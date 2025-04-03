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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Özgür Özel'in sözlerine sert tepki! "Ağır ve mesnetsiz iddialar..."

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik iddialarına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, Özel’in ithamlarının devlet adabı ve siyaset ahlakıyla bağdaşmadığı ifade edildi.

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 22:08 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 22:08
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Özgür Özel’in sözlerine sert tepki! Ağır ve mesnetsiz iddialar...

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Hazine ve Maliye Bakanlığınca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik iddialarına yanıt verilerek, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan raporları, bakanlık yönetim mercilerinin önceden bilmesi ve sürece herhangi bir şekilde müdahil olmasının söz konusu olmadığını vurgulandı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Özel'in, bugün de Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e yönelik ağır ve mesnetsiz iddialarını sürdürdüğünün görüldüğü aktarıldı.

Bu konunun, MASAK tarafından daha önce de kamuoyuna yapılan duyuruda da açıkça ifade edildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hazırlanan raporlar, MASAK Başkanlığı dışında hiçbir makamın bilgisine veya onayına sunulmadan, doğrudan talepte bulunan adli mercilere iletilmekte, bu süreci bakanlık yönetim mercilerinin önceden bilmesi ve bu sürece herhangi bir şekilde müdahil olması söz konusu değildir.

Bu çerçevede, Sayın Bakanımıza yönelik yapılan ithamlar, kullanılan çirkin ifadeler, hiçbir şekilde kabul edilemez olup devlet adabı ve siyaset ahlakıyla bağdaşmamaktadır."

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