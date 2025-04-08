Ali Ender Çolak kimdir, nereli? Ali Ender Çolak kaç yaşında, mesleği ne?

Sosyal medyada sıkça aratılan isimlerden biri olan Ali Ender Çolak, kamuoyunun merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Peki İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak kimdir? Kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte kariyerine ve yaşamına dair merak edilen detaylar.
(Sosyal medya)
İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa mı etti?
İBB iştiraki İGDAŞ'ın Genel Müdürü Ali Ender Çolak sağlık sorunları nedeniyle istifa etti. Aslen Bayburtlu olan Ender Çolak, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.
(Sosyal medya)
Ali Ender Çolak kimdir?
İş hayatına Sermaye Piyasası Kurulu'nda başlayan Ali Ender Çolak, 1989-2008 yılları arasında bu kurumda uzman, daire başkanı ve son olarak da Kurul Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır.
Bu dönemde Bireysel Emeklilik Sistemi ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin oluşturulması süreçlerini de yöneten Ender Çolak, aynı zamanda OECD Kurumsal Yönetim Yönlendirme Komitesi ve Danışma Kurullarında üyelik yapmıştır. Ender Çolak sermaye piyasalarının Avrupa Birliği'ne uyumu Eşleştirme Projesinin de eş başkanlığını yürütmüştür.