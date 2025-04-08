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CHP'de kartlar yeniden dağıtıldı! Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu saf dışı kaldı! Takvim günler öncesinde Özgür Özel'in planını deşifre etmişti

CHP'de olağanüstü kurultay sonrası kartlar yeniden dağıtıldı. Kurultay kapsamında gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) seçimlerine Genel Başkan Özgür Özel'in değişiklikleri damga vurdu. Anahtar listesi firesiz şekilde PM'ye seçilen Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kanadındaki toplam 8 üyeyi saf dışı bıraktı.ABB Başkanı Mandur Yavaş'ı ise pasifize etti. Böylece CHP'de meydan Özgür Özel'e kaldı. Takvim.com.tr kurultaydan günler öncesinde Özel'in soluğu partinin derin aklı Önder Sav’ın yanında aldığını ortaya çıkarmıştı. Özel'in siyasi hamlesinin ardındaki ismin Sav olduğu aşikar bir şekilde ortadayken, CHP liderinin anahtar listeye koyduğu bir isim de dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 08:10 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 08:17
CHP’de kartlar yeniden dağıtıldı! Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu saf dışı kaldı! Takvim günler öncesinde Özgür Özel’in planını deşifre etmişti

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Cumhuriyet Halk Partisi, kendi açısından kaos dolu olağanüstü bir kurultay gerçekleştirdi.

CHP'de merakla beklenen PM seçimleri 'çarşaf liste' usulüyle yapıldı.

Henüz bir yıl önce, bizzat yakın medyası tarafından "emanetçi" ya da "eşbaşkan" olarak nitelendirilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eline geçen fırsatı kurnazca değerlendirdi.

CHP lideri Özgür Özel. (AA)CHP lideri Özgür Özel. (AA)

TAKVİM GÜNLER ÖNCESİNDE YAZMIŞTI
Takvim.com.tr'nin kurultaydan günler önce CHP'de yaşanan güç mücadelesini gündeme getirerek, Özel'in soluğu partinin derin aklı Önder Sav'ın yanında aldığı dile getirmişti.

2010 kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Başkan seçtiren güçlü genel sekreter Önder Sav bu kez de Özel'in seçilmesinde büyük rol oynadı.

2023 kurultayında Özgür Özel, genel başkan seçildikten sonra Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etmiş. Kılıçdaroğlu, "Lider olman için İmamoğlu'nun emanetçiliğinden kurtul. Ben, Önder Sav'ın emanetçiliğinden kurtulduğum zaman lider olmuştum" demişti.

Önder Sav, Kılıçdaroğlu tarafından devre dışı bırakılmasının intikamını 15 yıl sonra Özgür Özel'in arkasında durarak aldı.

Sav'ın Özel ile gerçekleştirdiği konuşmada "İmamoğlu"na karşı uyarılarda bulunduğu da ortaya çıkmıştı.

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YENİ PM'DE KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU EKİBİNE KESİK
Tüm bu yaşanan gelişmeler ışığında Özel'in hazırlamış olduğu anahtar listede, mevcut PM'deki 10 üyeye çizik atıldığı görüldü. 60 kişilik PM'de 8 isim Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destekle biliniyordu. 16 isim ise 2023 yılındaki kurultayda İmamoğlu'nun Özel'e yoğun baskısı sonucu PM'ye girmeyi başaran siyasilerden oluşuyordu.

Özel'in ortaya çıkan anahtar listesinde en büyük darbeyi Kemal Kılıçdaroğlu cephesi yedi. Listede, Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Orhan Sarıbal, Müslim Sarı, Koza Yardımcı ve Mehmet Tüm yer almadı.

Önder Sav (Takim.com.tr Arşiv)Önder Sav (Takim.com.tr Arşiv)

Sarıbal, Sarı ve Yardımcı, muhalefet kanadının anahtar listesinden seçime dâhil olsa da PM'ye girecek kadar oy alamadı. Böylelikle yeni PM'de Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen üyelerin sayısı 8'den 4'e düşmüş oldu.

PM seçimlerinde darbe alan bir diğer isim de İmamoğlu oldu.

İmamoğlu'nun yoğun baskısıyla PM'ye girmeyi başaran ancak 6 Nisan'daki seçimlerde Özel tarafından anahtar listeye alınmayan siyasiler Volkan Demir, Erbil Aydınlık, Umut Dikili ve Cem Aydın olarak sıralandı. İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Volkan Demir'in İBB'de genel sekreter olacağı için PM listesine alınmadığı savunuldu.

Özel'in, İmamoğlu grubuna yönelik hamleyi perdelemek için, "Her şey çok güzel olacak" sloganını ilk kez dile getiren ve şu an tutuklu bulunan 22 yaşındaki Berkay Gezgin'i PM listesine alması da dikkat çekti.

LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİM
Özel'in anahtar listeye almadığı bir diğer dikkat çekici isim ise Dışişlerinden Sorumlu Genel Bakan Yardımcısı İlhan Uzgel oldu. Uzgel yerine emekli büyükelçi Namık Tan'ın listeye dâhil edildiği değerlendiriliyor.

NAMIK TAN İSMİ TARTIŞMAYA AÇIK

Bu da oldukça kritik bir hamle Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, Namık Tan isminin neden listeye dahil edildiğine mercek tuttu. Erandaç, " Türkiye'yi Amerikan-İngiliz- Avrupa basınına içi sızlamadan şikayet eden, mandacı zihniyetin hortlamasını sağladığı bir süreçte, Özgür Özel'in, Amerika hayranlığı ile tanınan Namık Tan'ı öne çıkarmasının derin manası var. Yaptığı gayrı milli konuşmalarla tanınan Batıcı Namık Tan'ı öne çıkaran Özgür Özel'in Batıcı zihniyeti daha çok tartışılmaya devam edecektir." dedi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Lideri Özgür Özel. (Takim.com.tr Arşiv)Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Lideri Özgür Özel. (Takim.com.tr Arşiv)

ÖZEL'İN MANİPÜLATİF 'CUNTA' SÖYLEMİ

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Özel'in bir taşla bir kuş değil birkaç kuş vurduğuna dikkat çekerek, CHP liderinin siyasi rakiplerini ve toplumu hedef alan çok katmanlı bir hamle gerçekleştirdiğini belirtti.

Övür, "Yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkarak hem iddiaların üzerini örtmeye çalıştı hem de sokakları hareketlendirme pahasına kutuplaşmayı tırmandırdı. Boykot çağrıları ve gerilim stratejisiyle seçmen sadakatini konsolide etmeyi amaçladı. Bu manevrayla yetinmeyip CHP tarihinde tartışmalı bir yere oturan kurultayı bahane ederek olağanüstü kongre kararı aldı. Bu sayede, uzun süredir "bir ileri iki geri" siyasetiyle güven aşınmasına uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu devre dışı bıraktı; siyaseten herhangi bir yön tayin etmeyen Mansur Yavaş'ı da adeta pasifize etti. Geldiğimiz noktada CHP, içerisinde oyun kuran değil, oyunu yeniden tasarlayan ve giderek tekleşen bir Özgür Özel gerçeğiyle yüz yüze." dedi.

Özel'in Başkan Erdoğan'ı cuntacılıkla itham etmesini de değerlendiren Övür, "Bu açıklama, sadece çarpıcı bir tarihi cehaleti değil, aynı zamanda seçmeni manipüle etme niyetini de ortaya koydu. Zira Türkiye siyasi tarihini bilen herkes, 27 Mayıs'tan 12 Mart'a, 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar yaşanan tüm antidemokratik süreçlerde CHP'nin ya doğrudan ya da dolaylı bir şekilde pozisyon aldığını bilir.Hatta parti içindeki "Mülkiye Cuntası" gibi yapıların varlığı dahi hafızalarda tazedir. Bu noktada soru açık: Özgür Özel gerçekten tarihi bilmiyor mu, yoksa bildiğini çarpıtmayı mı tercih ediyor? Cevap, büyük olasılıkla ikinci şık. Çünkü Özel, tıpkı 1960 ve 15 Temmuz darbecileri gibi Batı'ya mesaj vermeyi siyasetin bir parçası olarak görüyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE CHP MERKEZLİ 'SİYASAL PANDEMİNİN' ETKİSİ ALTINA GİRDİ
Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu ise; Türkiye'nin CHP merkezli "siyasal pandeminin" etkisi altına girdiğini vurgulayarak "CHP etrafında şekillenen siyasal söylem ve eylem dizisi,"ateşle oynamayı" çağrıştırmasının ötesinde, kendini yakmaya da sebebiyet verecek kadar kontrolsüz hâl almakta." dedi.

CHP'de 6 Nisan günü yapılan olağanüstü kurultay ile kartlar yeniden dağıtıldı. (AA)CHP'de 6 Nisan günü yapılan olağanüstü kurultay ile kartlar yeniden dağıtıldı. (AA)

Müderrisoğlu, CHP'nin 21. olağanüstü kurultayındaki havayı da değerlendirdi. Müderrisoğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın kongre merkezinde medyaya yüksek perdeden konuştuğuna vurgu yaparak, Özel'in yerli ve milli basın kuruluşlarını "hedef gösterme" plânının işlediğine dikkat çekti.

Müderrisoğlu, Özgür Özel'in "candaş! medyasının" yayın içeriğine bakmaksızın, açıktan tehdit ettiği seçilmiş TV kanallarına, "Size süre veriyorum! Mitingimizi yayınladınız, yayınladınız! Yayınlamazsanız sizi de bünyenizdeki şirketleri de boykot ettiriyorum" tarzı çıkışlarıyla, siyasal bilinçaltındaki rövanşizmi ve anti demokratik karakterini de dışa vurmuş olduğunu belirtti.

CHP VE ÖZEL'İN PLANI NE?

Müderrisoğlu, CHP ve Özgür Özel'in 4 ana eksende ilerlemeye karar vermiş olabileceğine dikkat çekerek, onları şu şekilde sıraladı:

1- Ekrem İmamoğlu gündemini sıcak tutmak ve buradan estirilen yapay rüzgârdan sonuna kadar yararlanmak.

2- Erken seçim arayışını, "acil sandık" baskısına dönüştürecek her türlü yöntemi denemek. Böylece, iktidara karşı "meşruiyet tartışması" başlatmak!

3- Öfkeli ve manipüle edilmiş CHP tabanını zinde tutmak ve bu amaçla bilhassa gençlerin enerjisini sokak hareketleri doğrultusunda istismar etmek.

4- CHP ve genel başkanının şantajla çizdiği istikamete girmeyen medya kuruluşlarını ve yerli sermayeyi zayıflatmak, ekonomik istikrarsızlık algısı üretmek.

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