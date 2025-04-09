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Mahir Polat sağlık nedeniyle tahliye olur mu? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan flaş açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör soruşturmasından tutuklu Mahir Polat'ın sağlık durumu hakkında "Hastalık nedeniyle cezaevinde hayatını yalnız başına idame ettiremeyeceği adli tıpça onaylanan rapor varsa, adli kontrol verilebilir" dedi.

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Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 12:56 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 13:02
Mahir Polat sağlık nedeniyle tahliye olur mu? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş açıklama

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Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

"Mahir Polat'ın her şikayeti ile ilgili hastaneye sevki yapıldı. Adli tıpta muayene yapıldı, tetkikler istendi. Hastalık nedeniyle cezaevinde hayatını yalnız başına idame ettiremeyeceği adli tıpça onaylanan rapor varsa, adli kontrol verilebilir"

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HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo işlemi yapılmıştı.

Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

GÖZALTINDAKİ ÖĞRENCİLERE 'POLİS ŞİDDETİ' İDDİASI
Bakan Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısıyla yasağa rağmen eylem yaptığı için tutuklanan öğrencilerin polis şiddeti gördüğü iddialarına da yanıt verdi.

Tunç şu şekilde konuştu:

"CHP Genel Başkanı, İstanbul'daki adli soruşturmalar başladığında sokak çağrısı yaptı. Gençlerimizin bir kısmı polislerle karşı karşıya geldiler. Gözaltılarla ilgili olarak 819 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı bunlardan 278'i hakkında tutuklama kararı verilmişti. Önceki gün soruşturmanın neticesinde asliye ceza mahkemesine davalar açıldı. Gençlerle ilgili özellikle hususlar bunlar şu anda asli ceza mahkemesine üç ayrı mahkemeye ayrı ayrı düşen dosyalar prensiple beraber kararlar verilebilecektir. Oradaki işlenen fiilin durumuna göre her kişinin farklı eylemi olabilir bunları değerlendirecek olan şu andaki mahkemesidir. İşkenceye sıfır tolerans çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz."

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