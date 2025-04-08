CHP’de kartlar yeniden dağıtıldı! Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu saf dışı kaldı! Takvim günler öncesinde Özgür Özel’in planını deşifre etmişti

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Lideri Özgür Özel. (Takim.com.tr Arşiv)
ÖZEL'İN MANİPÜLATİF 'CUNTA' SÖYLEMİ
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Özel'in bir taşla bir kuş değil birkaç kuş vurduğuna dikkat çekerek, CHP liderinin siyasi rakiplerini ve toplumu hedef alan çok katmanlı bir hamle gerçekleştirdiğini belirtti.
Övür, "Yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkarak hem iddiaların üzerini örtmeye çalıştı hem de sokakları hareketlendirme pahasına kutuplaşmayı tırmandırdı. Boykot çağrıları ve gerilim stratejisiyle seçmen sadakatini konsolide etmeyi amaçladı. Bu manevrayla yetinmeyip CHP tarihinde tartışmalı bir yere oturan kurultayı bahane ederek olağanüstü kongre kararı aldı. Bu sayede, uzun süredir "bir ileri iki geri" siyasetiyle güven aşınmasına uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu devre dışı bıraktı; siyaseten herhangi bir yön tayin etmeyen Mansur Yavaş'ı da adeta pasifize etti. Geldiğimiz noktada CHP, içerisinde oyun kuran değil, oyunu yeniden tasarlayan ve giderek tekleşen bir Özgür Özel gerçeğiyle yüz yüze." dedi.
Özel'in Başkan Erdoğan'ı cuntacılıkla itham etmesini de değerlendiren Övür, "Bu açıklama, sadece çarpıcı bir tarihi cehaleti değil, aynı zamanda seçmeni manipüle etme niyetini de ortaya koydu. Zira Türkiye siyasi tarihini bilen herkes, 27 Mayıs'tan 12 Mart'a, 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar yaşanan tüm antidemokratik süreçlerde CHP'nin ya doğrudan ya da dolaylı bir şekilde pozisyon aldığını bilir.Hatta parti içindeki "Mülkiye Cuntası" gibi yapıların varlığı dahi hafızalarda tazedir. Bu noktada soru açık: Özgür Özel gerçekten tarihi bilmiyor mu, yoksa bildiğini çarpıtmayı mı tercih ediyor? Cevap, büyük olasılıkla ikinci şık. Çünkü Özel, tıpkı 1960 ve 15 Temmuz darbecileri gibi Batı'ya mesaj vermeyi siyasetin bir parçası olarak görüyor." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE CHP MERKEZLİ 'SİYASAL PANDEMİNİN' ETKİSİ ALTINA GİRDİ
Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu ise; Türkiye'nin CHP merkezli "siyasal pandeminin" etkisi altına girdiğini vurgulayarak "CHP etrafında şekillenen siyasal söylem ve eylem dizisi,"ateşle oynamayı" çağrıştırmasının ötesinde, kendini yakmaya da sebebiyet verecek kadar kontrolsüz hâl almakta." dedi.
CHP'de 6 Nisan günü yapılan olağanüstü kurultay ile kartlar yeniden dağıtıldı. (AA)
Müderrisoğlu, CHP'nin 21. olağanüstü kurultayındaki havayı da değerlendirdi. Müderrisoğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın kongre merkezinde medyaya yüksek perdeden konuştuğuna vurgu yaparak, Özel'in yerli ve milli basın kuruluşlarını "hedef gösterme" plânının işlediğine dikkat çekti.
Müderrisoğlu, Özgür Özel'in "candaş! medyasının" yayın içeriğine bakmaksızın, açıktan tehdit ettiği seçilmiş TV kanallarına, "Size süre veriyorum! Mitingimizi yayınladınız, yayınladınız! Yayınlamazsanız sizi de bünyenizdeki şirketleri de boykot ettiriyorum" tarzı çıkışlarıyla, siyasal bilinçaltındaki rövanşizmi ve anti demokratik karakterini de dışa vurmuş olduğunu belirtti.
CHP VE ÖZEL'İN PLANI NE?
Müderrisoğlu, CHP ve Özgür Özel'in 4 ana eksende ilerlemeye karar vermiş olabileceğine dikkat çekerek, onları şu şekilde sıraladı:
1- Ekrem İmamoğlu gündemini sıcak tutmak ve buradan estirilen yapay rüzgârdan sonuna kadar yararlanmak.
2- Erken seçim arayışını, "acil sandık" baskısına dönüştürecek her türlü yöntemi denemek. Böylece, iktidara karşı "meşruiyet tartışması" başlatmak!
3- Öfkeli ve manipüle edilmiş CHP tabanını zinde tutmak ve bu amaçla bilhassa gençlerin enerjisini sokak hareketleri doğrultusunda istismar etmek.
4- CHP ve genel başkanının şantajla çizdiği istikamete girmeyen medya kuruluşlarını ve yerli sermayeyi zayıflatmak, ekonomik istikrarsızlık algısı üretmek.