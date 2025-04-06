Bülent Nuri Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında? CHP Kurultayı Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu aslen nereli, evli mi?

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CHP Olağanüstü 21. Kurultayı'nda Divan Başkanı olarak seçilen Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun kim olduğu birçok kişi tarafından merak edilmeye başladı.

(Takvim Foto Arşiv) BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU KİMDİR? Bülent Nuri Çavuşoğlu, 1 Ağustos 1974 tarihinde Denizli'nin Serinhisar ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra, lise öğrenimini Denizli Cumhuriyet Lisesi'nde bir yıl yatılı olarak ve ardından Torbalı Sağlık Meslek Lisesi'nde yatılı olarak sürdürmüştür.