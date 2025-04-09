Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde 28 Şubat kafası! Mehmet Aydıner’den skandal sözler: Fakültemde başörtülü istemiyorum

28 Şubat postmodern darbesi, üniversitelerde başörtülü öğrencilerin ikna odalarına alınarak okuldan atıldığı, muhafazakar akademisyenlerin fişlenerek tasfiye edildiği karanlık bir dönemin adıdır. Aradan çeyrek asır geçmesine rağmen, o zihniyetin kalıntılarının hala bazı kurumlarda boy göstermeye devam ediyor.

MEHMET AYDINER'DEN SKANDAL

Son skandal, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde patlak verdi. Üniversitenin Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Mehmet Aydıner'in büyük bir rezilliğe imza attığı öğrenildi.