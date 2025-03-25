Geçtiğimiz hafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda İBB yetkilisi terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.
'Terör' soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan cezaevine gönderildi. Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.
Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı, Şahan'ın yerine, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'i kayyum olarak atadı. Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde belediye binasına gelerek gelerek Şişli Belediye Başkanvekili olarak göreve başladı.
İLK FAALİYETİ KENT LOKANTALARINI KAPATMAK OLDU İDDİASI
CHP'ye yakın Sözcü, Birgün ve Halk TV gibi medya kuruluşları alçak bir provokasyona girişerek, Ertürkmen'in Şişli'deki kent lokantalarını kapattığını iddia etti.
İDDİALARA AÇIKLAMA GELDİ
Söz konusu iddialar İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.
Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı" iddiası doğru değildir. Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir. Şişli'deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri yer aldı.
İşte çeşitli yayın kuruluşlarının yaptığı o haberler...