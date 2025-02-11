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CANLI TAKİP | Asya turunun 2. durağı! Başkan Erdoğan Endonezya'da resmi törenle karşılandı

Asya turuna başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malezya'nın ardından Endonezya'ya geçti. Erdoğan, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülkenin lideri daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 14:57 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 08:04
CANLI TAKİP | Asya turunun 2. durağı! Başkan Erdoğan Endonezya’da resmi törenle karşılandı

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya, Endonezya ve Pakistanı kapsayan Asya çıkarması devam ediyor.

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    Başkan Erdoğan Endonezya'da

    BAŞKAN ENDONEZYA'DA
    Malezya'da temaslarının tamamlayan Başkan Erdoğan Endonezya'ya geçti.

    Başkan Erdoğan Endonezya'da

    Erdoğan'ı, Halim Perdanakusuma Askeri Havalimanı'nda, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan ve diğer yetkililer karşıladı.

    Başkan Erdoğan Endonezya'daBaşkan Erdoğan Endonezya'da

    HEYETTE KİMLER VAR?
    Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı D��ş Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Endonezya'ya gitti.

    RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
    Başkan Erdoğan, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından resmi törenle karşılandı.

    Erdoğan ve Subianto'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando, iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.

    ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK
    Törenin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile baş başa görüşmeye geçti. Erdoğan ve Subianto görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

    GÜNDEMDE NELER VAR?
    Ziyaret kapsamında Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin ilk toplantısı düzenlenecek. Toplantıda, Türkiye-Endonezya ilişkilerinde gelinen son durum değerlendirilecek. Bu kapsamda öne çıkan başlıklardan biri de savunma sanayii işbirliğinin geliştirilmesi olacak.

    Ziyarette küresel konular da gündeme gelecek. Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin sürdürülebilmesi için İslam ülkelerinin atması gereken adımlar ele alınacak.

    Gazze'ye acil insani yardımların ulaştırılması konusunda ihtiyaç duyulan ortak çaba konuşulacak.

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