Başkan Erdoğan’dan resmi törenle karşılama: Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto Ankara’da

TARİHİ KARŞILAMAYI UNUTMADI Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto 'nun kendisine yaptığı tarihi karşılamasını unutmayan Başkan Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda resmi törenle karşıladı.

Öte yandan, Genelkurmay Kavşağı ve Kızılay'da Erdoğan ve Subianto'nun fotoğraflarının bulunduğu "Türkiye'ye hoş geldiniz" yazılı panolar yer aldı.

Erdoğan ve Subianto'nun fotoğraflarının bulunduğu ʺTürkiye'ye hoş geldinizʺ yazılı panolar

KÜLLİYE'DE RESMİ TÖRENLE KARŞILAMA

Ziyaret kapsamında bugün (10 Nisan) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen Subianto resmi törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. (AA)

Görüşmelerde, Türkiye-Endonezya ilişkilerinde stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesi hedefleniyor.

HANGİ MESELELER ELE ALINACAK?

Liderlerin, ikili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımları değerlendireceği görüşmelerde, ayrıca güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da kapsamlı fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şubat ayında resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Endonezya'da, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya ʺTürkiye'nin yerli elektrikli otomobili Toggʺu hediye etti (Takvim.com.tr Arşiv)

Ziyaretin, Türkiye ile Güneydoğu Asya'nın en büyük ülkelerinden biri olan Endonezya arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri daha ileriye taşıması öngörülüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN GÖRKENLİ TÖRENLE KARŞILANMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şubat ayında resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Endonezya'da, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından görkemli bir törenle karşılanmıştı.