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Fondaş medya Şişli'de kent lokantaları kapatıldı dedi! Jet hızında yalanlama geldi!

CHP'ye yakın Sözcü, Birgün ve Halk TV gibi medya kuruluşları Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından göreve başlayan Başkanvekili Cevdet Ertürkmen'in ilçedeki biri gezici üç kent lokantasını kapattığını iddia etti. İletişim Başkanlığı, söz konusu iddiayı kesin bir dille yalanladı.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 15:07 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 15:26
Fondaş medya Şişli’de kent lokantaları kapatıldı dedi! Jet hızında yalanlama geldi!

Geçtiğimiz hafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda İBB yetkilisi terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

Fondaş medya Şişli’de kent lokantaları kapatıldı dedi! Jet hızında yalanlama geldi!

'Terör' soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan cezaevine gönderildi. Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Fondaş medya Şişli’de kent lokantaları kapatıldı dedi! Jet hızında yalanlama geldi!

Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı, Şahan'ın yerine, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'i kayyum olarak atadı. Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde belediye binasına gelerek gelerek Şişli Belediye Başkanvekili olarak göreve başladı.

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Fondaş medya Şişli’de kent lokantaları kapatıldı dedi! Jet hızında yalanlama geldi!

İLK FAALİYETİ KENT LOKANTALARINI KAPATMAK OLDU İDDİASI

CHP'ye yakın Sözcü, Birgün ve Halk TV gibi medya kuruluşları alçak bir provokasyona girişerek, Ertürkmen'in Şişli'deki kent lokantalarını kapattığını iddia etti.

Fondaş medya Şişli’de kent lokantaları kapatıldı dedi! Jet hızında yalanlama geldi!

İDDİALARA AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu iddialar İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

Fondaş medya Şişli’de kent lokantaları kapatıldı dedi! Jet hızında yalanlama geldi!

Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı" iddiası doğru değildir. Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir. Şişli'deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri yer aldı.

Fondaş medya Şişli’de kent lokantaları kapatıldı dedi! Jet hızında yalanlama geldi!

İşte çeşitli yayın kuruluşlarının yaptığı o haberler...

Fondaş medya Şişli’de kent lokantaları kapatıldı dedi! Jet hızında yalanlama geldi!
Fondaş medya Şişli’de kent lokantaları kapatıldı dedi! Jet hızında yalanlama geldi!