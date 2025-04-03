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Bayram tatillinin ilk 5 günlük kaza bilançosu: 47 ölü 5 bin 743 yaralı!

Ramazan Bayramı tatilinin beşinci gününde Türkiye genelinde meydana gelen 583 trafik kazasında 13 vatandaş hayatını kaybetti, 959 kişi ise yaralandı. Tatilin ilk beş gününde toplam can kaybı 47’ye, yaralı sayısı ise 5.743’e ulaştı. Verileri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 11:11 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 11:38
Bayram tatillinin ilk 5 günlük kaza bilançosu: 47 ölü 5 bin 743 yaralı!

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen trafik kazalarında 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 743 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bayram tatillinin ilk 5 günlük kaza bilançosu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Ramazan Bayramı tatilinin beşinci gününde Türkiye genelinde meydana gelen 583 trafik kazasında 13 vatandaş hayatını kaybetti, 959 kişi ise yaralandı.Ramazan Bayramı tatilinin beşinci gününde Türkiye genelinde meydana gelen 583 trafik kazasında 13 vatandaş hayatını kaybetti, 959 kişi ise yaralandı.

"Ramazan Bayramı tatilinin 5'inci günü (Çarşamba) 583 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 13 vatandaşımız hayatını kaybetti, 959 vatandaşımız ise yaralandı. 13 canımızı daha kaybettik.

Tatilin ilk beş gününde toplam can kaybı 47’ye, yaralı sayısı ise 5.743’e ulaştıTatilin ilk beş gününde toplam can kaybı 47’ye, yaralı sayısı ise 5.743’e ulaştı

Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Bayram tatilinin ilk 5 gününde (Cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba) maalesef 47 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 bin 743 vatandaşımız ise yaralandı"

"535 BİN 44 ARAÇ DENETLENDİ"
9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğünü aktaran Yerlikaya, "Bayram tatilinin 5'inci günü 2 Nisan 2025 Çarşamba günü trafik ekiplerimizce; 535 bin 44 araç denetlendi. 20 bin 782 araca hız ve radar işlemi, 36 bin 258 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.

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