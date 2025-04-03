Bayram tatillinin ilk 5 günlük kaza bilançosu: 47 ölü 5 bin 743 yaralı!

"535 BİN 44 ARAÇ DENETLENDİ"

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğünü aktaran Yerlikaya, "Bayram tatilinin 5'inci günü 2 Nisan 2025 Çarşamba günü trafik ekiplerimizce; 535 bin 44 araç denetlendi. 20 bin 782 araca hız ve radar işlemi, 36 bin 258 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.

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