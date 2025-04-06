Antalya Havalimanı’nın kapasitesi 82 milyona çıkarılıyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Antalya Havalimanı'nın kapasitesi artıyor (Takvim.com.tr)

ANTALYA HAVALİMANI 2024 YILINDA 39,2 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERDİ

İnşaat çalışmalarının bölgedeki ulaşım ve turizm faaliyetlerini etkilemediğini belirten Uraloğlu, "Havalimanımız, ulusal ve uluslararası mevzuatlarda belirtilen tüm inşai önlemler alınarak kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. 2024 yılı sonu itibarıyla iç hatlarda 45 bin 351 uçak ve 6 milyon 242 bin 379 yolcuya; dış hatlarda ise 188 bin 748 uçak ve 32 milyon 988 bin 354 yolcuya hizmet verdik. Toplamda 234 bin 99 uçak ve 39 milyon 230 bin 733 yolcuya ulaştık." açıklamasında bulundu.