frene bastım. Bir müddet sonra durabildim. Sonra indim polis memuruna yaralı var mı diye sordum. Bir polisimizin şehit olduğunu öğrendim. Şehit olan polis memuru benden önce kaza yapanlarla ilgili tutanak tutmak için oradaymış. Bunu araçtan indikten sonra öğrendim. Kazadan dolayı vicdan azabı çekiyorum."

Bakırköy'de polisin şehit olduğu İETT kazası (AA)Bakırköy'de polisin şehit olduğu İETT kazası (AA)

"OTOBÜS DİĞER ARAÇLARI DA SÜRÜKLEYEREK ÖNÜMÜZDEN GEÇTİ"

Kazada yaralanan müşteki polis memuru O.P. beyanında, ilk yaşanan kazaya müdahale ederken polis memuru Ogün Yürümez'in trafiğe yön verdiğini belirterek, bu sırada birden ses duyduğunu, otobüsün sağ tarafının bariyerlere çarparak üzerlerine geldiğini, Yürümez'in de kaçın, diye bağırdığını, kendisinin de bariyerlerin dışına atladığını ifade etti.

Şehidin eşi Tuğba, babası Mustafa ve annesi Nurgül Yürümez ise şikayetçi oldukları sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini belirtti.

Bakırköy'de polisin şehit olduğu İETT kazası (AA)Bakırköy'de polisin şehit olduğu İETT kazası (AA)

Duruşmada tanık olarak dinlenen Adem Gündoğdu ise kullandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait resmi zabıta aracı ile içinde polislerin bulunduğu aracın çarpışmasıyla ilk kazanın yaşandığını anlattı.

Kazaya müdahale etmek için gelen trafik polislerinin yol güvenliğini sağladığını aktaran Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Rahmetli olan polis arka taraftaki yol güvenliğiyle ilgili uyarıyordu. Kısa süre sonra kaçın, diye ses duyduk. Bu sesten sonra benim arka tarafımda bulunan zabıta aracının arka kısmına çarpma sesi duydum. Biz hemen yeşil alana atladık. Otobüs diğer araçları da sürükleyerek önümüzden geçti. Otobüs 50-100 metre ileride bulunan üstgeçide çarparak durabildi. Bizim yaptığımız kazaya müdahale etmek için gelen diğer polis memuru, 'Ogün abi', diye bağırdı. Şehit polisin geride olmadığını görünce hep birlikte otobüsün peşinden koşmaya başladık. Biz ileri geri koştuk. Hava karanlık olduğu için görmedik. Bir polis 'Burada' diye bağırdı. Ben şehidin olduğu yere yaklaşmadım. Diğer ekipler geldi."

Mahkeme sanık Ahmet Gül'ün mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Bakırköy'de polisin şehit olduğu İETT kazası (AA)Bakırköy'de polisin şehit olduğu İETT kazası (AA)

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 Kasım 2024'te polis memurları A.P. ve R.A.K'nin içinde bulunduğu 01 AAJ 443 plakalı araç ile Adem Gündoğdu'nun kullandığı 34 BB 7783 plakalı aracın Bakırköy Ekrem Kurt Bulvarı dönüşünde çarpıştığı aktarılıyor.

Kazanın bildirilmesi üzerine trafik polisi Ogün Yürümez ve müşteki polis memuru O.P'nin olay yerine gittikleri, görev araçlarını tepe lambası açık şekilde yol üzerine park ettikleri anlatılan iddianamede, polis memurlarının yol ve trafik güvenliğini sağlamak için çalışmaya başladıkları belirtiliyor.

İddianamede, bu sırada D-100 kara yolu güney yan yol istikametinden gelen 34 HO 1852 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü Ahmet Gül'ün, Ekrem Kurt Bulvarı'na dönüş yaparken direksiyon hakimiyetini kaybettiği, önce yolun sağ ve sol tarafındaki bariyerlere sonra da park halindeki resmi ekip aracına çarptığı kaydediliyor.

Bariyerlere vurduğu sırada otobüsü durdurmaya çalışan polis memuru Ogün Yürümez'e de çarpan İETT aracının daha önce kaza yapan araçlara da çarpıp viraj bitiminde durabildiği ifade edilen iddianamede, kazada polis memuru Yürümez'in olay yerinde şehit olduğu, müşteki polis O.P'nin ise üzerine doğru gelen otobüsten kaçmaya çalıştığı sırada yere düşerek yaralandığı aktarılıyor.

İddianamede, kazanın ardından tutuklanan şüpheli Ahmet Gül'ün "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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