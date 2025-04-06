Berhan Şimşek kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Eski Milletvekili Berhan Şimşek evli mi, çocuğu var mı?

Sanat hayatına 1978 yılında adım atan Berhan Şimşek çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde rol aldı. Aynı zamanda yönetmenlik de yapan Şimşek, sinema sektöründe uzun yıllar boyunca aktif olarak yer aldı.

1999 yılında CHP 10. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi Üyeliği'ne seçilen Şimşek toplam dokuz dönem PM üyeliği ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliği yaptı.

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2002-2007 yılları arasında CHP İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı. Bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliği ile Türkiye-Macaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2010-2011 yılları arasında ise CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini üstlendi.

1999 yılında bir kez evlenen ve 2005'te boşanan Berhan Şimşek'ın bu evlilikten de bir kızı bulunuyor.