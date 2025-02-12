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Başkan Erdoğan'ın Endonezya ziyareti ülke basınında ses getirdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Asya turu kapsamında Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya yaptığı resmi ziyaret, ülke basınında geniş yankı uyandırdı. İki ülke arasında 13 anlaşmanın imzalandığına işaret edilen haberlerde, Erdoğan'ın Orta Doğu meseleleri başta olmak üzere, uluslararası ilişkilerde "anahtar aktör" olduğu belirtildi.

AA AA
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 19:05 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 19:06
Başkan Erdoğan’ın Endonezya ziyareti ülke basınında ses getirdi!

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya yaptığı resmi ziyaret, ülke basınında geniş yankı uyandırdı.

    Endonezya'da yayım yapan The Jawa Pos, The Jakarta Post, Detik News ve Antara gibi basın yayın organlarının haberlerinde, Erdoğan'ın 11-12 Şubat'ta Endonezya'ya düzenlediği resmi ziyaretin ayrıntılarına geniş yer verildi.

    Başkan Erdoğan'ın Endonezya ziyareti ülke basınında ses getirdi (Takvim.com.tr | AA)Başkan Erdoğan'ın Endonezya ziyareti ülke basınında ses getirdi (Takvim.com.tr | AA)

    The Jawa Pos'un haberlerinde, Başkan Erdoğan'ın, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile Bogor Sarayı'nda ikili temaslarda bulunmasından önce halkın Erdoğan'ı karşılamak üzere sokağa döküldüğüne dikkati çekildi. Ayrıca Türkiye ile Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci yılına özel 75 atlı askerin kırmızı beyaz üniformalar giydiği vurgulandı.

    The Jakarta Post'un haberlerinde de Erdoğan ile Subianto'nun görüşmesi ve ikilinin Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı'na başkanlık etmelerine dikkati çekildi.

    Başkan Erdoğan'ın Endonezya ziyareti ülke basınında ses getirdi (Takvim.com.tr | AA)Başkan Erdoğan'ın Endonezya ziyareti ülke basınında ses getirdi (Takvim.com.tr | AA)

    İki ülke arasında 13 anlaşmanın imzalandığına işaret edilen haberlerde, Erdoğan'ın Orta Doğu meseleleri başta olmak üzere, uluslararası ilişkilerde "anahtar aktör" olduğu belirtildi.

    Türkiye ve Endonezya'nın Gazze'deki kalıcı barışı tesis etme yolunda "öncü rol" üstlenebileceği kaydedildi.

    Başkan Erdoğan'ın Endonezya ziyareti ülke basınında ses getirdi (Takvim.com.tr | AA)Başkan Erdoğan'ın Endonezya ziyareti ülke basınında ses getirdi (Takvim.com.tr | AA)

    "SUBİANTO'NUN ERDOĞAN'A DUYDUĞU ÖZEL SAYGI" VURGUSU
    Detik News'ün haberinde ise yaklaşık 2 bin 500 Endonezyalı öğrencinin, ellerinde Türk bayraklarıyla, Başkan Erdoğan'ın konvoyunu karşıladığına, bölge sakinlerinin de coşkuyla bu karşılamaya katıldığına işaret edildi.

    Başkan Erdoğan'ın Endonezya ziyareti ülke basınında ses getirdi (Takvim.com.tr | AA)Başkan Erdoğan'ın Endonezya ziyareti ülke basınında ses getirdi (Takvim.com.tr | AA)

    Haberde, Endonezya Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf Permana'nın ziyarete ilişkin değerlendirmesine de yer verildi.

    Başkan Erdoğan'ın Endonezya ziyareti ülke basınında ses getirdi (Takvim.com.tr | AA)Başkan Erdoğan'ın Endonezya ziyareti ülke basınında ses getirdi (Takvim.com.tr | AA)

    Permana, Subianto'nun, Başkan Erdoğan'ı Halim Perdanakusuma Askeri Havalimanı'nda karşıladığına ve otele giderken Erdoğan'a arabada eşlik ettiğine dikkat çekilerek, bunun "Subianto'nun Erdoğan'a duyduğu özel saygıdan" kaynaklandığını söyledi.

    Antara'nın haberinde ise Erdoğan ve Subianto'nun sağanak altında ortak şemsiye kullandığı belirtildi.

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