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Berhan Şimşek kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Eski Milletvekili Berhan Şimşek evli mi, çocuğu var mı?

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) bugün gözler olağanüstü kurultaya çevrildi. Kurultay öncesi genel başkanlık yarışına katılacağı konuşulan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal adaylıktan çekildiğini açıkladı. Böylece Özgür Özel’in karşısına sadece eski milletvekili ve sinema oyuncusu Berhan Şimşek çıktı. Peki Berhan Şimşek kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen bilgiler.

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Giriş Tarihi :06 Nisan 2025 , 11:28 Güncelleme Tarihi :06 Nisan 2025 , 11:30
Berhan Şimşek kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Eski Milletvekili Berhan Şimşek evli mi, çocuğu var mı?

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CHP'nin olağanüstü kurultayında, parti içinde önemli bir gelişme yaşandı. Özgür Özel'e karşı adaylık iddiasıyla çıkan Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal beklenmedik bir şekilde adaylıktan çekilme kararı aldı. Bu gelişmeler sonrası Özgür Özel'e tek rakip Berhan Şimşek kaldı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BERHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

Berhan Şimşek, 15 Mayıs 1958 tarihinde Bayburt'ta doğdu. 11 çocuklu bir ailenin ferdi olan Şimşek, ilköğretimini Bayburt'ta tamamladıktan sonra ortaöğrenimini İstanbul'da gördü. Lise eğitimini Vefa Akşam Lisesi'nde tamamladı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2011 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Şimşek, 2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sanat hayatına 1978 yılında adım atan Berhan Şimşek çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde rol aldı. Aynı zamanda yönetmenlik de yapan Şimşek, sinema sektöründe uzun yıllar boyunca aktif olarak yer aldı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

1999 yılında CHP 10. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi Üyeliği'ne seçilen Şimşek toplam dokuz dönem PM üyeliği ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliği yaptı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2002-2007 yılları arasında CHP İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı. Bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliği ile Türkiye-Macaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2010-2011 yılları arasında ise CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini üstlendi.

1999 yılında bir kez evlenen ve 2005'te boşanan Berhan Şimşek'ın bu evlilikten de bir kızı bulunuyor.

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