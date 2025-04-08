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Vurgun 'Eko'sistemi açığa çıktı... İBB'de üst düzey istifalar baş gösterdi: İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak görevi bıraktı

Vurgun 'eko'sisteminin açığa çıkması, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası İBB'de üst düzey istifalar baş gösterdi. Can Akın Çağlar'ın ardından İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak "sağlık sorunlarını" gerekçe göstererek görevi bıraktı. İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında iştirak şirketin İGDAŞ ihale usulsüzlükleri ile anılıyor. İGDAŞ'ın 800 bin liraya satın alabilecek kamyoneti yandaş şirketten 1 milyon 280 bin liraya 1 aylık kiraladığı öne sürüldü.

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 14:11 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 14:11
Vurgun ’Eko’sistemi açığa çıktı... İBB’de üst düzey istifalar baş gösterdi: İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak görevi bıraktı

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Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderildi.

Vurgun 'eko'sisteminin açığa çıkması sonrası İBB'de üst düzey istifalar baş gösterdi.

İBB'DE ÜST DÜZEY İSTİFALAR

İBB'de Genel Sekreterlik görevini yürüten ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla salınan Can Akın Çağlar, görevinden istifa etti. Çağlar'ın yerine Volkan Demir'in geleceği konuşuluyor.

İGDAŞ GENEL MÜDÜRÜ KAÇTI

Can Akın Çağlar'ın görevi bırakma kararı sonrası İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak, "sağlık sorunlarını" gerekçe göstererek istifa etti.

Bilindiği üzere İBB iştiraki İGDAŞ da yolsuzluklarla anılıyor.

İGDAŞ araç ihalesinin yandaş şirketlere peşkeş çekildiği iddia edildi.

İGDAŞ'ın 800 bin liraya satın alabilecek kamyonetlerin bir aylık kira ücretine 1 milyon 280 bin lira ödediği öne sürüldü.




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