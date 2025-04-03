Bayram tatillinin ilk 5 günlük kaza bilançosu: 47 ölü 5 bin 743 yaralı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen trafik kazalarında 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 743 kişinin yaralandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Ramazan Bayramı tatilinin beşinci gününde Türkiye genelinde meydana gelen 583 trafik kazasında 13 vatandaş hayatını kaybetti, 959 kişi ise yaralandı.
"Ramazan Bayramı tatilinin 5'inci günü (Çarşamba) 583 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 13 vatandaşımız hayatını kaybetti, 959 vatandaşımız ise yaralandı. 13 canımızı daha kaybettik.
Tatilin ilk beş gününde toplam can kaybı 47’ye, yaralı sayısı ise 5.743’e ulaştı
Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Bayram tatilinin ilk 5 gününde (Cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba) maalesef 47 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 bin 743 vatandaşımız ise yaralandı"