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Çarşaf çarşaf kriz: Veli Ağbaba CHP'ye dizayn çekti: Blok liste dayatmasına TAKVİM'de isyan etti!

Veli Ağbaba, CHP’nin olağanüstü kurultayına ‘Özel’ dizayn çekti. Ağbaba’nın blok liste dayatmasına delegeler isyan etti: Blok liste CHP’ye yakışmıyor çarşaf liste esastır.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Nisan 2025
Çarşaf çarşaf kriz: Veli Ağbaba CHP’ye dizayn çekti: Blok liste dayatmasına TAKVİM’de isyan etti!

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Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultay öncesi hareketli günlerden geçiyor. CHP Genel Merkezi, delegeler üzerinde etki edecek isimlerden biri olan ve partinin ağır topu olarak anılan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın blok listede ısrarcı olduğu konuşuluyor.

Bu durum delegelerde tepkiye yol açmış vaziyette. Blok liste yerine çarşaf liste isteyen parti üyeleri ağırlıkta. CHP üyelerini endişelendiren bir diğer konu ise kurultayın 6 Nisan'da küçük bir salonda yapılacak olması.

Konuya ilişkin Takvim.com.tr'ye konuşan 35.Dönem CHP PM Üyesi Ferihan Karasu, "Kurultayın daha dar mekanlarda yapılmasına tepki var. "Blok listeyle çıkılacak" denilmesine tepki var. Bu CHP'ye yakışmayan bir durumdur. Çarşaf liste her zaman sadece kurultayda değil ilçelere kadar esastır aslında" dedi.

"OY VERMEYENLER BİLE KILIÇDAROĞLU İÇİN ÇALIŞIYOR
Ferihan Karasu, "38. Kurultayda Kemal Bey'e oy vermeyen birçok kurultay delegesinin şu an aktif bir biçimde Kemal Bey'in dönmesi için çalıştığını biliyorum" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA HIRSIZ İMASI
CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 6 Nisan'da yapılacak kurultayda aday olmayacağını açıkladı. Kendisine yöneltilen "Aday olursan yüzüne tükürürler" sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, İmamoğlu ve ekibine gönderme olarak yorumlandı

"ÖZEL" PLAN
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun 560 milyar liralık yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanmasını fırsat olarak görüyor. CHP'de eş başkanlık döneminin bu sayede bittiğine inanan Özel, kurultayla İmamoğlu'nu tarihe göndermek istiyor. Bu konuda görüştüğü delegelerden tam destek aldığına inanan Özel, 6 Nisan tarihini bir dönüm noktası olarak görüyor.

YENİMAHALLE KUŞATMASI
Blok liste olayının mimarı olarak anılan Veli Ağbaba'nın seçim için Yenimahalle'yi özellikle seçtirdiği, sandıkların başına da Özgür Özel'e yakın avukatları yerleştirdiği iddia edildi. Gazeteci Engin Balım, CHP Ankara İl Başkanlığı binasında Ankara delegeleri ile "Blok liste" pazarlığı yapıldığını söyledi.

'EKO SİSTEM'İN ATAĞI
CHP kongrelerinde delegelere para dağıtılması, açık hava reklam mecralarından 8 milyar TL'lik kayıt dışı gelir, Capacity AVM'den 5 milyon euro rüşvet talebi, 50 milyon dolarlık villaların 15 milyon TL'ye satışı, delege borsaları, naylon faturalarla aklanan paralar, Silivri-Çatalca'da usulsüz arsa alımları ve 200'den fazla ihalede usulsüzlük gibi çarpıcı suçlamaların merkezindeki Ekrem İmamoğlu da kurultayı yakından takip ediyor.

560 milyar liralık yolsuzluğun hesabını veremeyen İmamoğlu, Özel'in kurultay sonrası tek yetkili olmasını engellemek için avukatları aracılığıyla bazı delegelere talimatlar veriyor.

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