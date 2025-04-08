CHP’de kartlar yeniden dağıtıldı! Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu saf dışı kaldı! Takvim günler öncesinde Özgür Özel’in planını deşifre etmişti

Henüz bir yıl önce, bizzat yakın medyası tarafından "emanetçi" ya da "eşbaşkan" olarak nitelendirilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel , eline geçen fırsatı kurnazca değerlendirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, kendi açısından kaos dolu olağanüstü bir kurultay gerçekleştirdi.

Özel'in ortaya çıkan anahtar listesinde en büyük darbeyi Kemal Kılıçdaroğlu cephesi yedi. Listede, Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Orhan Sarıbal, Müslim Sarı, Koza Yardımcı ve Mehmet Tüm yer almadı.

YENİ PM'DE KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU EKİBİNE KESİK Tüm bu yaşanan gelişmeler ışığında Özel'in hazırlamış olduğu anahtar listede, mevcut PM'deki 10 üyeye çizik atıldığı görüldü. 60 kişilik PM'de 8 isim Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destekle biliniyordu. 16 isim ise 2023 yılındaki kurultayda İmamoğlu'nun Özel'e yoğun baskısı sonucu PM'ye girmeyi başaran siyasilerden oluşuyordu.

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Sav'ın Özel ile gerçekleştirdiği konuşmada "İmamoğlu" na karşı uyarılarda bulunduğu da ortaya çıkmıştı.

2023 kurultayında Özgür Özel , genel başkan seçildikten sonra Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etmiş. Kılıçdaroğlu, "Lider olman için İmamoğlu'nun emanetçiliğinden kurtul. Ben, Önder Sav'ın emanetçiliğinden kurtulduğum zaman lider olmuştum" demişti.

2010 kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu 'nu Genel Başkan seçtiren güçlü genel sekreter Önder Sav bu kez de Özel'in seçilmesinde büyük rol oynadı.

Önder Sav (Takim.com.tr Arşiv)

Sarıbal, Sarı ve Yardımcı, muhalefet kanadının anahtar listesinden seçime dâhil olsa da PM'ye girecek kadar oy alamadı. Böylelikle yeni PM'de Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen üyelerin sayısı 8'den 4'e düşmüş oldu.

PM seçimlerinde darbe alan bir diğer isim de İmamoğlu oldu.

İmamoğlu'nun yoğun baskısıyla PM'ye girmeyi başaran ancak 6 Nisan'daki seçimlerde Özel tarafından anahtar listeye alınmayan siyasiler Volkan Demir, Erbil Aydınlık, Umut Dikili ve Cem Aydın olarak sıralandı. İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Volkan Demir'in İBB'de genel sekreter olacağı için PM listesine alınmadığı savunuldu.

Özel'in, İmamoğlu grubuna yönelik hamleyi perdelemek için, "Her şey çok güzel olacak" sloganını ilk kez dile getiren ve şu an tutuklu bulunan 22 yaşındaki Berkay Gezgin'i PM listesine alması da dikkat çekti.

LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİM

Özel'in anahtar listeye almadığı bir diğer dikkat çekici isim ise Dışişlerinden Sorumlu Genel Bakan Yardımcısı İlhan Uzgel oldu. Uzgel yerine emekli büyükelçi Namık Tan'ın listeye dâhil edildiği değerlendiriliyor.

NAMIK TAN İSMİ TARTIŞMAYA AÇIK

Bu da oldukça kritik bir hamle Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, Namık Tan isminin neden listeye dahil edildiğine mercek tuttu. Erandaç, " Türkiye'yi Amerikan-İngiliz- Avrupa basınına içi sızlamadan şikayet eden, mandacı zihniyetin hortlamasını sağladığı bir süreçte, Özgür Özel'in, Amerika hayranlığı ile tanınan Namık Tan'ı öne çıkarmasının derin manası var. Yaptığı gayrı milli konuşmalarla tanınan Batıcı Namık Tan'ı öne çıkaran Özgür Özel'in Batıcı zihniyeti daha çok tartışılmaya devam edecektir." dedi.