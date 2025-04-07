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Manşetlik sözler! ABD Başkanı Donald Trump Başkan Erdoğan'ı övmelere doyamadı: "Erdoğan'ı seviyorum o da beni seviyor"

Dünyanın gözü Beyaz Saray'a çevrildi. İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te kamera karşısına geçti. İki isimden de dünya basınında manşetlik açıklamalar gelirken Trump Başkan Erdoğan'a yönelik övgüleriyle dikkat çekti. Başkan Erdoğan ile ilişkisinden bahseden Donald Trump, "Erdoğan'ı seviyorum güçlü ve akıllı kimsenin yapamadığını başardı" dedi.

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Giriş Tarihi :07 Nisan 2025 , 23:40 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 23:45
Manşetlik sözler! ABD Başkanı Donald Trump Başkan Erdoğan’ı övmelere doyamadı: Erdoğan’ı seviyorum o da beni seviyor

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Dünya kamuoyu, bugün Beyaz Saray'da gerçekleşen tarihi görüşmeye kilitlendi. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Oval Ofis'te kameraların karşısına geçti.

Uluslararası basının anbean takip ettiği buluşmada, iki lider de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump. (AA-Arşiv)Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump. (AA-Arşiv)

Ancak görüşmenin en çok dikkat çeken anı, Trump'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözler oldu.

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump. (AA-Arşiv)Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump. (AA-Arşiv)

Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan'ı seviyorum, o da beni seviyor. Basın çok sinirleniyor onu sevdiğimi söylediğimde. Birlikte bir çok şey yaptık ve hiç sorun yaşamadık. Netanyahu'ya, 'Eğer Türkiye ile problemin varsa bunu çözebilirim. Çünkü Erdoğan'la çok iyi ilişkim var.

Erdoğan'ı tebrik ettim. 2000 yıldır kimsenin yapamadığını yaptığını söyledim. 'İki bin senedir kimsenin yapmadığı şeyi yaptın. Suriye'yi aldınız' dedim. 'Yok hayır, ben değilim' dedi ama 'Evet sensin' dedim 'Belki de benimdir' dedi. Erdoğan, çok güçlü bir adam ve kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptı. Hakkını vermemiz lazım."

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump. (AA-Arşiv)Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump. (AA-Arşiv)

"TÜRKİYE İLE ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ"

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "Türkiye ile bir çatışma yaşamak istemediklerini" belirterek, "Türkiye ile iyi komşuluk ilişkilerimiz var. Türkiye ABD ile iyi ilişkisi olan bir devlet. Suriye'de çatışmadan uzak kalmak istiyoruz. Türkiye ile bu çatışmayı nasıl önleyebileceğimizi görüştük." dedi.

Türkiyeden korktu Beyaz Saraya sığındı! Trump ile görüşen işgalci Netanyahudan Suriye çıkışı: Çatışmak istemiyoruzTürkiyeden korktu Beyaz Saraya sığındı! Trump ile görüşen işgalci Netanyahudan Suriye çıkışı: Çatışmak istemiyoruz

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