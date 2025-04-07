Manşetlik sözler! ABD Başkanı Donald Trump Başkan Erdoğan'ı övmelere doyamadı: "Erdoğan'ı seviyorum o da beni seviyor"

Dünya kamuoyu, bugün Beyaz Saray'da gerçekleşen tarihi görüşmeye kilitlendi. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Oval Ofis'te kameraların karşısına geçti.
Uluslararası basının anbean takip ettiği buluşmada, iki lider de çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump. (AA-Arşiv)
Ancak görüşmenin en çok dikkat çeken anı, Trump'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözler oldu.
Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump. (AA-Arşiv)
Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'a yönelik şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan'ı seviyorum, o da beni seviyor. Basın çok sinirleniyor onu sevdiğimi söylediğimde. Birlikte bir çok şey yaptık ve hiç sorun yaşamadık. Netanyahu'ya, 'Eğer Türkiye ile problemin varsa bunu çözebilirim. Çünkü Erdoğan'la çok iyi ilişkim var.
Erdoğan'ı tebrik ettim. 2000 yıldır kimsenin yapamadığını yaptığını söyledim. 'İki bin senedir kimsenin yapmadığı şeyi yaptın. Suriye'yi aldınız' dedim. 'Yok hayır, ben değilim' dedi ama 'Evet sensin' dedim 'Belki de benimdir' dedi. Erdoğan, çok güçlü bir adam ve kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptı. Hakkını vermemiz lazım."