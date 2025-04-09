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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde 28 Şubat kafası! Mehmet Aydıner'den skandal sözler: Fakültemde başörtülü istemiyorum

28 Şubat'ın karanlık zihniyeti yeniden hortladı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Mehmet Aydıner’in, akademik personel mülakatında başörtülülere yönelik skandal sözler sarf ettiği iddia edildi. "Fakültemde başörtülü istemiyorum, başörtülü gelsin bakın neler yapacağım" diyerek 28 Şubat'ın baskıcı uygulamalarını hatırlatan Aydıner’in, "AK Parti'nin karşısına PKK çıksa ona oy veririm" dediği öne sürüldü. Tepki çeken açıklamalar sonrası savcılık soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 12:14 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 12:31
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde 28 Şubat kafası! Mehmet Aydıner’den skandal sözler: Fakültemde başörtülü istemiyorum

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28 Şubat postmodern darbesi, üniversitelerde başörtülü öğrencilerin ikna odalarına alınarak okuldan atıldığı, muhafazakar akademisyenlerin fişlenerek tasfiye edildiği karanlık bir dönemin adıdır. Aradan çeyrek asır geçmesine rağmen, o zihniyetin kalıntılarının hala bazı kurumlarda boy göstermeye devam ediyor.

MEHMET AYDINER'DEN SKANDAL
Son skandal, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde patlak verdi. Üniversitenin Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Mehmet Aydıner'in büyük bir rezilliğe imza attığı öğrenildi.

Mehmet Aydıner (Fotoğraf: İHA)Mehmet Aydıner (Fotoğraf: İHA)

BAŞÖRTÜLÜLERİ VE AK PARTİLİLERİ HEDEF ALDI: FAKÜLTEMDE İSTEMİYORUM
İddiaya göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nde görev yapan Doç. Dr. Mehmet Aydıner akademik personel adayı alımı mülakatında, başörtülü vatandaşları hedef adlı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde 28 Şubat skandalı patlak verdi (Fotoğraf: İHA)Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde 28 Şubat skandalı patlak verdi (Fotoğraf: İHA)

"Fakültemde başörtülü istemiyorum. Başörtülü gelsin bakın neler yapacağım. AK Parti'nin Allah belasını versin. AK Parti'nin karşısına PKK çıksa ona oy vereceğim" dedi.

GÖZALTINA ALINDI
Akademisyenin sözleri üzerine Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından Aydıner gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI
Emniyette ifade veren Aydıner, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde 28 Şubat kafası! Mehmet Aydıner’den skandal sözler: Fakültemde başörtülü istemiyorum
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