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Kocaeli'de tavuk döner yedikten sonra zehirlenen müşteri konuştu: Sanki zehir zıkkım yedik

Kocaeli'de tavuk dönerden zehirlenen 648 kişiden Kayhan Dölcel, yeniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Geceleri uyuyamadığını, ağrılarının dinmediğini ve zor günler geçirdiğini anlatan Kayhan Dölcel, "Bir dürüm yedik ne hallere düştük. Sanki zehir zıkkım yedik. Şu düştüğümüz hale bakın" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 13:23 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 13:35
Kocaeli’de tavuk döner yedikten sonra zehirlenen müşteri konuştu: Sanki zehir zıkkım yedik

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tavuk dönerden zehirlenen 648 kişiden Kayhan Dölcel, yaşadıklarını anlattı.

Ramazan Bayramı'nın 2 ve 3'üncü gününde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Katık King isimli dükkandan tavuk döner alan bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Zehirlenme belirtileri yaşayan 648 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

DÜKKAN KAPATILDI 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayın ardından şikayetlerin kaynağı olduğu belirtilen dönerci, Körfez Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlenerek geçici süreyle kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmede denetim yaparak ürünlerden numune aldı.

Katık King isimli dükkandan döner alan bazı vatandaşlar zehirlendiKatık King isimli dükkandan döner alan bazı vatandaşlar zehirlendi

Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yetkililerince yapılan kontrollerde, tavuk döner numunesinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı ve numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili dönerci dükkanının işletmecileri olduğu öğrenilen E.T. ve K.Y. isimli şahıslar tutuklandı.

Zehirli döner satan dükkan mühürlendiZehirli döner satan dükkan mühürlendi

TABURCU EDİLEN HASTA YENİDEN FENALAŞTI
Zehirlenme belirtileri üzerine hastanelere başvuranlardan bazıları taburcu edilirken, bazısının ise tedavileri sürüyor. Geçtiğimiz günlerde tedavisinin ardından evine giden ancak yeniden rahatsızlanarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kayhan Dölcel'in de tedavisi devam ediyor.

"NE YATABİLİYORUM NE DE UYUYABİLİYORUM"
Geceleri uyuyamadığını anlatan Kayhan Dölcel, "Ne yatabiliyorum ne de uyuyabiliyorum. Uyumaya çalışıyorum ama sabah 05.00'e kadar kaç kez kalkıyorum. İnşallah bu rahatsızlıktan kurtuluruz. Benim gibi olan herkesin de bu rahatsızlıklardan en kısa zamanda kurtulmasını umut ediyorum" dedi.

Yediği döner sonrası zehirlenen Kayhan Dölcel (Fotoğraf: İHA)Yediği döner sonrası zehirlenen Kayhan Dölcel (Fotoğraf: İHA)

"BİR TÜRLÜ İYİLEŞEMEDİM"
Dölcel, geçtiğimiz günlerde ateşinin yükseldiğini ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığına dikkat çekerek, "Ağrılarım bir türlü geçmedi. Hastaneye geldim, serum verdiler sonra taburcu edildim ancak bir türlü iyileşemedim. Ağrılar devam edince yeniden hastaneye geldim. Tahlil verdim. Böbreklerimde, ciğerlerimde sıkıntı olduğu söylendi. Şimdi serum verdikleri için biraz daha rahatım" diye konuştu.

Yediği döner sonrası zehirlenen Kayhan Dölcel (Fotoğraf: İHA)Yediği döner sonrası zehirlenen Kayhan Dölcel (Fotoğraf: İHA)

SANKİ ZEHİR ZIKKIM YEDİK
Tavuk döner yediği için pişman olduğunu ifade eden Kayhan Dölcel, "Bir dürüm yedik ne hallere düştük. Sanki zehir zıkkım yedik. Şu düştüğümüz hale bakın. Çocuklar bir yanda, iş yerim bir yanda, ben bir yandayım. Ne hallere düştük. Keşke böyle olmasaydı ama bundan sonra herkes yaptığı işe de dikkat etmeli. Bakın bir haftadır neler çekiyorum. Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi" şeklinde konuştu.

Enfeksiyon hastalıkları bölümünde tedavi altına alınan Dölcel'in karaciğer değerlerinde sıkıntı olduğu öğrenildi.

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