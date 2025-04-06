Olağanüstü temizlik: CHP’de PM kavgası var! İmamoğlu hakimiyeti son bulacak

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ı bugün saat 10.00'da Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıkladı.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile eski milletvekili Berhan Şimşek de adaylıklarını açıklayarak sürpriz bir hamle yaptı. Genel merkez ile iç muhalefet arasındaki en büyük çekişmenin PM seçimlerinde yaşanması bekleniyor. PM seçimleri çarşaf liste usulüyle yapılacak. Genel Başkan Özgür Özel anahtar listeyle PM'de görmek istediği isimleri delegelere sunacak. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin de anahtar liste hazırlığında olduğu aktarıldı.

60 KİŞİLİK LİSTE YARIŞI...

60 kişiden oluşan PM'de aralarında Orhan Sarıbal, Müslim Sarı'nın da bulunduğu 8 isim, Kılıçdaroğlu'na verdikleri destekle biliniyor. Özel, İmamoğlu'nun o dönem yoğun baskısıyla yüzleşmiş ve kendi listesindeki 15 üyeyi de onun istediği isimlerden oluşturmak zorunda kalmıştı.

PM'de yalnızca 37 isim Özel'in istediği üyelerden oluşabilmişti. Özel'in 20'ye yakın ismi PM'den çıkarmayı planladığı, yeni isimlerle gücü ele getirmeyi amaçladığı ifade ediliyor. Özel'in MYK'da da değişikliklere hazırlandığı bildirildi.