Berhan Şimşek kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Eski Milletvekili Berhan Şimşek evli mi, çocuğu var mı?

CHP'nin olağanüstü kurultayında, parti içinde önemli bir gelişme yaşandı. Özgür Özel'e karşı adaylık iddiasıyla çıkan Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal beklenmedik bir şekilde adaylıktan çekilme kararı aldı. Bu gelişmeler sonrası Özgür Özel'e tek rakip Berhan Şimşek kaldı.
(Takvim Foto Arşiv)
BERHAN ŞİMŞEK KİMDİR?
Berhan Şimşek, 15 Mayıs 1958 tarihinde Bayburt'ta doğdu. 11 çocuklu bir ailenin ferdi olan Şimşek, ilköğretimini Bayburt'ta tamamladıktan sonra ortaöğrenimini İstanbul'da gördü. Lise eğitimini Vefa Akşam Lisesi'nde tamamladı.
(Takvim Foto Arşiv)
2011 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Şimşek, 2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı.