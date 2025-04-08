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Firari Kaan Ketenci tutuklandı! Vurgunda İBB ile ortak hareket: İhalesiz iş almış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tarafından başlatılan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Firari olarak aranan reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci, KKTC'de yakalandı. Ketenci'nin İBB'ye ait şirketlerden ihalesiz işler aldığı ortaya çıktı. Ayrıca, Ketenci'nin Murat Ongun ile doğrudan temas halinde olduğu da belirlendi.

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 07:02 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 07:04
Firari Kaan Ketenci tutuklandı! Vurgunda İBB ile ortak hareket: İhalesiz iş almış

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında KKTC'de yakalanan reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanmaya iştirak ve suç gelirini aklama suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Ketenci'nin savcılık sevk yazısında ise hakkındaki suçlamalara yer verildi.

Kaan Ketenci. (Takvim.com.tr arşiv)Kaan Ketenci. (Takvim.com.tr arşiv)

İHALESİZ İŞLER ALDI

Savcılığa göre Ketenci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleri olan Medya AŞ ve Kültür AŞ'den, The İstanbul Media, Spint, Unusual ve UNIQ gibi şirketleri üzerinden ihalesiz işler aldı.

Gözaltına alınan Kaan Ketenci tutuklandı

Gerçekte sunulmayan medya ve danışmanlık hizmetleri karşılığında fatura kesildi, paralar nakit olarak çekildi ve sisteme tekrar sokularak aklandı.

İBB binası (AA)İBB binası (AA)

DOĞRUDAN TEMAS HALİNDEYDİ

Ketenci'nin İBB'nin o dönem basın danışmanı olan Murat Ongun'la doğrudan temasta olduğu, işlerin paylaşımı ve ödemeler konusunda birlikte hareket ettikleri de belirtildi.

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