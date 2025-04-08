Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde tavuk döner den zehirlenen 648 kişiden Kayhan Dölcel, yaşadıklarını anlattı. Ramazan Bayramı'nın 2 ve 3'üncü gününde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Katık King isimli dükkandan tavuk döner alan bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Zehirlenme belirtileri yaşayan 648 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

DÜKKAN KAPATILDI 2 KİŞİ TUTUKLANDI Olayın ardından şikayetlerin kaynağı olduğu belirtilen dönerci, Körfez Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlenerek geçici süreyle kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmede denetim yaparak ürünlerden numune aldı.

Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yetkililerince yapılan kontrollerde, tavuk döner numunesinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı ve numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili dönerci dükkanının işletmecileri olduğu öğrenilen E.T. ve K.Y. isimli şahıslar tutuklandı.

Zehirli döner satan dükkan mühürlendi

TABURCU EDİLEN HASTA YENİDEN FENALAŞTI

Zehirlenme belirtileri üzerine hastanelere başvuranlardan bazıları taburcu edilirken, bazısının ise tedavileri sürüyor. Geçtiğimiz günlerde tedavisinin ardından evine giden ancak yeniden rahatsızlanarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kayhan Dölcel'in de tedavisi devam ediyor.