"NE YATABİLİYORUM NE DE UYUYABİLİYORUM"
Geceleri uyuyamadığını anlatan Kayhan Dölcel, "Ne yatabiliyorum ne de uyuyabiliyorum. Uyumaya çalışıyorum ama sabah 05.00'e kadar kaç kez kalkıyorum. İnşallah bu rahatsızlıktan kurtuluruz. Benim gibi olan herkesin de bu rahatsızlıklardan en kısa zamanda kurtulmasını umut ediyorum" dedi.
Yediği döner sonrası zehirlenen Kayhan Dölcel (Fotoğraf: İHA)
"BİR TÜRLÜ İYİLEŞEMEDİM"
Dölcel, geçtiğimiz günlerde ateşinin yükseldiğini ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığına dikkat çekerek, "Ağrılarım bir türlü geçmedi. Hastaneye geldim, serum verdiler sonra taburcu edildim ancak bir türlü iyileşemedim. Ağrılar devam edince yeniden hastaneye geldim. Tahlil verdim. Böbreklerimde, ciğerlerimde sıkıntı olduğu söylendi. Şimdi serum verdikleri için biraz daha rahatım" diye konuştu.
Yediği döner sonrası zehirlenen Kayhan Dölcel (Fotoğraf: İHA)
SANKİ ZEHİR ZIKKIM YEDİK
Tavuk döner yediği için pişman olduğunu ifade eden Kayhan Dölcel, "Bir dürüm yedik ne hallere düştük. Sanki zehir zıkkım yedik. Şu düştüğümüz hale bakın. Çocuklar bir yanda, iş yerim bir yanda, ben bir yandayım. Ne hallere düştük. Keşke böyle olmasaydı ama bundan sonra herkes yaptığı işe de dikkat etmeli. Bakın bir haftadır neler çekiyorum. Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi" şeklinde konuştu.
Enfeksiyon hastalıkları bölümünde tedavi altına alınan Dölcel'in karaciğer değerlerinde sıkıntı olduğu öğrenildi.