SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan CHP'nin geçmişini hatırlattı: CHP demek cunta demektir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “cuntacı” suçlamasına sert tepki gösterdi. AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, CHP’nin darbeci geçmişini hatırlatarak, “CHP bu ülkede darbeciliğin kitabını yazmıştır” dedi. Erdoğan, konuşmasında CHP'nin geçmişteki cunta desteklerini ortaya koyan bir video da izleterek, "CHP'nin ülke meseleleri ile işi olmaz. Milletle sorunları olan bir partidir CHP. Onların özgürlük anlayışı sadece kendileri ve bir avuç seçkin içindir. " ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 13:23 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 14:03
Başkan Erdoğan CHP’nin geçmişini hatırlattı: CHP demek cunta demektir

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından "darbe ve cunta" diyerek yolsuzluğu perdelemek istedi.

CHP'nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultayında konuşan Özgür Özel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak "cuntacı" iftirasına sarıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E DAVA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan avukatları aracılığıyla Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Özel'in sözleri için 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla suç duyurusunda da bulunuldu.

ÖZGÜR ÖZEL'İ CHP'NİN TARİHİYLE VURDU
Başkan Erdoğan bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP'nin tarihiyle vurdu.

"CHP bu ülkede darbeciliğin kitabını yazmıştır" ifadelerini kullananan Başkan Erdoğan, CHP'nin cunta geçmişini hatırlatan bir de video izletti.

BAŞKAN ERDOĞAN CHP'NİN ARŞİVİNİ AÇTI
Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"Şimdi bize sataşarak partimize ve ittifak ortağımıza edepsizce iftira atıyorlar. Ne diyor Özgür Bey, "CHP istese tek parti olarak devam edecekken ülkeyi seçimlerle tanıştırdı" diyor. Lütuf buyurdunuz... Kalkıp bizi cuntacılıkla suçluyor. CHP ikinci başkanları malum İsmet İnönü. Koltuğu çok severdi... Koltuğu 88 yaşındayken Ecevit karşısında kaybedince bıraktı. 1950'de Türkiye'de ilk şeffaf seçimde CHP iktidardan uzaklaştırıldı ve o günden bugüne kadar iktidara gelemedi.

Başkan Erdoğan CHP'nin darbelere verdiği destekleri anlatan bir video izlettiBaşkan Erdoğan CHP'nin darbelere verdiği destekleri anlatan bir video izletti

CHP BU ÜLKEDE DARBECİLİĞİN KİTABINI YAZMIŞTIR
CHP Genel Başkanına kendi tarihini iyi okumasını tavsiye ediyorum. Kirli geçmişi ile yüzleşmelerini öneriyorum. 50'den bu yana sandıkta yoksunuz ve o günden bu yana darbelerden medet umuyorsunuz. CHP demek cunta demektir. CHP bu ülkede darbeciliğin de kitabını yazmıştır. O hakaret ettikleri bağımsız yargı olmasaydı CHP kendi içinden çıkan cunta yönetiminin esiri olacaktı. Yatın kalkın yargıya dua edin ki kendi içinizden çıkan cuntadan sizi onlar kurtardı."

Başkan Erdoğan CHP'nin darbelere verdiği destekleri anlatan bir video izlettiBaşkan Erdoğan CHP'nin darbelere verdiği destekleri anlatan bir video izletti

CHP'NİN DARBE GEÇMİŞİNİ İZLETTİ
Sözlerinin ardından CHP'nin darbelere verdiği desteklerin yer aldığı bir videoyu izleten Erdoğan, "İşte CHP budur" dedi.

Başkan Erdoğan CHP'nin darbelere verdiği destekleri anlatan bir video izlettiBaşkan Erdoğan CHP'nin darbelere verdiği destekleri anlatan bir video izletti

Erdoğan, "CHP'nin ülke meseleleri ile işi olmaz. Milletle sorunları olan bir partidir CHP. Onların özgürlük anlayışı sadece kendileri ve bir avuç seçkin içindir. " ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI: CHP DEMEK CUNTA DEMEKTİR
Başkan Erdoğan söz konusu videoyu sosyal medya üzerinden de paylaştı. Erdoğan paylaşımına, "Denklem gayet basit… CHP demek cunta demektir, cunta demek CHP demektir. CHP sadece yolsuzluğun değil, aynı zamanda bu ülkede darbeciliğin de kitabını yazmıştır." notunu düştü.

Başkan Erdoğan'ın X paylaşımıBaşkan Erdoğan'ın X paylaşımı

Başkan Erdoğandan TBMMdeki AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarBaşkan Erdoğandan TBMMdeki AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye yolsuzluk ve şaibe tepkisi: Oyunu yazan da sahneleyen de onlar
Başkan Erdoğan CHP’nin geçmişini hatırlattı: CHP demek cunta demektir
Takas Bank
CIA ajanı Rubin’den MİT’e küstah teklif! Başkan Erdoğan’a idam sehpası tehdidi: Yunan basınında kalleş yazı
CHP ve Kandil aynı çizgide! PKK Kent Uzlaşısı’na sahip çıkıyorum diyen Özgür Özel’e sahip çıktı: Mustafa Karasu’dan skandal sözler
CHP’de yine kurultay depremi! Berhan Şimşek krizi yaşanmıştı: Olay başvuru geldi!
Kim bu cunta sevdalısı sokak teröristi? Ekremci Youtube kanalında Başkan Erdoğan’a Menderes de asıldı tehdidi: Ayaklanma çağrısı
Trump tarifesi Apple’ı vurdu! Üretim ne olacak? Çinliler alaya aldı: Fabrikalarda obezler…
Fenerbahçe’ye süper golcü!
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde 28 Şubat kafası! Mehmet Aydıner’den skandal sözler: Fakültemde başörtülü istemiyorum
ABD’nin yüksek vergi tarifelerine takılan ülkeler rotayı Türkiye’ye kırdı!
ÇALIŞAN ANNEYE HER AY 23 BİN TL! Nasıl başvurulur? Şartlar neler?
Samsun’da kan donduran olay! Cani anne kızının önce boynunu kırdı sonra intihar süsü verdi
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray yolunda!
Böylesi filmlerde olur: Yıllarca dedesi sandığı isim babası çıktı! Miras kavgası başladı... Mezarını kaçırdılar
Trump’tan şoke eden çıkış! Müzakere için sıraya girdiklerini söyledi O ülkeler popomu öpüyor dedi
CANLI | Donald Trump düğmeye bastı ticaret savaşı başladı! Çin’e yüzde 104 vergi şoku
Çalışan emekliye çifte tazminat: Nasıl daha yüksek ödeme alınır? Nelere dikkat edilmeli?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in PM listesine giremeyen Orhan Sarıbal’dan takvim.com.tr’ye bomba açıklama: Bir genel başkan liste dayatmaz
Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı