İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Murat Ongun’un ifadesinde maaş çelişkisi: Yardımcı başkandan çok kazanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne büyük yolsuzluk ve terör operasyonu düzenlendi.
HANGİ YOLSUZLUKLAR YAPILDI
Başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu liderliğinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, İBB iştiraklerinin düzenlediği ihalelerden suç örgütünce haksız kazançlar elde edilerek Ekrem İmamoğlu'na ait İmamoğlu İnşaat'a para aktarıldığı ve mal devredildiği tespit edildi. İhaleler kapsamında alınan işlerin birçoğunun tamamlanmadığı, bir kısmının ise hayali işler olduğu, naylon faturalar düzenlenerek aklanan paraların kişisel zenginleşme ve çıkar amaçlı kurulan suç örgütünün devamı için kullanıldığı belirlendi.