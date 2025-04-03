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Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'yi hedef alan İsrailli bakanlara sert tepki: "Provokatif beyanları saldırgan ve yayılmacı politikalarını yansıtmaktadır"

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanların Türkiye'ye yönelik provokatif açıklamalarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık, İsrail'in 2 Nisan gecesi Suriye'ye düzenlediği hava ve kara saldırılarının, İsrail’in çatışmadan beslenen dış politika anlayışını yansıttığını belirtti. Bakanlık aynı zamanda, "Tüm bölgede güvenliğin tesisi için İsrail öncelikle yayılmacı politikalarından vazgeçmeli, işgal ettiği topraklardan çekilmeli, Suriye'de istikrarın tesisine yönelik çabaları baltalamayı bırakmalıdır." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 22:00 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 22:00
Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye’yi hedef alan İsrailli bakanlara sert tepki: Provokatif beyanları saldırgan ve yayılmacı politikalarını yansıtmaktadır

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İsrailli Bakanların ülkemize yönelik provokatif beyanları, içinde bulundukları ruh halinin yanı sıra fundamentalist ve ırkçı İsrail hükümetinin saldırgan ve yayılmacı politikalarını yansıtmaktadır.

Bölgemizin barış, istikrar ve refahı için büyük umut vaat eden ve tüm dünya tarafından desteklenen Suriye ve Lübnan'daki gelişmelerin neden İsrail'i rahatsız ettiği sorgulanmalıdır.

Suriye sahasında kendisine yönelen herhangi bir provokasyon veya saldırı bulunmamasına rağmen, İsrail'in dün gece (2 Nisan) birçok noktaya eş zamanlı olarak düzenlediği hava ve kara saldırılarının, İsrail'in çatışmadan beslenen dış politika anlayışından başka bir izahı bulunmamaktadır.
İsrailli Bakanların, Türkiye'yi hedef alarak, Gazze'de işledikleri soykırımı, Filistin halkına karşı sürdürülen topyekün savaşı, yerleşimci terörünü, Batı Şeria'yı ilhak niyetini, Suriye ve Lübnan'a saldırılarının arkasındaki yayılmacı emellerini gizlemeleri mümkün değildir.

Bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne ve milli birliğine kast eden saldırılarıyla İsrail, bölgemizin güvenliği için en büyük tehdit haline gelmiştir. İsrail bölgede stratejik destabilizatör olarak hem kargaşaya neden olmakta hem terörü beslemektedir.

Dolayısıyla, tüm bölgede güvenliğin tesisi için İsrail öncelikle yayılmacı politikalarından vazgeçmeli, işgal ettiği topraklardan çekilmeli, Suriye'de istikrarın tesisine yönelik çabaları baltalamayı bırakmalıdır.

Uluslararası toplumun İsrail'in giderek artan fütursuz saldırganlığına engel olunması bağlamındaki sorumluluğunu üstlenmesi önem taşımaktadır.

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