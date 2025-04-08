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Ali Ender Çolak kimdir, nereli? Ali Ender Çolak kaç yaşında, mesleği ne?

Ali Ender Çolak sosyal medyada aratılan isimler arasında yer alıyor. Peki İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Ender Çolak istifa mı etti? Ali Ender Çolak meslek hayatında hangi görevlerde bulundu? İşte biyografisine ilişkin detaylar.

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 13:59 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 14:14
Ali Ender Çolak kimdir, nereli? Ali Ender Çolak kaç yaşında, mesleği ne?

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Sosyal medyada sıkça aratılan isimlerden biri olan Ali Ender Çolak, kamuoyunun merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Peki İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak kimdir? Kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte kariyerine ve yaşamına dair merak edilen detaylar.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa mı etti?

İBB iştiraki İGDAŞ'ın Genel Müdürü Ali Ender Çolak sağlık sorunları nedeniyle istifa etti. Aslen Bayburtlu olan Ender Çolak, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

Ali Ender Çolak kimdir?

İş hayatına Sermaye Piyasası Kurulu'nda başlayan Ali Ender Çolak, 1989-2008 yılları arasında bu kurumda uzman, daire başkanı ve son olarak da Kurul Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır.

Bu dönemde Bireysel Emeklilik Sistemi ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin oluşturulması süreçlerini de yöneten Ender Çolak, aynı zamanda OECD Kurumsal Yönetim Yönlendirme Komitesi ve Danışma Kurullarında üyelik yapmıştır. Ender Çolak sermaye piyasalarının Avrupa Birliği'ne uyumu Eşleştirme Projesinin de eş başkanlığını yürütmüştür.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

Ender Çolak, 2008-2011 yılları arasında Anel Grup Finans ve Yenilenebilir Enerji'den sorumlu Başkan Yardımcısı, 2011-2023 yılları arasında da Baymak, BDR Thermea Group CEO'su olarak görev yapmıştır.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, yüksek lisans eğitimini ise Amerika Birleşik Devletlerinde, Thunderbird, School of Global Management'ta tamamlayan ÇOLAK ayrıca, Toronto Centre Leadership Program, IFC Housing Finance Program, World Bank Contractural Savings Program, NACD Director Professionalism Program ve son olarak da Wharton School Corporate Governance Program'larını bitirmiştir.

Sermaye Piyasaları, Enerji, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik konularında ulusal ve uluslararası konferansta konuşmacı olarak yer alan Ender Çolak aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Komitesi üyesidir.

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