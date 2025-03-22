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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Murat Ongun'un ifadesinde maaş çelişkisi: Yardımcı başkandan çok kazanıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik gerçekleştirilen terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında şüphelilerin ifadeleri alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Medya A.İ Başkanı Murat Ongun'un "maaş" çelişkisi dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 13:37 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 14:02
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Murat Ongun’un ifadesinde maaş çelişkisi: Yardımcı başkandan çok kazanıyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne büyük yolsuzluk ve terör operasyonu düzenlendi.

İmamoğlu ve ekibinin işlediği suçların yer aldığı infografik (Takvim.com.tr)İmamoğlu ve ekibinin işlediği suçların yer aldığı infografik (Takvim.com.tr)

HANGİ YOLSUZLUKLAR YAPILDI
Başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu liderliğinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, İBB iştiraklerinin düzenlediği ihalelerden suç örgütünce haksız kazançlar elde edilerek Ekrem İmamoğlu'na ait İmamoğlu İnşaat'a para aktarıldığı ve mal devredildiği tespit edildi. İhaleler kapsamında alınan işlerin birçoğunun tamamlanmadığı, bir kısmının ise hayali işler olduğu, naylon faturalar düzenlenerek aklanan paraların kişisel zenginleşme ve çıkar amaçlı kurulan suç örgütünün devamı için kullanıldığı belirlendi.

İmamoğlu ve suç ekibi ( infografik, Takvim.com.tr)İmamoğlu ve suç ekibi ( infografik, Takvim.com.tr)

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör suçlarıyla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri Mahir Polat, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yanı sıra İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İBB Başkan danışmanı Ertan Yıldız, Necati Özkan, İBB'den ihale alan bazı iş adamları ile bürokratlar ve bazı sanatçıların da aralarında bulunduğu 90'a yakın kişi gözaltına alındı.

İmamoğlu ile Ongunİmamoğlu ile Ongun

İFADELERDEKİ "MAAŞ" ÇELİŞKİSİ DİKKAT ÇEKTİ
Dün (21 Mart) yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade veren yaklaşık 4 saat 15 dakika süren ifadesinde İmamoğlu, kamuyu zarara uğratan milyonlarca liralık ihale vurgunlarıyla ilgili sorulan soruları "Muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddediyorum" şeklinde geçiştirmeye çalıştı.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU: AYLIK GELİRİM 250 BİN TL
İmamoğlu'nun ifade tutanağında aylık gelirini "250 bin TL" olarak beyan etti.

İmamoğlu aylık gelirini 250 bin TL olarak beyan ettiİmamoğlu aylık gelirini 250 bin TL olarak beyan etti

250 bin TL aylık geliri olduğunu savunan İmamoğlu'nun kolundaki saatin değerinin 1.9 milyon TL olduğu biliniyor250 bin TL aylık geliri olduğunu savunan İmamoğlu'nun kolundaki saatin değerinin 1.9 milyon TL olduğu biliniyor

İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI MURAT ONGUN: AYLIK GELİRİM 350 BİN TL
İfadesi alınan diğer isim ise "Para havuzu ve medya saadet zinciri" kurduğu iddia edilen Murat Ongun oldu...

Ongun'un gözaltına alınma anlarıOngun'un gözaltına alınma anları

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan Medya A.Ş Başkanı Murat Ongun verdiği ifadede aylık gelirini "350" bin TL olarak beyan eti.

Murat Ongun aylık gelirini 350 bin TL olarak beyan ettiMurat Ongun aylık gelirini 350 bin TL olarak beyan etti

HANGİSİ YALAN SÖYLÜYOR
Normal şartlarda bir belediye başkanının, kendi atadığı bir danışmandan daha az maaş alması beklenmiyor. Bu tablo "İBB Başkanı mı yalan söylüyor, yoksa danışmanı mı?" sorusu gündeme getirdi.

Her fırsatta şeffaflıktan dem vuran İBB yönetiminin kendi içlerinde dahi tutarlı açıklamalar yapamadığını kendileriyle çeliştiklerini gösterdi.

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