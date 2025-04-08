Firari Kaan Ketenci tutuklandı! Vurgunda İBB ile ortak hareket: İhalesiz iş almış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanmaya iştirak ve suç gelirini aklama suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Ketenci'nin savcılık sevk yazısında ise hakkındaki suçlamalara yer verildi.

Kaan Ketenci. (Takvim.com.tr arşiv)

İHALESİZ İŞLER ALDI

Savcılığa göre Ketenci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleri olan Medya AŞ ve Kültür AŞ'den, The İstanbul Media, Spint, Unusual ve UNIQ gibi şirketleri üzerinden ihalesiz işler aldı.

Gerçekte sunulmayan medya ve danışmanlık hizmetleri karşılığında fatura kesildi, paralar nakit olarak çekildi ve sisteme tekrar sokularak aklandı.