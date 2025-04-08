Ali Ender Çolak kimdir, nereli? Ali Ender Çolak kaç yaşında, mesleği ne?

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Ender Çolak, 2008-2011 yılları arasında Anel Grup Finans ve Yenilenebilir Enerji'den sorumlu Başkan Yardımcısı, 2011-2023 yılları arasında da Baymak, BDR Thermea Group CEO'su olarak görev yapmıştır.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, yüksek lisans eğitimini ise Amerika Birleşik Devletlerinde, Thunderbird, School of Global Management'ta tamamlayan ÇOLAK ayrıca, Toronto Centre Leadership Program, IFC Housing Finance Program, World Bank Contractural Savings Program, NACD Director Professionalism Program ve son olarak da Wharton School Corporate Governance Program'larını bitirmiştir.

Sermaye Piyasaları, Enerji, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik konularında ulusal ve uluslararası konferansta konuşmacı olarak yer alan Ender Çolak aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Komitesi üyesidir.