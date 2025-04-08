Vurgun ’Eko’sistemi açığa çıktı... İBB’de üst düzey istifalar baş gösterdi: İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak görevi bıraktı

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderildi.Vurgun 'eko'sisteminin açığa çıkması sonrası İBB'de üst düzey istifalar baş gösterdi.İBB'de Genel Sekreterlik görevini yürüten ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla salınan Can Akın Çağlar, görevinden istifa etti. Çağlar'ın yerine Volkan Demir'in geleceği konuşuluyor.Can Akın Çağlar'ın görevi bırakma kararı sonrası İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak,gerekçe göstererek istifa etti.Bilindiği üzere İBB iştiraki İGDAŞ da yolsuzluklarla anılıyor.

İGDAŞ araç ihalesinin yandaş şirketlere peşkeş çekildiği iddia edildi.

İGDAŞ'ın 800 bin liraya satın alabilecek kamyonetlerin bir aylık kira ücretine 1 milyon 280 bin lira ödediği öne sürüldü.



