Vurgun ’Eko’sistemi açığa çıktı... İBB’de üst düzey istifalar baş gösterdi: İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak görevi bıraktı

Vurgun 'eko'sisteminin açığa çıkması sonrası İBB'de üst düzey istifalar baş gösterdi.
İBB'DE ÜST DÜZEY İSTİFALAR
İBB'de Genel Sekreterlik görevini yürüten ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla salınan Can Akın Çağlar, görevinden istifa etti. Çağlar'ın yerine Volkan Demir'in geleceği konuşuluyor.
İGDAŞ GENEL MÜDÜRÜ KAÇTI
Can Akın Çağlar'ın görevi bırakma kararı sonrası İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak, "sağlık sorunlarını" gerekçe göstererek istifa etti.
Bilindiği üzere İBB iştiraki İGDAŞ da yolsuzluklarla anılıyor.
İGDAŞ araç ihalesinin yandaş şirketlere peşkeş çekildiği iddia edildi.
İGDAŞ'ın 800 bin liraya satın alabilecek kamyonetlerin bir aylık kira ücretine 1 milyon 280 bin lira ödediği öne sürüldü.