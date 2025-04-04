Kocaeli’de döner faciası! Zehirlenen müşteriler konuştu: Kalkıp kalkıp kusuyordum... Neden zehirlenme yaşandı?

İnanç Çeçen'in babası Sinan Çeçen, "Bayram tatili için Kocaeli Körfez'de bulunan ailemi ziyaret etmek için oğlumla beraber ailece gitmiştik. Oğlum birkaç gün daha kalacağını söyledi. Sonrasında ben geri döndüm, o da birkaç gün daha orada kaldı. Sonraki gün Körfez'deki dönercide o, kardeşim, ablamın oğlu döner yemeye gitmişler. Eve gelmiş, gece rahatsızlanmış, kusmuş. Sabaha doğru hemen erkenden hastaneye götürmüş Körfez Devlet Hastanesi'ne. Burada serum vermişler. Oradan da zehirlendiğini zaten anlamışlar. Bayağı kişi gidiyormuş o anda. Sonra kardeşim oğlumu İstanbul'a getirdi. Fena değildi ama akşama doğru yine durumu kötüleşti. Ateş ve kusması vardı. Tekrardan hastaneye getirdik. Burada tekrardan tahlil yaptılar. Ve kan sonuçlarının iyi olmadığını, burada müşahede altında tutacaklarını söylediler. Devamlı serumlar, ilaçlar, iğneler verdiler ama bir türlü gelişme olmadı. Ateşi devamlı 39-40 dereceleri buluyordu. 3 gündür buradayız, devamlı tedavi altında, serum veriyorlar. Şu anda herhalde 600'den fazla insan zehirlenmiş. Bunun için bakanlıklarımızın bunu bir denetlemeleri, denetimleri daha çok artmasını, böyle şeylerin bir daha olmamasını talep ediyoruz. Yazık ki 3-4 gündür burada hastanedeyiz. Pazartesiye kadar garanti buradayız. Doktor bugün söyledi. Pazartesi günü tekrar kan talihleri yapılıp öyle bilgi vereceklerini söylediler. Firma sahibi içeri alınmış. Zaten restoran da kapatılmış, geçici olarak kapatılmış. Numuneler alınmış zaten. Diğer kardeşlerimiz de, akrabalarımız da gitmiş. Onlar da zehirlendi. Benim oğlum kadar durumları kötü değildi ama onlar da zehirlenmiş. Kusma, bulantı, baş ağrıları onlarda da hala devam ediyor" diye konuştu.