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Bülent Nuri Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında? CHP Kurultayı Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu aslen nereli, evli mi?

Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Olağanüstü 21. Kurultayı'nda Divan Başkanı olarak seçilmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Peki Bülent Nuri Çavuşoğlu kimdir? İşte Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi hakkında merak edilen tüm detaylar.

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Giriş Tarihi :06 Nisan 2025 , 11:48 Güncelleme Tarihi :06 Nisan 2025 , 11:48
Bülent Nuri Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında? CHP Kurultayı Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu aslen nereli, evli mi?

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CHP Olağanüstü 21. Kurultayı'nda Divan Başkanı olarak seçilen Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun kim olduğu birçok kişi tarafından merak edilmeye başladı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Bülent Nuri Çavuşoğlu, 1 Ağustos 1974 tarihinde Denizli'nin Serinhisar ilçesinde dünyaya gelmiştir.

İlk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra, lise öğrenimini Denizli Cumhuriyet Lisesi'nde bir yıl yatılı olarak ve ardından Torbalı Sağlık Meslek Lisesi'nde yatılı olarak sürdürmüştür.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

1993-1999 yılları arasında İzmir'e sağlık memuru olarak atanmış, bu dönemde eğitimini bırakmayarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanmıştır.

2000 yılında Denizli Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapmaya başlayan Çavuşoğlu, aynı yıllarda turizm sektörüne yönelik bir aile şirketi kurmuştur. 2003 yılında evlenen Çavuşoğlu'nun Deniz Çağan ve Mehmet Boran adında iki erkek çocuğu bulunmaktadır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Siyasi kariyerine 2010-2012 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli İl Başkan Yardımcılığı ile adım atan Çavuşoğlu, 2013-2016 ve 2020-2023 yılları arasında CHP Denizli İl Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi üyeliğine seçilen Çavuşoğlu, burada Örgüt ve Örgütlenme Koordinatörü olarak görev almıştır.

Bülent Nuri Çavuşoğlu, 31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçimleri'nde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmiştir.

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