Manşetlik sözler! ABD Başkanı Donald Trump Başkan Erdoğan'ı övmelere doyamadı: "Erdoğan'ı seviyorum o da beni seviyor"

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump. (AA-Arşiv)

Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan'ı seviyorum, o da beni seviyor. Basın çok sinirleniyor onu sevdiğimi söylediğimde. Birlikte bir çok şey yaptık ve hiç sorun yaşamadık. Netanyahu'ya, 'Eğer Türkiye ile problemin varsa bunu çözebilirim. Çünkü Erdoğan'la çok iyi ilişkim var.

Erdoğan'ı tebrik ettim. 2000 yıldır kimsenin yapamadığını yaptığını söyledim. 'İki bin senedir kimsenin yapmadığı şeyi yaptın. Suriye'yi aldınız' dedim. 'Yok hayır, ben değilim' dedi ama 'Evet sensin' dedim 'Belki de benimdir' dedi. Erdoğan, çok güçlü bir adam ve kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptı. Hakkını vermemiz lazım."