Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde 28 Şubat kafası! Mehmet Aydıner’den skandal sözler: Fakültemde başörtülü istemiyorum

28 Şubat postmodern darbesi, üniversitelerde başörtülü öğrencilerin ikna odalarına alınarak okuldan atıldığı, muhafazakar akademisyenlerin fişlenerek tasfiye edildiği karanlık bir dönemin adıdır. Aradan çeyrek asır geçmesine rağmen, o zihniyetin kalıntılarının hala bazı kurumlarda boy göstermeye devam ediyor.
MEHMET AYDINER'DEN SKANDAL
Son skandal, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde patlak verdi. Üniversitenin Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Mehmet Aydıner'in büyük bir rezilliğe imza attığı öğrenildi.
Mehmet Aydıner (Fotoğraf: İHA)
BAŞÖRTÜLÜLERİ VE AK PARTİLİLERİ HEDEF ALDI: FAKÜLTEMDE İSTEMİYORUM
İddiaya göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nde görev yapan Doç. Dr. Mehmet Aydıner akademik personel adayı alımı mülakatında, başörtülü vatandaşları hedef adlı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde 28 Şubat skandalı patlak verdi (Fotoğraf: İHA)
"Fakültemde başörtülü istemiyorum. Başörtülü gelsin bakın neler yapacağım. AK Parti'nin Allah belasını versin. AK Parti'nin karşısına PKK çıksa ona oy vereceğim" dedi.