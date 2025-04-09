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İlkin Aydın kimdir, aslen nereli? İlkin Aydın mesleği ne, kaç yaşında?

İlkin Aydın hakkındaki bilgiler sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Aydın'ın kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve mesleği merak ediliyor. Peki İlkin Aydın nereli, kaç yaşında? İlkin Aydın'ın mesleği ne? İşte hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 16:55 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 16:55
İlkin Aydın kimdir, aslen nereli? İlkin Aydın mesleği ne, kaç yaşında?

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İlkin Aydın hakkındaki bilgiler sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Aydın'ın kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve mesleği merak ediliyor. İşte sosyal medyada sıklıkla araştırılan İlkin Aydın'ın biyografisine ilişkin detaylar.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

İlkin Aydın kimdir?

İlkin Aydın, 5 Ocak 2000 tarihinde Ankara'da doğmuştur.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

İlkin Aydın kaç yaşında?

9 Nisan 2025 tarihi itibarıyla 25 yaşındadır.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

İlkin Aydın ne iş yapıyor, mesleği ne?

Profesyonel voleybolcudur. Galatasaray'da oynamaktadır.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

İlkin Aydın nereli?

İlkin Aydın Ankara'da doğmuştur.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

İlkin Aydın hangi takımlarda oynadı?

Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi takımlarından Galatasaray'da smaçör olarak oynayan Türk voleybolcu İlkin Aydın, 5 Ocak 2000 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Daha öncesinde, İlbank ve TVF Spor Lisesi kulüplerinde forma giydi.

2023'te Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Türkiye kadın millî voleybol takımında yer aldı. 2024 yılında, Paris Olimpiyatları'na katılan Türkiye kadın millî voleybol takımı kadrosuna alındı.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve 2023 Voleybol Dünya Kupası şampiyonu olan Türkiye kadın millî voleybol takımı kadrolarında yer almıştır.

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