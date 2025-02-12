Başkan Erdoğan'ın Endonezya ziyareti ülke basınında ses getirdi (Takvim.com.tr | AA)
"SUBİANTO'NUN ERDOĞAN'A DUYDUĞU ÖZEL SAYGI" VURGUSU
Detik News'ün haberinde ise yaklaşık 2 bin 500 Endonezyalı öğrencinin, ellerinde Türk bayraklarıyla, Başkan Erdoğan'ın konvoyunu karşıladığına, bölge sakinlerinin de coşkuyla bu karşılamaya katıldığına işaret edildi.
Başkan Erdoğan'ın Endonezya ziyareti ülke basınında ses getirdi (Takvim.com.tr | AA)
Haberde, Endonezya Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf Permana'nın ziyarete ilişkin değerlendirmesine de yer verildi.
Başkan Erdoğan'ın Endonezya ziyareti ülke basınında ses getirdi (Takvim.com.tr | AA)
Permana, Subianto'nun, Başkan Erdoğan'ı Halim Perdanakusuma Askeri Havalimanı'nda karşıladığına ve otele giderken Erdoğan'a arabada eşlik ettiğine dikkat çekilerek, bunun "Subianto'nun Erdoğan'a duyduğu özel saygıdan" kaynaklandığını söyledi.
Antara'nın haberinde ise Erdoğan ve Subianto'nun sağanak altında ortak şemsiye kullandığı belirtildi.