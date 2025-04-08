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Alparslan Türkeş'e rahmet diledi: CHP'li üyeleri kızdırdı | Ertan Işık'tan partililerine küfür

Ankara Büyükşehir Meclisi'nde CHP Meclis Başkanvekili Ertan Işık’ın Alparslan Türkeş’e rahmet dilemesi, CHP’li üyeleri rahatsız etti. Mikrofonunun kapalı olduğunu zanneden Işık, "Umurumda değiller. Ben onları ciddiye bile almıyorum" diyerek CHP’li üyelere küfür etti.

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Giriş Tarihi :07 Nisan 2025 , 20:36 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 11:50
Alparslan Türkeş’e rahmet diledi: CHP’li üyeleri kızdırdı | Ertan Işık’tan partililerine küfür

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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki oturumda gergin anlar yaşandı.

Alparslan Türkeş'e rahmet diledi: CHP'li üyeler hazmedemedi | Ertan Işık'tan partililerine küfür (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Alparslan Türkeş'e rahmet diledi: CHP'li üyeler hazmedemedi | Ertan Işık'tan partililerine küfür (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

ALPARSLAN TÜRKEŞ'E RAHMET DİLEDİ: CHP'Lİ ÜYELER TEPKİ GÖSTERDİ
CHP Meclis Başkanvekili Ertan Işık, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'e rahmet dilediği sırada, bazı CHP'li meclis üyelerinin tepkisiyle karşılaştı.

Alparslan Türkeş'e rahmet diledi: CHP'li üyeler hazmedemedi


KENDİ PARTİLİLERİNE SAYDIRDI: UMURUMDA DEĞİLLER
Tepkilerin ardından, mikrofonunun kapalı olduğunu zanneden Işık, "S*** et umurumda değiller. Ben onları ciddiye bile almıyorum." diyerek CHP'li üyeler hakkında küfürlü ifadeler kullandı.

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