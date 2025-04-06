Murat Ongun’dan villa çelişkisi! Aylık geliri 350 bin TL, oturduğu evin kirası 300 bin TL | İşte yolsuzluğun şifresi

Murat Ongun, İmamoğlu ile birlikte yolsuzlukla suçlandı. 19 Mart sabahı Acarkent'teki lüks villasında gözaltına alındı. Maaşını 350 bin TL olarak açıkladı. Ama evinin kirası 300 bin TL, bedeli ise 385 milyon TL çıktı.



Haliyle hesaplar tutmadı. Ongun da topu İmamoğlu'na attı. Kendisine "Lojmanda kalma" dediğini aktardı. "Villayı kiralayınca İmamoğlu bana maddi destek verdi. Aslında aramızda özel bir konuydu" açıklamasını yaptı.



İLBAKLARIN 10 AVM'Sİ VAR

İlbak ailesi, 1990'larda küçük bir ajansken bir anda holdinge dönüştü. Şu anda ABD'de 10 AVM'lerinin bulunduğu öne sürüldü.



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"Açık tanık" Ahmet Taşçı, Kültür A.Ş.'deki ihalelerin önceden belirlenen kişi ve şirketlere verildiğini söyledi.

"Bu işin en üst kısmında Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, İlbak Holding ve Subaşı ailesi vardır" dedi.