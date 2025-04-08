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Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya Suriye tepkisi: Kimse bize sınır çizemez!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD ziyaretindeki Suriye sözlerine ilişkin açıklamalara bulundu. Gazze'de, Suriye'de, Lübnan'da barış, istikrar ve huzur ortamı istediklerinin altını çizen Erdoğan, "Hakkı ve mazlumu savunma noktasında kimse bize sınır çizemez. Türkiye olarak biz ne hak yeriz, ne de hakkımızın yenilmesine göz yumarız." dedi.

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 15:42 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 15:42
Başkan Erdoğan’dan Netanyahu’ya Suriye tepkisi: Kimse bize sınır çizemez!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'ı ziyaretinde yaptığı Suriye açıklamalarına ilişkin konuşan Erdoğan, "Hakkı ve mazlumu savunma noktasında kimse bize sınır çizemez." dedi.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)

Gazze'de, Suriye'de, Lübnan'da barış, istikrar ve huzur ortamı istediklerinin altını çizen Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bayram sevincimizi gölgeleyen en büyük üzüntü kaynağımız, Gazze'deki kardeşlerimize yönelik saldırılardı. Gazze halkı, İsrail'in yeniden başlayan katliamları sebebiyle bir bayramı daha bombaların altında geçirdi. Tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'li masum çocuklar, kadınlar, siviller hunharca katledildi. Yaralı taşıyan ambulanslara bile kurşun sıkan, sağlık görevlilerinin infaz edildiği, apaçık savaş suçu işleyen haydutluğa tanık olduk.

Bu tablo karşısında başta Gazze'dekiler olmak üzere tüm mazlumlar için imkanları zorlayarak, her türlü yolu deneyerek girişimlerde bulunduk. Liderlerle bayram tebrikatı vesilesiyle yaptığımız telefon görüşmelerinde Gazze'deki insanlık dışı durumu özellikle ele aldık. Hafta sonu dördüncüsü düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'nda da devlet ve hükümet başkanlarıyla Gazze soykırımını görüşecek, zulmü durdurmak için daha fazla neler yapabiliriz sorusuna cevap arayacağız.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)

KİMSE BİZE SINIR ÇİZEMEZ
Şunu herkes bilsin ve anlasın. Gazze'de insanlık onuru İsrail tarafından açıkça çiğnenirken biz oradaki kardeşlerimize sırtımızı hiçbir zaman dönmeyiz. Hakkı ve mazlumu savunma noktasında kimse bize sınır çizemez. Küresel Siyonist lobinin baskıları karşısında bugüne kadar nasıl diklenmeden dik durduysak, bundan sonra da zalimlerin karşısında eğilmeyecek, bükülmeyecek, hakkı haykırmaya devam edeceğiz.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)

NE HAK YERİZ NE DE HAKKIMIZI YEDİRİRİZ
Gazze'deki katliamların bir an evvel son bulması, ateşkesin tekrar sağlanması ve barışa giden yolun açılması için elimizden geleni yapıyoruz. Gerilimi körüklemenin, ateşi büyütmenin, yayılmacı niyetlerle yeni haritalar peşinde koşmanın kimseye bir faydasının olmayacağına inanıyoruz. Biz kendi ülkemizde nasıl barış ve huzur istiyorsak, Gazze'de, Suriye'de, Lübnan'da da aynı şekilde barış, istikrar ve huzur ortamı istiyoruz. Türkiye olarak biz ne hak yeriz, ne de hakkımızın yenilmesine göz yumarız.

Gazze'li mazlumlar gibi ihtiyaç duydukları her aşamada Suriyeli kardeşlerimizin de daima yanlarında olacak, komşumuz Suriye'nin istikrara kavuşması için üzerimize düşen sorumlulukları inşallah kararlılıkla yerine getireceğiz.

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