İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Murat Ongun’un ifadesinde maaş çelişkisi: Yardımcı başkandan çok kazanıyor

İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI MURAT ONGUN: AYLIK GELİRİM 350 BİN TL

İfadesi alınan diğer isim ise "Para havuzu ve medya saadet zinciri" kurduğu iddia edilen Murat Ongun oldu...

Ongun'un gözaltına alınma anları

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan Medya A.Ş Başkanı Murat Ongun verdiği ifadede aylık gelirini "350" bin TL olarak beyan eti.

Murat Ongun aylık gelirini 350 bin TL olarak beyan etti

HANGİSİ YALAN SÖYLÜYOR

Normal şartlarda bir belediye başkanının, kendi atadığı bir danışmandan daha az maaş alması beklenmiyor. Bu tablo "İBB Başkanı mı yalan söylüyor, yoksa danışmanı mı?" sorusu gündeme getirdi.