Kocaeli'de döner faciası! Zehirlenen müşteriler konuştu: Kalkıp kalkıp kusuyordum... Neden zehirlenme yaşandı?
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bayramda tavuk döner yiyen 648 kişi zehirlenerek hastanelik oldu. İstanbul'da tedavisi süren 14 yaşındaki İnanç Çeçen, "Gece saat 2 gibi kusmaya başladım, kalkıp kalkıp kusuyordum" sözleriyle yaşadığı kabusu anlattı. Baba Sinan Çeçen ise "3 gündür hastanedeyiz, ateşi 40 dereceye kadar çıktı" diyerek tepki gösterdi. Dönercideki ürünlerde uygunsuzluk tespit edilirken, işletmeciler tutuklandı.
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Kocaeli'de döner kabusu yaşandı. Körfez ilçesinde bayramda tavuk döner yiyen 648 kişi zehirlenerek hastanelik oldu.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde bayramın 2. ve 3'üncü gününde tavuk döner alan bazı vatandaşlarda mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü.
Zehirlenme belirtileri yaşayan 648 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yapılan müdahalelerin ardından bazı hastalar taburcu edilirken, Derince'de tedavi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Durumu ağır olmayan bazı hastaların da hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
DÜKKAN KAPATILDI 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Şikayetlerin kaynağı olduğu belirtilen dönerci, Körfez Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlenerek geçici süreyle kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmede denetim yaparak ürünlerden numune aldı.
Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yetkililerince yapılan kontrollerde, tavuk döner numunesinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı ve numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlendi. Bunun üzerine işletme hakkında Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce suç duyurusunda bulunuldu.
Ayrıca olayla ilgili dönerci dükkanının işletmecileri olan E.T. ve K.Y. isimli şahıslar tutuklandı.