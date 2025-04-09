Başkan Erdoğan CHP’nin geçmişini hatırlattı: CHP demek cunta demektir

"Şimdi bize sataşarak partimize ve ittifak ortağımıza edepsizce iftira atıyorlar. Ne diyor Özgür Bey, "CHP istese tek parti olarak devam edecekken ülkeyi seçimlerle tanıştırdı" diyor. Lütuf buyurdunuz... Kalkıp bizi cuntacılıkla suçluyor. CHP ikinci başkanları malum İsmet İnönü . Koltuğu çok severdi... Koltuğu 88 yaşındayken Ecevit karşısında kaybedince bıraktı. 1950'de Türkiye'de ilk şeffaf seçimde CHP iktidardan uzaklaştırıldı ve o günden bugüne kadar iktidara gelemedi.

CHP BU ÜLKEDE DARBECİLİĞİN KİTABINI YAZMIŞTIR

CHP Genel Başkanına kendi tarihini iyi okumasını tavsiye ediyorum. Kirli geçmişi ile yüzleşmelerini öneriyorum. 50'den bu yana sandıkta yoksunuz ve o günden bu yana darbelerden medet umuyorsunuz. CHP demek cunta demektir. CHP bu ülkede darbeciliğin de kitabını yazmıştır. O hakaret ettikleri bağımsız yargı olmasaydı CHP kendi içinden çıkan cunta yönetiminin esiri olacaktı. Yatın kalkın yargıya dua edin ki kendi içinizden çıkan cuntadan sizi onlar kurtardı."

Başkan Erdoğan CHP'nin darbelere verdiği destekleri anlatan bir video izletti

CHP'NİN DARBE GEÇMİŞİNİ İZLETTİ

Sözlerinin ardından CHP'nin darbelere verdiği desteklerin yer aldığı bir videoyu izleten Erdoğan, "İşte CHP budur" dedi.

Başkan Erdoğan CHP'nin darbelere verdiği destekleri anlatan bir video izletti

Erdoğan, "CHP'nin ülke meseleleri ile işi olmaz. Milletle sorunları olan bir partidir CHP. Onların özgürlük anlayışı sadece kendileri ve bir avuç seçkin içindir. " ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI: CHP DEMEK CUNTA DEMEKTİR

Başkan Erdoğan söz konusu videoyu sosyal medya üzerinden de paylaştı. Erdoğan paylaşımına, "Denklem gayet basit… CHP demek cunta demektir, cunta demek CHP demektir. CHP sadece yolsuzluğun değil, aynı zamanda bu ülkede darbeciliğin de kitabını yazmıştır." notunu düştü.

Başkan Erdoğan'ın X paylaşımı