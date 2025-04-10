Bakırköy’de yaptığı kaza ile polisin şehit olmasına neden olan İETT otobüsü şoförü hakim karşısında

Kazada yaralanan müşteki polis memuru O.P. beyanında, ilk yaşanan kazaya müdahale ederken polis memuru Ogün Yürümez 'in trafiğe yön verdiğini belirterek, bu sırada birden ses duyduğunu, otobüsün sağ tarafının bariyerlere çarparak üzerlerine geldiğini, Yürümez'in de kaçın, diye bağırdığını, kendisinin de bariyerlerin dışına atladığını ifade etti.

Bakırköy'de polisin şehit olduğu İETT kazası (AA)

Duruşmada tanık olarak dinlenen Adem Gündoğdu ise kullandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait resmi zabıta aracı ile içinde polislerin bulunduğu aracın çarpışmasıyla ilk kazanın yaşandığını anlattı.

Kazaya müdahale etmek için gelen trafik polislerinin yol güvenliğini sağladığını aktaran Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Rahmetli olan polis arka taraftaki yol güvenliğiyle ilgili uyarıyordu. Kısa süre sonra kaçın, diye ses duyduk. Bu sesten sonra benim arka tarafımda bulunan zabıta aracının arka kısmına çarpma sesi duydum. Biz hemen yeşil alana atladık. Otobüs diğer araçları da sürükleyerek önümüzden geçti. Otobüs 50-100 metre ileride bulunan üstgeçide çarparak durabildi. Bizim yaptığımız kazaya müdahale etmek için gelen diğer polis memuru, 'Ogün abi', diye bağırdı. Şehit polisin geride olmadığını görünce hep birlikte otobüsün peşinden koşmaya başladık. Biz ileri geri koştuk. Hava karanlık olduğu için görmedik. Bir polis 'Burada' diye bağırdı. Ben şehidin olduğu yere yaklaşmadım. Diğer ekipler geldi."

Mahkeme sanık Ahmet Gül'ün mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.