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Kocaeli'de döner faciası! Zehirlenen müşteriler konuştu: Kalkıp kalkıp kusuyordum... Neden zehirlenme yaşandı?

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bayramda tavuk döner yiyen 648 kişi zehirlenerek hastanelik oldu. İstanbul'da tedavisi süren 14 yaşındaki İnanç Çeçen, "Gece saat 2 gibi kusmaya başladım, kalkıp kalkıp kusuyordum" sözleriyle yaşadığı kabusu anlattı. Baba Sinan Çeçen ise "3 gündür hastanedeyiz, ateşi 40 dereceye kadar çıktı" diyerek tepki gösterdi. Dönercideki ürünlerde uygunsuzluk tespit edilirken, işletmeciler tutuklandı.

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takvim.com.tr
Kocaeli’de döner faciası! Zehirlenen müşteriler konuştu: Kalkıp kalkıp kusuyordum

Kocaeli'de döner kabusu yaşandı. Körfez ilçesinde bayramda tavuk döner yiyen 648 kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Kocaeli’de döner faciası! Zehirlenen müşteriler konuştu: Kalkıp kalkıp kusuyordum... Neden zehirlenme yaşandı?

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde bayramın 2. ve 3'üncü gününde tavuk döner alan bazı vatandaşlarda mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü.

Kocaeli’de döner faciası! Zehirlenen müşteriler konuştu: Kalkıp kalkıp kusuyordum... Neden zehirlenme yaşandı?

Zehirlenme belirtileri yaşayan 648 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yapılan müdahalelerin ardından bazı hastalar taburcu edilirken, Derince'de tedavi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Durumu ağır olmayan bazı hastaların da hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kocaeli’de döner faciası! Zehirlenen müşteriler konuştu: Kalkıp kalkıp kusuyordum... Neden zehirlenme yaşandı?

DÜKKAN KAPATILDI 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Şikayetlerin kaynağı olduğu belirtilen dönerci, Körfez Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlenerek geçici süreyle kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmede denetim yaparak ürünlerden numune aldı. Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yetkililerince yapılan kontrollerde, tavuk döner numunesinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı ve numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlendi. Bunun üzerine işletme hakkında Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce suç duyurusunda bulunuldu.

Kocaeli’de döner faciası! Zehirlenen müşteriler konuştu: Kalkıp kalkıp kusuyordum... Neden zehirlenme yaşandı?

Ayrıca olayla ilgili dönerci dükkanının işletmecileri olan E.T. ve K.Y. isimli şahıslar tutuklandı.

Kocaeli’de döner faciası! Zehirlenen müşteriler konuştu: Kalkıp kalkıp kusuyordum

Bayram tatilinde İstanbul'dan Kocaeli'ye akraba ziyaretine giden Çeçen ailesinin 14 yaşındaki oğlu İnanç Çeçen de akrabalarıyla beraber gezdiği sırada o dükkandan döner yedi. Akşam saatlerinde kusmaya başlayan Çeçen'e Kocaeli'de hastanede serum takıldı.

Kocaeli’de döner faciası! Zehirlenen müşteriler konuştu: Kalkıp kalkıp kusuyordum... Neden zehirlenme yaşandı?

Serumun ardından iyi olan ve akrabalarıyla İstanbul'a dönen İnanç Çeçen tekrar fenalaşınca ailesi tarafından Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Çeçen'in Pazartesi günü hastaneden taburcu olması bekleniyor.

Kocaeli’de döner faciası! Zehirlenen müşteriler konuştu: Kalkıp kalkıp kusuyordum... Neden zehirlenme yaşandı?

"KALKIP KALKIP KUSUYORDUM"

Yediği dönerden zehirlenen İnanç Çeçen ve babası Sinan Çeçen yaşananları anlattı. İnanç Çeçen, "Bayram tatili için Körfez'deki akrabalarıma gelmiştim. Biraz geçtikten sonra döner yemeye karar verdik. Saat 6 civarı döner yedikten sonra akşama doğru saat gece 2 gibi kusmaya başladım. Kustukça sürekli yine kalkıp kalkıp kusuyordum. Ondan sonra sabah oldu. Sonra akrabalarıma söyledim onlar da hastaneye götürdü beni. Orada serum verdiler. Bir şey olmadığını söylediler bana. Sonra İstanbul'a eve geldim. Akşama doğru fenalaştım. Sultanbeyli Devlet Hastanesine geldik babamla. Tahlil için kan verdik tedavi altına aldılar" dedi.

Kocaeli’de döner faciası! Zehirlenen müşteriler konuştu: Kalkıp kalkıp kusuyordum... Neden zehirlenme yaşandı?

İnanç Çeçen'in babası Sinan Çeçen, "Bayram tatili için Kocaeli Körfez'de bulunan ailemi ziyaret etmek için oğlumla beraber ailece gitmiştik. Oğlum birkaç gün daha kalacağını söyledi. Sonrasında ben geri döndüm, o da birkaç gün daha orada kaldı. Sonraki gün Körfez'deki dönercide o, kardeşim, ablamın oğlu döner yemeye gitmişler. Eve gelmiş, gece rahatsızlanmış, kusmuş. Sabaha doğru hemen erkenden hastaneye götürmüş Körfez Devlet Hastanesi'ne. Burada serum vermişler. Oradan da zehirlendiğini zaten anlamışlar. Bayağı kişi gidiyormuş o anda. Sonra kardeşim oğlumu İstanbul'a getirdi. Fena değildi ama akşama doğru yine durumu kötüleşti. Ateş ve kusması vardı. Tekrardan hastaneye getirdik. Burada tekrardan tahlil yaptılar. Ve kan sonuçlarının iyi olmadığını, burada müşahede altında tutacaklarını söylediler. Devamlı serumlar, ilaçlar, iğneler verdiler ama bir türlü gelişme olmadı. Ateşi devamlı 39-40 dereceleri buluyordu. 3 gündür buradayız, devamlı tedavi altında, serum veriyorlar. Şu anda herhalde 600'den fazla insan zehirlenmiş. Bunun için bakanlıklarımızın bunu bir denetlemeleri, denetimleri daha çok artmasını, böyle şeylerin bir daha olmamasını talep ediyoruz. Yazık ki 3-4 gündür burada hastanedeyiz. Pazartesiye kadar garanti buradayız. Doktor bugün söyledi. Pazartesi günü tekrar kan talihleri yapılıp öyle bilgi vereceklerini söylediler. Firma sahibi içeri alınmış. Zaten restoran da kapatılmış, geçici olarak kapatılmış. Numuneler alınmış zaten. Diğer kardeşlerimiz de, akrabalarımız da gitmiş. Onlar da zehirlendi. Benim oğlum kadar durumları kötü değildi ama onlar da zehirlenmiş. Kusma, bulantı, baş ağrıları onlarda da hala devam ediyor" diye konuştu.

Kocaeli’de döner faciası! Zehirlenen müşteriler konuştu: Kalkıp kalkıp kusuyordum... Neden zehirlenme yaşandı?

"MİDE AĞRISINDAN EVDEN ÇIKAMIYOR"

Bayramın ikinci günü arkadaşlarıyla birlikte tavuk döner yediğini söyleyen Yasin Aydın, "2 gün boyunca zehirlenme olayı yaşandı. 3 arkadaş yemek yemeğe gitmiştik. Bir arkadaşımız hiç yiyemedi. Diğer arkadaşımız evde hasta, mide ağrısından çıkamıyor. Ben de mide ağrısı çektim. 3 hastane de doldu. Arkadaşımın kız arkadaşı yoğun bakıma kaldırıldı, kardeşi hastanede yatıyor. Normalde sık sık burada yemek yerdik. Düşüncem, bir gün önceki eti kullandıkları yönünde. Bu sebeple zehirlenme olayı yaşandı diye düşünüyorum" dedi

Kocaeli’de döner faciası! Zehirlenen müşteriler konuştu: Kalkıp kalkıp kusuyordum

KOMŞU DÖNERCİ KONUŞTU

Zehirlenme olaylarının yaşandığı iş yerinin yakınında döner dükkanı işleten Fırat Çiçek, tavuktan zehirlenmelerin neyden kaynaklanabileceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Kocaeli’de döner faciası! Zehirlenen müşteriler konuştu: Kalkıp kalkıp kusuyordum... Neden zehirlenme yaşandı?

Çiçek, "16 yıldır döner yapıyorum. Dönerin üstüne ilave tavuk eklemek zehirlenmeye sebep olmuş olabilir. Kullanım tesisatlarının temiz olmamasından kaynaklı zehirlenme olmuş olabilir. Kalmış döneri ertesi gün kullandıysa ondan olmuş olabilir. Büyük bir firma, 2 tane şubeleri var. Büyük bir zehirlenme ilk defa yaşandı. Daha önce midesi bozulan 2-3 kişi olabilir ama bu sayı abes bir rakam. İllaki hastaneye gitmeyen vardır ve sayı daha fazladır. Denetimlerin sıkı yapılması gerekiyor. Büyük döner takanlar fazla para kazanma isteği olanlardır. Biz küçük esnaflarda küçük döner olur. Hızlı pişirme zehirlenmeyi tetiklemez" şeklinde konuştu.