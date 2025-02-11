CANLI TAKİP | Asya turunun 2. durağı! Başkan Erdoğan Endonezya’da resmi törenle karşılandı

Başkan Erdoğan Endonezya'da

HEYETTE KİMLER VAR?

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı D��ş Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Endonezya'ya gitti.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Başkan Erdoğan, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Subianto'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando, iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Törenin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile baş başa görüşmeye geçti. Erdoğan ve Subianto görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.